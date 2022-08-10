Названо число стран-участниц конференции по безопасности в Москве

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10 августа, среда | Последнее обновление — 14:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина получила платеж за транзит российской нефти в Венгрию и Словакию
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Частичное снятие санкций может создать иллюзию компромисса, возможности договориться, отыграв историю с противостоянием на позиции до 24 февраля 2022 года, что, конечно, невозможно.
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Ведущие страны Европы чувствуют собственную беспомощность в попытках остановить Россию. Возникает некоторое отчаяние и, как следствие, – готовность идти на самые экзотические меры.
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Все империи построены людьми, стоявшими в строю. И от козней врагов извне их защищали люди в строю. Строй не может построить Колизей, расписать Сикстинскую капеллу или сочинить Шестую симфонию. Но именно строй дает возможность индивидуалистам быть индивидуумами и писать свои симфонии.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Названо число стран-участниц конференции по безопасности в Москве
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Руководители военных ведомств 35 государств дали согласие на участие в X Московской конференции по международной безопасности, заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.
В 2022 году для удобства глав иностранных ведомств и других делегатов помимо личного участия предусмотрены режимы видеоконференций и заранее записанных видеообращений, заявил Фомин, передает ТАСС.
«На сегодня свое участие в конференции подтвердили министры обороны 35 стран, как очно, так и по видео-конференц-связи, а именно 25 – очно, 10 – по видео-конференц-связи, а также восемь начальников генеральных и штабов заместителей министров обороны, шесть международных организаций», – уточнил он.
На саму конференцию прибудут свыше 700 делегатов более чем из 70 стран из всех регионов мира, добавил замминистра.
Приглашения были разосланы представителям 109 стран, в том числе руководителям оборонных ведомств 89 государств и главам восьми международных организаций.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в 2022 году форум «Армия-2022» пройдет впервые одновременно с Московской конференцией по международной безопасности, которая традиционно собирает военных профессионалов и авторитетных специалистов в области обороны со всего мира.
X Московская конференция по международной безопасности пройдет 16 августа в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке «Патриот».
Названа приоритетная версия взрывов в Крыму
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Основной причиной взрыва боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму рассматривается нарушение требований пожарной безопасности, сообщил источник в Минобороны.
«В качестве основной причины ЧП на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет», – передает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке.
До этого глава Минздрава Крыма Константин Скорупский сообщал, что в Новофедоровке в больницу после взрывов доставили пять пострадавших, среди которых ребенок.
Аксенов заявлял, что в Новофедоровке усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.
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Стали известны подробности о погибшем при взрыве в Крыму
Погибший при взрыве на аэродроме в Новофедоровке в Крыму был гражданским, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В ведомстве отметили, что число пострадавших в результате ЧП на аэродроме увеличилось до шести человек, передает ТАСС.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке.
До этого глава Минздрава Крыма Константин Скорупский сообщал, что в Новофедоровке в больницу после взрывов доставили пять пострадавших, среди которых ребенок.
Позже источник в Минобороны назвал приоритетную версию взрывов в Крыму.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.
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Михалков высмеял Валерия Меладзе за ложь об уходе со сцены
Режиссер и общественный деятель Никита Михалков в программе «Бесогон» высмеял певца Валерия Меладзе и подчеркнул, что тот не держит слово. Ранее артист заявил, что бросает шоу-бизнес и займется профессией инженера и очисткой воды.
«Меладзе заявляет, что больше выступать не будет. Но что мы видим? Концерт 8 марта в Барвихе – билеты от 20 до 70 тысяч. Так просто можно: взял – уехал, взял – вернулся», – заявил Михалков в эфире программы «Бесогон», передает «СтарХит».
В пример также приводятся афиши из разных стран и городов. Ранее Меладзе заметили на корпоративном выступлении в Петербурге, а недавно он пел для состоятельной публики в Монако.
Ранее певец Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что якобы он и его брат Константин Меладзе покинули Россию.
В Крыму у поселка Новофедоровка произошла серия взрывов
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У поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов, сообщил советник главы региона Олег Крючков.
«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», – цитирует Крючкова ТАСС.
Между тем в Сети уже начали публиковать видеозаписи с места событий. Отмечается, что рядом с местом ЧП расположены военный аэродром и одна из воинских частей.
Сам глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте» заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Заместитель главы районной администрации Виктория Казьмирова заявила, что взрывы произошли прямо на аэродроме. «Здесь все стекла повыбивало», – уточнила Казьмирова.
Между тем в Минздраве региона сообщили, что к месту взрывов направлены бригады скорой помощи и санавиация. Информация о пострадавших уточняется.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что, по предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны.
«Около военного объекта в Крыму около Новофедоровки (район города Саки) раздалось несколько мощных взрывов. По предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет», – пояснили в Ассоциации.
Военный аэродром используется для базирования авиации Минобороны – самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Там же расположен наземный испытательный тренировочный авиационный комплекс (НИТКА) для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.
В конце июня Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму.
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Американские наемники обвинили украинских солдат в мародерстве
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Бывшие американские солдаты, которые вступили в так называемый интернациональный легион и воюют на Украине на стороне Киева, рассказали, как украинские военные обобрали их убитых товарищей.
Как передает TV5Monde, иностранцы, «пришедшие воевать на стороне украинских сил, сталкиваются с разочарованием». Сообщается, что «не все идет так, как они себе представляли, вплоть до того, что некоторые решают отказаться от своей миссии».
Так, бывшие американские солдаты «не скрывают своего разочарования», критикуют «отсутствие лидерства» и «передачу ложной информации по цепочке инстанций», передает Radio Oreole.
«Мы только что вернулись с задания, это было глупо. Мы потеряли четверых наших парней в бою, вся информация, которую мы получили, была ложной», – заявил один из них.
Американцы рассказали, что когда погибли их товарищи, украинские военные обобрали мертвецов, «забрали деньги, телефоны, сумки, документы». По мнению наемников, украинское руководство, «не колеблясь, пожертвует» ими ради «славы».
Напомним, Минобороны России сообщило, что число наемников на Украине за четыре недели сократилось с 2741 до 2192, уничтожено 335 боевиков, а число прибывающих «солдат удачи» не перекрывает потери в их рядах. За прошедшие четыре недели уничтожен 21 наемник из США.
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Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме
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На аэродроме Саки в районе Новофедоровки в Крыму на площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, сообщило Минобороны России.
«9 августа около 15.20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Заместитель главы районной администрации Виктория Казьмирова сообщала, что взрывы произошли на аэродроме, расположенном рядом с населенным пунктом.
В руководстве регионом уточнили, что режим чрезвычайного положения не вводился.
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Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР
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Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила Соединенные Штаты о последствиях конфронтации с Россией и Китаем в ответ на статью обозревателя Washington Post Джоша Рогина, который утверждает, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.
«Конечно, все может быть. Но противостоять – это одно, а побеждать – другое. Ведь когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех! Даже те, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!» – передает РИА «Новости» ее сообщение в Twitter (запрещен в России).
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Тем временем Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Молдавия пригрозила Газпрому оставить Приднестровье без российского газа
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Если Газпром прекратит поставки газа в Молдавию, то без российского газа останется и Приднестровье, Кишинев не согласится с прямыми российскими поставками Тирасполю, заявил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Спыну сказал, что Молдавия «никогда не согласится с этим». По его словам, «контракт есть контракт – он определяет объем газа для обоих берегов Днестра, этот контракт должен соблюдаться». Как заявил Спыну, если контракт Газпрома с «Молдовагазом» окажется «разорван, то и Приднестровье останется без газа», передает РИА «Новости» со ссылкой на Vocea Basarabiei.
Вице-премьер Молдавии заверил, что Кишинев не хочет лишать Тирасполь газа, но без российских поставок приднестровцам придется справиться с резким ростом цен. «Мы будем учитывать закупку газа для всей страны, но и платить всем придется одну цену – нет никакой разницы между жителями Приднестровья и жителями правого берега Днестра», – сказал Спыну, добавив, что поставки на левый берег Днестра отдельно от правого «невозможны».
По его словам, власти Молдавии «сделали все», чтобы аудит долга перед Газпромом «состоялся». «Возможно, в ближайшие дни у нас будет хорошая новость – станет известно, будет ли подписан контракт на проведение аудита», – заявил вице-премьер. Он ждет от аудита, что «будут изучены все документы, которые касаются возможного долга, чтобы понять, есть ли этот долг или нет, и почему». При этом Кишинев категорически отказывается признавать и выплачивать долг, накопленный Тирасполем.
Спыну подчеркнул, что подписанный в октябре договор с Газпромом «не предусматривает никаких политических обязательств и никоим образом не упоминает Приднестровский регион», а «в основе документа исключительно коммерческая цена».
Напомним, Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике в четверг разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный Национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
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Освобожденные территории Николаевской области решили присоединить к Херсонской
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Готовятся указы о присоединении освобожденных территорий Николаевской области к Херсонской области, сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
«Освобожденные территории мы много обсуждаем, чтобы на этих территориях было вещание телеканалов, будем ли мы платить там социальные выплаты. Поэтому принято [решение] такие освобожденные территории присоединять к Херсонской области, чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью», – цитирует ТАСС Губареву.
Ранее эксперты высказали мнение, что в ближайшее время можно ожидать активизации боевых действий в районе Николаева.
Напомним, Херсонская и Запорожская области зажили лучше Украины. Судя по бюджету Херсонской области на август, региону достанется вдвое больше того, на что он мог рассчитывать при киевском режиме. Пенсии в освобожденных районах Запорожской области уже сейчас выше среднеукраинских, а платежки за свет и воду, которые рассылает «Почта Таврии», опровергают заявления украинской пропаганды.
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Американский полковник назвал просчет США в конфликте на Украине
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США не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооруженного конфликта с Китаем из-за поставок на Украину, предположил в статье для American Conservative бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его мнению, в случае конфронтации вокруг Тайваня американские ВМС попытаются блокировать тихоокеанское побережье КНР. «Но блокада не лишит Китай основного стратегического преимущества. Глубина территории страны на континенте с дружественной, богатой ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом», – передает РИА «Новости» его слова.
Как считает полковник, американская армия столкнется с дефицитом некоторых видов вооружений из-за длительности блокады.
«Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны», добавил он.
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Уехавшая из России Татьяна Лазарева пожаловалась на отсутствие работы
Актриса Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ), покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине и осудившая политику властей, переехала в Испанию, откуда пожаловалась на отсутствие рабочих предложений.
Сначала актриса гордилась статусом иноагента, однако теперь она признается, что испытывает дискомфорт от жизни за рубежом. «Чувство вины за то, что я по-прежнему до сих пор не могу в себя прийти и что-то начать делать. Мой YouTube висит, я даже в соцсетях ничего писать не могу. Жду какой-то проект», – приводит ее слова ФАН.
Также юмористка заявила, что испытывает чувство «ужаса» и «позора» будучи иноагентом. Она добавила, что такие чувства испытывают все люди, которые покинули Россию.
Татьяна Лазарева была внесена в список иностранных агентов 22 июля. После отъезда она признала, что покинувшим свою страну русским в Европе не рады.
Известную в Сети порноактрису нашли мертвой в Петербурге
В Петербурге найдена мертвой TikTok-блогер и порноактриса Анастасия Гришман (Хамловская), у нее на теле насчитали шесть ножевых ранений, сообщают Telegram-каналы.
В убийстве подозревается ее партнер по порнофильмам и бойфренд 24-летний Дмитрий, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
О пропаже девушки сообщила подруга модели. Тело 26-летней Хамловской нашли в квартире на Южном шоссе, на теле нашли следы от шести ударов ножом.
Подозреваемого сейчас ищут, у него есть несколько судимостей.
Ранее бывший возлюбленный модели Гретты Ведлер признался, что задушил подругу из-за финансовых разногласий. После убийства он три дня держал ее тело под кроватью в отеле, а затем сложил останки в чемодан и отвез в гараж. Тело модели нашли в чемодане в одном из гаражей в городе Липецке год спустя после ее исчезновения.
Соловьев рассказал анекдот об обысках у Трампа
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Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев анекдотом прокомментировал обыски в поместье бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде.
«В ходе обыска у Дональда Трампа обнаружено:
– Буденовка;
– ППШ;
– Лямки парашюта;
– Медвежья шкура;
– Флаг СССР;
– Кнопочный телефон с русской раскладкой;
– Портрет Путина на лошади, написанный маслом;
– Медовая с перцем;
– Шапка-ушанка;
– Второй компонент вакцины «Спутник V»;
– Энциклопедия про турбины для газопровода;
– Томик Пушкина в оригинале;
– ТВ-сигнал канала «Соловьев Live»;
– Купюра номиналом 500 рублей;
– Скидочная карта магазина «Пятерочка»;
– Логин и пароль от личного кабинета портала «Госуслуги», – написал Соловьев в своем Telegram-канале, уточнив, что это «сетевой юмор».
Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках.
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Серьезные бои начались в районе поселка Зайцево под Горловкой
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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о сильных боях в районе поселка Зайцево. Он призвал жителей оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу.
«Горловка. Идет сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил», – написал Приходько в Telegram-канале.
«Все службы работают в усиленном режиме», – добавил он.
«Горловка. Зайцево. Верхняя Жованка. Есть успехи», – позднее написал он.
Горловка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских националистов. Так, в понедельник вооруженные силы Украины обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня HIMARS.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Минобороны: В районе Песков уничтожена 56-я бригада ВСУ
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В районе населенного пункта Пески Донецкой народной республики (ДНР) в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ. В подразделениях соединения уничтожено до 70% личного состава, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ударами ВКС России в населенном пункте Красногоровка ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. Потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих, более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до ста националистов и более 20 единиц военной техники.
Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Андреевка Херсонской области, полка нацгвардии «Хортица» в Кушугуме Запорожской области, националистического формирования «Айдар» в Новоселовке ДНР и 56-й мотопехотной бригады в городе Николаеве. Уничтожено семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Николаевка, Федоровка, Выемка ДНР и Кушугум Запорожской области.
В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард». Кроме того, в районе Краматорска ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», а также два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кирово, Северск и Верхнекаменское ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе населенного пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 над Троицко-Сафоново и один Су-27 в районе населенного пункта Новоселье.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный Яр, Андреевка, Первомайское, Вернополье, Новое Харьковской области, Ивановка, Пески, Валерьяновка ДНР и на западной окраине города Донецка. Кроме того, над населенным пунктом Крынки Херсонской области сбиты в воздухе две баллистические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк Херсонской области – семь снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс». Также в районе Веселый Кут Николаевской области перехвачены четыре снаряда реактивной системы залпового огня «Смерч».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 145 вертолетов, 1720 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4283 танка и других боевых бронированных машин, 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3286 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4807 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили действующий заглубленный командный пункт в Винницкой области.
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