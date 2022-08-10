Названо число стран-участниц конференции по безопасности в Москве

Руководители военных ведомств 35 государств дали согласие на участие в X Московской конференции по международной безопасности, заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

В 2022 году для удобства глав иностранных ведомств и других делегатов помимо личного участия предусмотрены режимы видеоконференций и заранее записанных видеообращений, заявил Фомин, передает ТАСС.

«На сегодня свое участие в конференции подтвердили министры обороны 35 стран, как очно, так и по видео-конференц-связи, а именно 25 – очно, 10 – по видео-конференц-связи, а также восемь начальников генеральных и штабов заместителей министров обороны, шесть международных организаций», – уточнил он.

На саму конференцию прибудут свыше 700 делегатов более чем из 70 стран из всех регионов мира, добавил замминистра.

Приглашения были разосланы представителям 109 стран, в том числе руководителям оборонных ведомств 89 государств и главам восьми международных организаций.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в 2022 году форум «Армия-2022» пройдет впервые одновременно с Московской конференцией по международной безопасности, которая традиционно собирает военных профессионалов и авторитетных специалистов в области обороны со всего мира.

X Московская конференция по международной безопасности пройдет 16 августа в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке «Патриот».