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Молдавию уличили в попытке шантажировать Газпром
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«Газ в Молдавию заходит со стороны Приднестровья. Поэтому не очень понятно, как они собираются ограничить поставки российских энергоресурсов в ПМР», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее министр инфраструктуры Андрей Спыну пригрозил оставить Приднестровье без газа в случае расторжения контракта с Газпромом.
«Это банальные попытки шантажа со стороны Кишинева. Они уже откровенно показывают, что избрали тактику затягивания, а долг перед Россией, судя по всему, платить не собираются. А он составляет порядка 700 млн долларов», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«И понятно, почему до сих пор не проведен аудит, о котором говорит Спыну. Наша страна рассматривает его как некую формальную процедуру, призванную показать, откуда образовалась задолженность. Молдавия же считает это отличным способом заплатить меньше или не платить вовсе», – напомнил он.
Собеседник также добавил, что подписание нового контракта с государством стало возможным только благодаря политической воле Москвы. «Мы не хотели, чтобы люди зимой замерзли. Теперь Молдавия этим манипулирует», – говорит Юшков.
«И нынешние попытки приплести к делу Приднестровье – шантаж политического руководства нашей страны. Россия-то поддерживает ПМР. Но упускается из виду, что остановка снабжения со стороны Кишинева ударит по самой Молдавии», – рассуждает эксперт.
«В Приднестровье есть газовая электростанция, которая питает не только сам регион, но и большую часть Молдавии. В случае перекрытия вентиля без электричества останется огромное число людей. Более того, топливо поступает в Кишинев со стороны Украины, а значит, сначала заходит на территорию Приднестровья. Так что не очень понятна планируемая механика», – подчеркнул собеседник.
«В общем, Кишинев, скорее всего, хочет получить очередную скидку от Москвы. Они как бы говорят: в случае отсутствия таковой платить за очередные поставки им снова будет нечем», – заключил Юшков.
Накануне вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил: если Газпром прекратит поставки газа в Молдавию, то без российского газа останется и Приднестровье, потому что Кишинев не согласится с прямыми российскими поставками Тирасполю.
По его словам, власти Молдавии «сделали все», чтобы аудит долга перед Газпромом «состоялся». «Возможно, в ближайшие дни у нас будет хорошая новость – станет известно, будет ли подписан контракт на проведение аудита», – заявил вице-премьер. Он ждет от аудита, что «будут изучены все документы, которые касаются возможного долга, чтобы понять, есть ли этот долг или нет, и почему». При этом Кишинев категорически отказывается признавать и выплачивать долг, накопленный Тирасполем.
Спыну подчеркнул, что подписанный в октябре договор с Газпромом «не предусматривает никаких политических обязательств и никоим образом не упоминает Приднестровский регион», а «в основе документа исключительно коммерческая цена».
Напомним, Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике в прошлый четверг разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
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Названа приоритетная версия взрывов в Крыму
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Основной причиной взрыва боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму рассматривается нарушение требований пожарной безопасности, сообщил источник в Минобороны.
«В качестве основной причины ЧП на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет», – передает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке.
До этого глава Минздрава Крыма Константин Скорупский сообщал, что в Новофедоровке в больницу после взрывов доставили пять пострадавших, среди которых ребенок.
Аксенов заявлял, что в Новофедоровке усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.
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Стали известны подробности о погибшем при взрыве в Крыму
Погибший при взрыве на аэродроме в Новофедоровке в Крыму был гражданским, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В ведомстве отметили, что число пострадавших в результате ЧП на аэродроме увеличилось до шести человек, передает ТАСС.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем в результате взрывов в Новофедоровке.
До этого глава Минздрава Крыма Константин Скорупский сообщал, что в Новофедоровке в больницу после взрывов доставили пять пострадавших, среди которых ребенок.
Позже источник в Минобороны назвал приоритетную версию взрывов в Крыму.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме.
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Политолог: Зеленский преподал хороший урок российской оппозиции
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«Уехавшие из России оппозиционеры должны выучить этот урок. Как бы Фейгин и Бабченко яро не выступали против России и всего русского, в глазах Запада они никогда не станут своими», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отправить сбежавшую из России оппозицию обратно.
«Нам остается только приветствовать заявление Зеленского. Теперь он должен показать пример Западу и выслать с Украины всех бывших и нынешних граждан России. Например, Евгения Киселева, Матвея Ганапольского и других. А также Марка Фейгина, Аркадия Бабченко и всех тех, кого в России ожидает следствие. Я так понимаю, Зеленский именно к этому призывает», – с иронией сказал политолог и историк Владимир Корнилов, который долгое время проживал в Киеве.
«Это будет наукой для русофобов, которые жили в России, имели и по-прежнему имеют российский паспорт, но при этом проклинают русских и свою страну. Они увидят, что «спасибо» им никто не скажет. Они останутся чужими, поскольку сейчас правит уже не политическая русофобия, а этническая. «Бьют не по морде, а по паспорту», что называется», – подчеркнул собеседник.
«В этой связи те, кто сбежал из России, думая, что на Западе их примут за своих, получили урок. И спасибо Зеленскому, что он их об этом предупредил», – отметил он.
Между тем историк не согласился с мнением Дмитрия Медведева о том, что «последний раз такие идеи высказывал Адольф Гитлер», имея в виду желание Зеленского «призвать к ответу все население России». По словам Корнилова, подобные идеи постоянно озвучивают на Западе.
«Президент США Джо Байден говорит: наши санкции не направлены против русского народа, а только против олигархов и «окружения Путина». И первое, что они сделали, – закрыли «Макдональдс» в России. Это, по их мнению, должно стать болезненным ударом по олигархам?!» – удивляется эксперт.
«То, что делает Запад, – это полноценная война со всем русским. Например, на юную 19-летнюю теннисистку из Великобритании Эмму Радукану сейчас все набросились за то, что она посмела взять себе тренером гражданина России Дмитрия Турсунова. Теперь ее проклинают, вынуждают отказаться от тренера или же публично объявить несогласие с политикой Путина. И это все лишь потому, что он русский», – отметил собеседник.
«Это этническая, расовая ненависть. Ее выражает весь Запад, а украинский президент просто продолжает этот тренд, просто не так умело ввиду собственной глупости», – заключил Корнилов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всем россиянам должны запретить въезд в страны Запада, даже если речь идет о тех, кто покинул страну в знак протеста против действий российских властей.
По его мнению, российские граждане «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию». При этом, по его словам, речь идет даже о тех гражданах России, которые уехали на Запад в знак протеста: «Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию».
Президент Украины считает, что можно «призвать к ответственности все население» России, так как «это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него».
В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя призыв Зеленского, назвал его «главным украинским клоуном». Он также обратил внимание на призыв президента Украины «призвать к ответственности все население России». «Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» – поинтересовался Медведев.
Напомним, глава финского правительства Санна Марин также выступила за ограничение туризма из России в рамках ЕС. Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам.
Российские либералы-оппозиционеры, которые сейчас находятся за границей, заявили, что демократические страны «обязаны пожертвовать своей экономикой», чтобы помешать российской военной операции на Украине. При этом произошел конфликт между теми либералами-оппозиционерами, кто остается в России, и теми, кто ее покинул. Так, психолог Людмила Петрановская заявила: «Уехал, в безопасности? Молодец, здорово, закрой рот».
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Михалков высмеял Валерия Меладзе за ложь об уходе со сцены
Режиссер и общественный деятель Никита Михалков в программе «Бесогон» высмеял певца Валерия Меладзе и подчеркнул, что тот не держит слово. Ранее артист заявил, что бросает шоу-бизнес и займется профессией инженера и очисткой воды.
«Меладзе заявляет, что больше выступать не будет. Но что мы видим? Концерт 8 марта в Барвихе – билеты от 20 до 70 тысяч. Так просто можно: взял – уехал, взял – вернулся», – заявил Михалков в эфире программы «Бесогон», передает «СтарХит».
В пример также приводятся афиши из разных стран и городов. Ранее Меладзе заметили на корпоративном выступлении в Петербурге, а недавно он пел для состоятельной публики в Монако.
Ранее певец Валерий Меладзе опроверг слухи о том, что якобы он и его брат Константин Меладзе покинули Россию.
ВС России уничтожили действующий заглубленный командный пункт в Винницкой области
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В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более 300 реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены: два пункта управления в районах населенных пунктов Северск и Очеретино Донецкой народной республики, три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР), Жовтневое Николаевской области и Осокоровка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2 в районе населенного пункта Веселое ДНР.
Кроме того, подавлены два огневых взвода реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Ласточкино, а также шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц в районах населенных пунктов Раздоловка, Орловка, Георгиевка ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Торецкое ДНР. Перехвачено 17 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах городов Херсон, Новая Каховка Херсонской области и Мелитополь Запорожской области. Также сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Петровское, железнодорожной станции Рутченково ДНР, а также Моспаново Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 264 самолета, 145 вертолетов, 1711 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4278 танков и других боевых бронированных машин, 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4785 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность.
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Украина остановила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию
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Украинская государственная компания «Укртранснафта» прекратила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба», по которой сырье поступает в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, сообщил источник.
«Укртранснафта» перестала прокачивать российскую нефть утром 4 августа. Речь идет о транзитных поставках через Украину в адрес Венгрии, Чехии и Словакии», – рассказал источник РИА «Новости».
Пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин подтвердил, что «Укртранснафта» утром 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии. «При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается», – сказал Демин.
Он уточнил, что украинская компания оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты. «Но при осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО «Транснефть». «Газпромбанк», обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», – объяснил Демин.
Таким образом, «Укртранснафта» прекратила оказание услуг по транспортировке нефти в связи с отсутствием поступления денежных средств за указанные услуги. «О том, что деньги не проходят и платеж невозможно осуществить, мы проинформировали Минэнерго России, а также российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении этих трех стран, и «Укртранснафту», – заключил он.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по Конституционному законодательству Андрей Клишас заявлял, что Украину нельзя считать страной, безопасной для транзита энергоносителей.
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В Крыму у поселка Новофедоровка произошла серия взрывов
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У поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов, сообщил советник главы региона Олег Крючков.
«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», – цитирует Крючкова ТАСС.
Между тем в Сети уже начали публиковать видеозаписи с места событий. Отмечается, что рядом с местом ЧП расположены военный аэродром и одна из воинских частей.
Сам глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте» заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Заместитель главы районной администрации Виктория Казьмирова заявила, что взрывы произошли прямо на аэродроме. «Здесь все стекла повыбивало», – уточнила Казьмирова.
Между тем в Минздраве региона сообщили, что к месту взрывов направлены бригады скорой помощи и санавиация. Информация о пострадавших уточняется.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что, по предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны.
«Около военного объекта в Крыму около Новофедоровки (район города Саки) раздалось несколько мощных взрывов. По предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет», – пояснили в Ассоциации.
Военный аэродром используется для базирования авиации Минобороны – самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Там же расположен наземный испытательный тренировочный авиационный комплекс (НИТКА) для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.
В конце июня Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму.
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Минобороны объяснило взрывы в Крыму детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме
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На аэродроме Саки в районе Новофедоровки в Крыму на площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, сообщило Минобороны России.
«9 августа около 15.20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва.
Напомним, во вторник у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лично отправился в поселок для выяснения обстоятельств.
Заместитель главы районной администрации Виктория Казьмирова сообщала, что взрывы произошли на аэродроме, расположенном рядом с населенным пунктом.
В руководстве регионом уточнили, что режим чрезвычайного положения не вводился.
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Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР
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Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила Соединенные Штаты о последствиях конфронтации с Россией и Китаем в ответ на статью обозревателя Washington Post Джоша Рогина, который утверждает, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.
«Конечно, все может быть. Но противостоять – это одно, а побеждать – другое. Ведь когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех! Даже те, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!» – передает РИА «Новости» ее сообщение в Twitter (запрещен в России).
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Тем временем Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Молдавия пригрозила Газпрому оставить Приднестровье без российского газа
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Если Газпром прекратит поставки газа в Молдавию, то без российского газа останется и Приднестровье, Кишинев не согласится с прямыми российскими поставками Тирасполю, заявил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Спыну сказал, что Молдавия «никогда не согласится с этим». По его словам, «контракт есть контракт – он определяет объем газа для обоих берегов Днестра, этот контракт должен соблюдаться». Как заявил Спыну, если контракт Газпрома с «Молдовагазом» окажется «разорван, то и Приднестровье останется без газа», передает РИА «Новости» со ссылкой на Vocea Basarabiei.
Вице-премьер Молдавии заверил, что Кишинев не хочет лишать Тирасполь газа, но без российских поставок приднестровцам придется справиться с резким ростом цен. «Мы будем учитывать закупку газа для всей страны, но и платить всем придется одну цену – нет никакой разницы между жителями Приднестровья и жителями правого берега Днестра», – сказал Спыну, добавив, что поставки на левый берег Днестра отдельно от правого «невозможны».
По его словам, власти Молдавии «сделали все», чтобы аудит долга перед Газпромом «состоялся». «Возможно, в ближайшие дни у нас будет хорошая новость – станет известно, будет ли подписан контракт на проведение аудита», – заявил вице-премьер. Он ждет от аудита, что «будут изучены все документы, которые касаются возможного долга, чтобы понять, есть ли этот долг или нет, и почему». При этом Кишинев категорически отказывается признавать и выплачивать долг, накопленный Тирасполем.
Спыну подчеркнул, что подписанный в октябре договор с Газпромом «не предусматривает никаких политических обязательств и никоим образом не упоминает Приднестровский регион», а «в основе документа исключительно коммерческая цена».
Напомним, Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике в четверг разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный Национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов. «Молдовагаз» просил Газпром об отсрочке по платежам за август.
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Американские наемники обвинили украинских солдат в мародерстве
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Бывшие американские солдаты, которые вступили в так называемый интернациональный легион и воюют на Украине на стороне Киева, рассказали, как украинские военные обобрали их убитых товарищей.
Как передает TV5Monde, иностранцы, «пришедшие воевать на стороне украинских сил, сталкиваются с разочарованием». Сообщается, что «не все идет так, как они себе представляли, вплоть до того, что некоторые решают отказаться от своей миссии».
Так, бывшие американские солдаты «не скрывают своего разочарования», критикуют «отсутствие лидерства» и «передачу ложной информации по цепочке инстанций», передает Radio Oreole.
«Мы только что вернулись с задания, это было глупо. Мы потеряли четверых наших парней в бою, вся информация, которую мы получили, была ложной», – заявил один из них.
Американцы рассказали, что когда погибли их товарищи, украинские военные обобрали мертвецов, «забрали деньги, телефоны, сумки, документы». По мнению наемников, украинское руководство, «не колеблясь, пожертвует» ими ради «славы».
Напомним, Минобороны России сообщило, что число наемников на Украине за четыре недели сократилось с 2741 до 2192, уничтожено 335 боевиков, а число прибывающих «солдат удачи» не перекрывает потери в их рядах. За прошедшие четыре недели уничтожен 21 наемник из США.
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Освобожденные территории Николаевской области решили присоединить к Херсонской
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Готовятся указы о присоединении освобожденных территорий Николаевской области к Херсонской области, сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
«Освобожденные территории мы много обсуждаем, чтобы на этих территориях было вещание телеканалов, будем ли мы платить там социальные выплаты. Поэтому принято [решение] такие освобожденные территории присоединять к Херсонской области, чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью», – цитирует ТАСС Губареву.
Ранее эксперты высказали мнение, что в ближайшее время можно ожидать активизации боевых действий в районе Николаева.
Напомним, Херсонская и Запорожская области зажили лучше Украины. Судя по бюджету Херсонской области на август, региону достанется вдвое больше того, на что он мог рассчитывать при киевском режиме. Пенсии в освобожденных районах Запорожской области уже сейчас выше среднеукраинских, а платежки за свет и воду, которые рассылает «Почта Таврии», опровергают заявления украинской пропаганды.
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ЕК оценила идею запрета на выдачу виз россиянам
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Визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер.
«Визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например, в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов. Однако страны-члены ЕС могут самостоятельно изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации», – приводит ее слова ТАСС.
«Мы всегда говорили, что мы готовы рассматривать дополнительные санкции при необходимости. Но на данный момент у нас нет конкретного комментария об этом, мы никогда не комментируем будущие возможные санкции или сделанные комментарии», – ответила она на вопрос об ограничениях на туристические визы для россиян в ЕС, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Кремле заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
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Названа страна-лидер по темпам убыли наемников на Украине
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Число наемников на Украине за четыре недели сократилось с 2741 до 2192, уничтожено 335 боевиков, а число прибывающих «солдат удачи» не перекрывает потери в их рядах, сообщает Минобороны.
«За почти четыре недели – с 8 июля по 5 августа, – в результате наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик число наемников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192 человек», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что за прошедшие недели на Украину прибыло еще 175 «солдат удачи», в том числе 81 боевик из Грузии.
«В то же время количество прибывающих на Украину наемников не перекрывает потери в их рядах. За указанный период достоверно подтверждено уничтожение 335 иностранных боевиков. Еще 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины», – отмечено в сообщении.
При этом, по информации ведомства, по темпам убыли наемников на Украине по-прежнему лидирует Польша. Уничтожено 99, выехало – 146 боевиков.
Кроме того, за прошедшие четыре недели уничтожено 36 наемников из Канады, 33 из Румынии, 21 из США.
Ранее директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что ряд стран НАТО негласно поддерживают действия Киева по вербовке иностранных граждан для участия в боевых действиях.
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МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада
Представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада в вопросе демократии.
Он опубликовал картинку, изображающую три конфликта, в которых США использовали силу под лозунгом демократии: Ирак, Афганистан и Куба.
«Демократия или демосумасшествие (от слов «democracy» и «crazy» – прим. ВЗГЛЯД)?» – написал дипломат в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Его слова передает РИА «Новости».
Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США при помощи картинок в Twitter. Так, он называл Соединенные Штаты самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете, напоминал о многочисленных жертвах и страданиях, которые принесли американские военные во время операций во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, и указывал на ответственность Вашингтона за ситуацию на Украине.