Путин призвал сосредоточиться на обеспечении внутреннего спроса в металлургии

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1 августа, понедельник | Последнее обновление — 13:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США направили авианосцы к Тайваню
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Вряд ли инцидент в Мурманске как-то напрямую связан с направлением норвежской дипломатии. Хамить или не хамить русским – вопрос политический и решаемый наверху. В компетенцию какой-то консульской дуры он не входит.
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Стоит ли удивляться, что солдаты России и донецких республик идут в атаку, помолившись перед боем и взяв в руки красный флаг? Просто коммунистическая идеология и православие, если вдуматься, имеют больше схожих черт, чем противоречий, и в нужных условиях очень легко подвергаются синтезу – вот как сейчас.
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Со всей этой ЛГБТ-повесточкой, а на самом деле – гигантской машиной подавления инакомыслящих, государство лезет в постель к своим гражданам. Да так, как несчастному СССР и не снилось.
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин призвал сосредоточиться на обеспечении внутреннего спроса в металлургии
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Необходимо сосредоточиться на обеспечении внутреннего спроса на продукцию металлургии, важно наращивать объемы стабильных поставок, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в отрасли.
«В фокусе внимания, как отраслевых компаний, так и правительства, глав регионов должно быть обеспечение внутреннего спроса на продукцию металлургии. Речь идет не только о стабильных поставках этих товаров на наш рынок, но и об увеличении этих поставок, о росте спроса, прежде всего, за счет наращивания объемов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов, за счет реализации масштабных программ по развитию инфраструктуры: железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что Россия не будет работать себе в ущерб с недружественными странами, но всегда будет ответственным поставщиком металлургической и другой продукции за рубеж вне зависимости от «политических передряг».
Слова Путина сочли в Британии «леденящей душу угрозой»
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Заявление президента России Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в российскую армию вызвало панику во всей Великобритании, пишут СМИ.
Дуглас Пейшент в статье для Mirror отметил, что «гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука». Пейшент необоснованно назвал слова российского лидера «леденящей душу угрозой». В комментариях к статье более хладнокровные соотечественники напомнили журналисту, что «никто в здравом уме не станет запускать ракету на территорию ядерной державы», и никакой опасности не существует, передает РИА «Новости».
В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.
Напомним, во время парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым кораблем, который будет использовать «Циркон», станет фрегат «Адмирал Горшков».
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В «Фенербахче» отказались извиняться за скандирование имени Путина на матче с киевским «Динамо»
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Турецкий клуб не будет извиняться перед Украиной из-за фанатов, скандировавших имя Владимира Путина, заявил президент «Фенербахче» Али Коч.
«Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами», – цитирует Коча Milliyet, передает Telegram-канал СпоRT.
Напомним, «Динамо» обыграло «Фенербахче» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов и вышло в следующую стадию. Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать: «Владимир Путин!»
Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу признался, что не ожидал такого от турецких болельщиков.
Между тем, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков турецкого клуба.
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В Госдепе удивились умению Путина «говорить без шпаргалки»
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Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с журналом Economist рассказала, что в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в 2015 году и обратила внимание на его эрудицию и «умение говорить без шпаргалки».
Она уточнила, что имела возможность пообщаться с российским лидером на протяжении длительного времени на встрече в Сочи в 2015 году. «Больше всего времени в обществе Путина я провела в Сочи, сопровождая тогдашнего госсекретаря Джона Керри. Мы общались примерно четыре часа. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», – приводит слова Шерман РИА «Новости».
Замгоссекретаря также обратила внимание на способность Путина «всегда стоять на своем».
«У него есть видение того, куда двигаться дальше. Полагаю, он не намерен сходить с намеченного пути», – считает она. Шерман добавила, что всему остальному миру необходимо осознать, «насколько он амбициозен».
Напомним, в начале января французы восхитились новогодним обращением Путина.
Шольцу и Макрону предрекли ссору с Брюсселем из-за России
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут ссориться с Брюсселем в поисках нового диалога с президентом России Владимиром Путиным, сообщают СМИ.
В статье для Strategic culture обозреватель Мартин Джей заявил, что у политиков могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой. «Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», – передает РИА «Новости» предположение Джея.
По его мнению, Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России. «Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере 9 млрд евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто «трещины», а реальные сигналы», – говорится в публикации.
Напомним, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия достигла предела объемов поставок вооружения Киеву из запасов бундесвера, началось обсуждение организации поставок напрямую с заводов.
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На Западе признали, что санкции сделали Путина сильнее, чем когда-либо
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Развязанная западными странами против России экономическая война дала обратный эффект, а российский лидер Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, пишет британская газета The Guardian.
Как указывает автор статьи Саймон Дженкинс, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории, пишет РИА «Новости».
«Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50%», – подчеркивается в материале издания.
Также журналист отметил, что западные страны погрузились в рецессию.
«Реальность экономических ограничений против Москвы заключается в том, что они привели к возмездию. Неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США. Испытывающие газовый голод Германия и Венгрия близки к тому, чтобы плясать под дудку Владимира Путина. Стоимость жизни растет везде. Предполагаемые британские лидеры Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая ужесточить санкции без единого слова о цели. Тем не менее – намекните на скептицизм по этому поводу, и вас заклеймят», – заключил Дженкинс.
Ранее Дженкинс писал о том, что объявленная России странами Запада экономическая война не приносит ожидаемого результата и наносит значительный ущерб как самим западным государствам, так и другим странам мира. По его мнению, Запад не решается признать неэффективность экономической агрессии, даже столкнувшись с острым дефицитом энергоносителей и угрозой рецессии, по идеологическим соображениям.
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Путин: Первые ракетные комплексы «Циркон» получит фрегат «Адмирал Горшков»
Первым носителем гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» станет фрегат «Адмирал Горшков», сообщил президент России Владимир Путин.
Район несения службы «Адмирала Горшкова» будет избран исходя из интересов безопасности России, заявил президент, передает ТАСС.
Также глава государства уточнил, что поставка «Цирконов» в ВС России начнется в ближайшее время.
Напомним, в Петербурге и Кронштадте начался Главный военный военно-морской парад России, в нем принимает участие президент Владимир Путин.
В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.
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Путин поручил помочь ДНР и ЛНР с подготовкой к зиме
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Президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь Донецкой и Луганской народным республикам с восстановлением соцобъектов, инфраструктуры и домов, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях.
«Мы в соответствии с нашими международными обязательствами оказываем помощь и Луганской народной республике, и Донецкой народной республике, проводим, как известно, специальную военную операцию. Но, к сожалению, это связано и с большими издержками, прямо надо сказать, с большими испытаниями для людей, которые там живут, с разрушениями. И прежде всего руководство обеих республик обращается к нам с просьбой оказать содействие в восстановлении объектов социальной, инженерной инфраструктуры, социальных объектов, жилой части соответствующих населенных пунктов. Поэтому просил бы вас в контакте с руководством Луганской и Донецкой народных республик отработать эти вопросы», – сказал Путин на встрече с Хуснуллиным.
Путин отметил, что «сейчас разгар лета, но все-таки зима тоже не за горами», поэтому нужно сделать все необходимое, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях, передает РИА «Новости».
Кроме того, российский лидер поручил построить многопрофильный медицинский центр в Мариуполе и новый перинатальный центр в Донецке. «Что касается объектов социальной инфраструктуры, то руководство Донецкой народной республики обратилось с просьбой оказать содействие в строительстве многопрофильного медицинского центра как раз в Мариуполе, а в Донецке – перинатального центра, поскольку родильный дом и был-то старенький, но оказался к тому же и разрушенным в ходе боевых действий. Поэтому на это, пожалуйста, обратите особое внимание и в контакте с руководством республики займитесь решением этого вопроса», – сказал глава государства.
Ранее Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы.
Хуснуллин в свою очередь сообщил, что план по вводу жилья не менее 92,6 млн квадратных метров будет выполнен в России по итогам 2022 года. Чиновник уточнил, что в первом полугодии 2022 года по сравнению с первой половиной 2021 года выдано на 21% больше разрешений на строительство.
Согласно подсчетам Росстата, ввод жилья в России в первом полугодии 2022 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 44,2% – до 52,6 млн квадратных метров.
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Путин утвердил Морскую доктрину России
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Президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины России и Корабельного устава Военно-морского флота, сообщили в пресс-службе Кремля.
Церемония подписания состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед началом Главного военно-морского парада, передает РИА «Новости».
«В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемую Морскую доктрину Российской Федерации», – говорится в указе на сайте Кремля.
Морская доктрина, утвержденная 17 июня 2015 года, признается утратившей силу.
Указ о Корабельном уставе вносит изменения в уставы внутренней службы и гарнизонной и караульной служб российских вооруженных сил. Оба документа вступают в силу с момента подписания.
Выступая на Главном военном-морском параде, президент отметил, что в новой Морской доктрине Россия обозначила, что будет обеспечивать задачи безопасности.
«Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России – и экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего это наши арктические акватории, воды Чeрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами», – сказал он.
Ключевым фактором глава государства назвал возможности Военно-морского флота. «Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу», – подчеркнул Путин.
Он добавил, что флот с честью выполняет стратегические задачи на рубежах страны и в любом районе Мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям и постоянно совершенствуется.
В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.
В Главном военно-морском параде в 2022 году участвуют свыше 40 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и свыше 3,5 тыс. военнослужащих. Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.
В Петербурге начался парад в честь Дня ВМФ
В Петербурге и Кронштадте начался Главный военный военно-морской парад России, в нем принимает участие президент Владимир Путин.
В Главном военно-морском параде в 2022 году участвуют свыше 40 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и свыше 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России.
Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.
В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.
OBI продала свой российский бизнес за 1 евро
Компания OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса за один евро, контрольный пакет сети получил бизнесмен Йозеф Лиокумович.
«Немецкая OBI GmH 27 июля подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юридических лиц российской сети DIY –магазинов OBI. На первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), а 60% – бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Сумма сделки символическая ... она составила 1 евро», – пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к разным сторонам сделки.
По данным другого источника газеты, Лиокумович много лет дружит с семьей Хауб, которая через Tengelmann Group владеет немецкой OBI GmH: когда она уже была готова списать свой российский бизнес, он мог предложить свои услуги. OBI, по его словам, будет самым маленьким из его бизнесов. Подробности он не уточняет, сообщая лишь, что «все остальные его компании работают за рубежом».
Ранее СМИ называли Лиокумовича представителем австрийской группы компаний Supernova, которая специализируется на управлении торгово-развлекательными центрами в Центральной и Восточной Европе. В ее портфеле порядка 60 таких объектов в Австрии, Германии, Польше, Румынии, Хорватии и других странах.
Компания OBI сообщила о закрытии всех магазинов в России и прекращении деятельности в стране 17 марта на фоне спецоперации на Украине. Также появилась информация, что новым владельцем гипермаркетов могут стать структуры холдинга Asadel, которые развивают по франшизе бренд OBI в Казахстане.
После этого пресс-служба «ОБИ-Россия» сообщила, что магазин в ТЦ «Авиапарк» откроется 27 апреля, остальные торговые точки в Москве и Петербурге заработают к 1 мая, а к 11 мая – вновь запустят все оставшиеся гипермаркеты в регионах.
27 апреля в Москве на Ходынском поле вновь открылся гипермаркет сети OBI.
Анонсировано подписание Путиным Морской доктрины
Российский лидер Владимир Путин 31 июля подпишет указы об утверждении Морской доктрины России и Корабельного устава Военно-Морского Флота, сообщили в пресс-службе Кремля.
«31 июля в День Военно-Морского Флота президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин примет главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Глава Российского государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днем Военно-Морского Флота», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Мероприятие по традиции состоит из морской, воздушной, наземной и береговой составляющих. В этом году в главном параде ВМФ России примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии. Также парады кораблей также пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия).
«Перед началом парада президент России подпишет Указы об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-Морского Флота России. Церемония пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости», – отмечено в сообщении.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что группа из 47 боевых кораблей, катеров и подводных лодок примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 31 июля.
США расширили санкционный список против России
Соединенные Штаты Америки расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список двух российских граждан и четыре компании из РФ, сообщили в американском Минфине.
Согласно информации ведомства, под ограничительные меры США попали президент «Центра поддержки и развития общественных инициатив» Наталья Бурлинова и российский общественный деятель Александр Ионов, передает РИА «Новости».
Кроме того, в санкционный список были добавлены ряд организаций, таких как «Антиглобалистское движение России», «Центр поддержки и развития общественных инициатив», ООО «Ионов Трансконтинентал» и «Глобальное информационное агентство «Стоп-империализм».
Ранее российское посольство в Соединенных Штатах призвало Вашингтон принять меры для исключения поставок российского продовольствия из-под санкций.
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Путин посетил музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте
Президент России Владимир Путин в субботу вечером осмотрел музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте.
Глава государства прошелся по парку в сопровождении министра обороны России Сергея Шойгу, руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу и губернатора Петербурга Александра Беглова, передает ТАСС.
Ближайшие планы развития туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» предполагают открытие третьей очереди музейно-исторического парка в День ВМФ в это воскресенье. В нем разместятся спортивные и досуговые общественные пространства, крытый фудкорт, новые пешеходные зоны и участок променада на берегу Финского залива.
Проект «Остров фортов» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Проект нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея и предполагает создание на территориях общей площадью более 100 гектаров городского кластера образовательной и рекреационной направленности.
Напомним, в Кремле сообщали, что в воскресенье, 31 июля, в День Военно-Морского Флота президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин примет главный военно-морской парад, который пройдет в Петербурге и Кронштадте. В четверг в акватории Невы и Кронштадтского рейда прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада, который состоится 31 июля.
Путин поздравил Эдиту Пьеху с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием эстрадную певицу и народную артистку Эдиту Пьеху, отметив ее творчество как яркое явление в истории отечественного эстрадного искусства, сообщили в пресс-службе Кремля.
«От души поздравляю вас с юбилейным Днем рождения. Ваше щедрое, самобытное творчество стало ярким явлением в истории отечественного эстрадного искусства, обогатило его замечательные традиции. Талант, артистический темперамент и безупречный художественный вкус по праву снискали Вам признание профессионалов и слушателей разных поколений», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства пожелал артистке здоровья и благополучия.
Путин на катере обошел парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде
Президент России Владимир Путин на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обходит парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.
«Перед началом основной части Главного военно-морского парада Владимир Путин на борту катера «Раптор» в сопровождении Министра обороны Сергея Шойгу, главкома ВМФ Николая Евменова и врио командующего войсками Западного военного округа Владимира Кочеткова обходит на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде, приветствует и поздравляет личный состав их экипажей с Днем Военно-Морского Флота», – сообщается на сайте Кремля.
«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота», – обратился президент к военнослужащим.
Напомним, в воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота.
В Главном военно-морском параде в 2022 году участвуют свыше 40 кораблей, катеров и подлодок, 42 воздушных судна и свыше 3,5 военнослужащих. Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.
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