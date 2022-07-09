Fitch опубликовал прогноз по росту инфляции в Турции

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9 июля, суббота | Последнее обновление — 16:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Протестующие в Шри-Ланке вошли в здание резиденции премьера
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Именно на Украине, как будто изначально построенной по принципу карнавализма, мы наблюдаем самый классический пример превращения злодеев в героев.
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Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов.
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Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Fitch опубликовал прогноз по росту инфляции в Турции
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Годовая инфляция в Турции вырастет до 71,4% в 2022 году, в 2023 году она снизится до 57%, такой прогноз выдало международное рейтинговое агентство Fitch
Турецкий Институт статистики сообщил, что годовая инфляция страны по итогам июня усилилась с 78,62% с 73,5% в мае, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TRT Haber.
«Агентство ожидает, что годовая инфляция в Турции вырастет в среднем до 71,4% в 2022 году, и что этот показатель снизится до 57% в 2023 году», – сообщил телеканал.
В декабре турецкую лиру включили в число валют-аутсайдеров 2021 года. Лира обесценилась к доллару на 49% из-за «неортодоксальной» денежно-кредитной политики Анкары, снижающей ключевую ставку при высокой инфляции «под сильным давлением президента».
МИД: Подготовка жестких мер против ЕС и Литвы из-за блокады Калининграда завершена
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Российская сторона примет в отношении литовской и европейской сторон жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Продолжаем диалог с Еврокомиссией и Литвой. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Она пояснила, что российские экономоператоры уже несут убытки из-за введенных Литвой в одностороннем порядке незаконных ограничений, и Москва не намерена ждать до бесконечности.
«Еще раз предупреждаем, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось», – заключила дипломат.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
По словам Алиханова, ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что только угрозами ответных действий можно чего-то добиться, спокойный разговор до собеседника, к сожалению, уже не доходит. В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в какой-то момент от угроз нужно переходить к действиям по защите нашей территории и наших граждан.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
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На Украине назвали общую численность войск
Численность украинских военных и сотрудников различных силовых ведомств превышает 1 млн человек, заявил глава минобороны страны Алексей Резников.
«У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны», – цитирует Резникова «Страна.ua».
В ВСУ состоят до 700 тыс. человек, в национальной полиции – до 100 тыс., в нацгвардии – до 90 тыс., в пограничных войсках – до 60 тысяч.
В мае президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что численность украинских войск составляет порядка 700 тыс. человек. По его словам, это произошло благодаря подписанному им указу.
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В офисе Зеленского захотели отгородить Украину от России железным занавесом
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Украина должна полностью изолироваться от России, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Железный занавес – обязательно», – сказал Подоляк, признав, что реализовать это будет сложно. По его словам, «серые деньги всегда были между Украиной и Россией, зарабатывали на этом много, на всех схемах, в том числе на газовых», передает ТАСС со ссылкой на украинский канал «24».
Подоляк заявил, что Украине необходим «железный занавес», стране требуется «переориентироваться». Он отметил, что «будет сложно», но «это нужно сделать до конца» – «технологически, экономически, финансово, энергетически переориентироваться только на Европу, и на любые другие рынки, на какие угодно, кроме российского». Подоляк назвал установление железного занавеса одним из условий завершения конфликта на Украине.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Захарова: Глава МИД ФРГ обманывает граждан Германии
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«Несусветной чушью» назвала официальный представитель МИД Мария Захарова слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок про якобы нежелание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова участвовать в переговорах на саммите G20.
Ранее федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок завила: «Тот факт, что министр иностранных дел России провёл большую часть переговоров не в помещении, а за его пределами, подчёркивает, что российское правительство в настоящее время ни на миллиметр не готово к разговору», написала Захарова.
«Вы вообще понимаете, что она несет? За пределами какого помещения? Что за несусветная чушь», – спрашивает представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.
Захарова также подчеркнула, что граждане Германии должны знать, что министр иностранных дел Анналена Бербок их обманывает. По ее словам, Лавров с момента начала заседания 20-ки находился в зале и примерно через два часа начал проводить в соседней комнате двусторонние переговоры с коллегами по этому же самому форуму.
«Что делали и другие министры, так как ровно для этого проводятся очные форумы – для встреч и контактов. Иначе все подключились бы онлайн или разослали свои выступления. Или, по мнению Бербок, главы МИД Индонезии, Аргентины, Бразилии и других стран тоже не в том помещении находились?» – отметила она.
«Теперь правда о Бербок. Она это сказала, потому что провалился план «семерки» по бойкоту России на «двадцатке». Никто западные режимы не поддержал. Вот они и исходят злобой», – уточнила Захарова.
Она пояснила, что Лавров заранее сформировал график, отработал и заседание «двадцатки», и ужин от имени организаторов, и многочисленные двусторонние контакты, и общение с международной прессой. Все материалы, фотографии, видео на сайте МИД России и в официальных аккаунтах в соцсетях, и никакая Анналена Бербок своим враньем реальность не изменит.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала. «Вся западная пресса, освещающая министерскую встречу «Двадцатки», занята одним: попыткой выяснить, кто кого в результате бойкотировал. Они бегают, суетятся, считают время нахождения министров в зале, следят за их перемещениями. Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня», – отмечала она.
До этого информагентства сообщили, что в рамках встречи на индонезийском острове Бали не состоится традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20.
СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен намерен избегать участия в официальных групповых фотосессиях глав МИД стран G20, на которых будет министр иностранных дел России.
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Байден прочитал в эфире подсказку с телесуфлера «конец цитаты»
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Американский президент Джозеф Байден, выступая по телевидению, повторил подсказку «конец цитаты», выданную ему телесуфлером.
«Конец цитаты. Повторите строчку», – сказал Байден в ходе выступления на CBS News.
Ранее президент США Джо Байден на встрече с представителями ветроэнергетики случайно перевернул и показал присутствующим подготовленную своими сотрудниками шпаргалку, в которой подробно было расписано, что он должен делать на мероприятии.
Еще в марте Байден на пресс-конференции использовал шпаргалки, содержащие ключевые моменты по затрагиваемым темам и данные о присутствовавших журналистах.
Напомним, это далеко не первый случай, когда окружающие Байдена заявляют о тревоге за его умственные способности. Не так давно президент США посетил церковь в городке Рехобот Бич. Он вышел из нее в приподнятом настроении. Когда президента США спросили о самочувствии, он подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх.
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В Эстонию прибыли новейшие американские истребители F-35
На эстонскую авиабазу Эмари, расположенную под Таллином, прибыли истребители F-35 США, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.
«Американские истребители пятого поколения F-35 прибыли на авиабазу Эмари под Таллином, чтобы усилить миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Также сейчас на авиабазе находятся французские Mirage-2000 и бельгийские F-16. Они расположены там в рамках миссии по охране воздушного пространства Прибалтики.
Газета ВЗГЛЯД изучала, как прибалтийские страны и Польша, делающие воинственные антироссийские заявления, готовятся к войне.
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Киев призвал жителей Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что жителям Херсонской и Запорожской областей следует как можно скорее эвакуироваться.
Верещук объясняет такой призыв тем, что ВСУ собирается проводить «деоккупацию», которая «включает в себя вооруженное применение силы». По ее словам, «артиллерия должна работать». В связи с этим она призвала «выезжать и вывозить своих родных всеми доступными способами», пишет «Страна.ua».
Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории.
В частности, в оперативное окружение может попасть целая группировка ВСУ на южном участке фронта. Занятие Артемовска открывает движение по степи в направлении Запорожья, что автоматически ставит в критичное положение противника на фронте от города Запорожье до Гуляйполя.
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Канада решила вернуть турбину для «Северного потока» Газпрому через Германию
Канадские власти вернут Германии турбину Siemens для газопровода «Северный поток», Берлин передаст ее Газпрому, сообщили источники.
Власти Канады приняли соответствующее решение. Как сообщает Reuters, Берлин подтвердил, что правительство получило «позитивный сигнал» от Оттавы. Газпрому турбину передаст Германия, чтобы Канада не нарушила введенных против российской компании санкций. Пока данных о доставке турбины нет, передает ТАСС.
Напомним, Германия публично обратилась к Канаде с просьбой вернуть турбину, которая необходима для полноценной работы «Северного потока – 1». Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток «Северного потока» с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта. Германия беспокоится, что по окончании профилактических работ газопровод, который сейчас вынуждено работает на 40% мощности, вообще не будет запущен.
Названы «три рычага» России для давления на Запад
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У России есть три рычага, которые ставят ее в тактически выгодное положение в отношениях с Западом на фоне кризиса на Украине, пишут СМИ.
«Это партнеры, газ и мирные переговоры. Запад угодил в тройную ловушку, пусть даже это кому-то может не понравиться», – заявил Ульрих Райц в статье для Focus.
В частности, он указал, что Запад не смог дипломатически изолировать Россию, о чем свидетельствует встреча глав МИД стран G20, на которой многие государства отказались от критики в адрес Москвы по Украине, передает РИА «Новости».
Кроме того, Запад не смог изолировать Россию экономически, поскольку зависит от ее энергоресурсов – так, Германия боится закрытия газопровода «Северный поток» на техническое обслуживание на неопределенный срок. заявил Райц.
При этом Россия выражает готовность к ведению переговоров по Украине, о которой заявил глава российского государства Владимир Путин. Москва подает важный сигнал тем, кто выступает за отмену санкций в Европе. По словам Путина, чем дольше будет затягиваться конфликт, тем сложнее будет договориться.
Напомним, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российские партнеры на совещании глав МИД стран G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также заявила о провале бойкота России на G20 еще до его начала.
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Появились сведения о тайных переговорах США и Европы об окончании конфликта на Украине
Соединенные Штаты и их ключевые европейские союзники в секретном порядке обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине, сообщает немецкая газета Welt.
«Между США и важнейшими европейскими союзниками, похоже, ведутся тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения войны», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Подробностей по этому поводу не приводится. По мнению автора статьи, причины «замешательства» Запада найти нетрудно: за «дипломатическое решение» конфликта выступают большинство европейских избирателей.
На Западе в последнее время все чаще звучат призывы к Украине подумать о территориальных уступках ради завершения конфликта с Россией. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг допускал возможность территориальных уступок со стороны Украины.
Американская газета National Interest писала, что Украине следует задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны. В свою очередь французский портал AgoraVox писал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
В начале июня стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в течение нескольких недель проводили регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Кроме того, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
При этом политолог Олег Барабанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации. По его словам, диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Военный историк: На Украине востребованы методы разведчика Судоплатова
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«Павел Судоплатов стал одним из символов борьбы против бандеровцев. Открытие памятника ему именно сейчас – во время спецоперации – носит очень сильное символическое значение», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Юрий Никифоров. Ранее в освобожденном Мелитополе открыли памятник легендарному главе советской внешней разведки Павлу Судоплатову.
«Отдел под руководством Павла Судоплатова боролся с агентами иностранных разведок и эмигрантами-бандеровцами, которые после окончания Второй мировой войны образовали разветвленную сеть в различных странах, а также на западе Украинской ССР, где занимались диверсионной деятельностью», – пояснил член научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
То, что в Мелитополе был открыт бюст Судоплатову, – это не просто дань памяти уроженцу этого города и выдающемуся деятелю советских спецслужб, подчеркнул собеседник. «Здесь видны исторические параллели с нынешней спецоперацией российских Вооруженных сил на Украине и преемственность наших военных традиций», – подчеркнул Никифроров.
Как отметил историк, важно то, что разведывательные и контрразведывательные подразделения, которыми руководил Судоплатов, ставили целью не только физическое устранение противников, но и нейтрализацию враждебной – в том числе бандеровской – идеологии. «Очень много сил, по словам самого разведчика, советские спецслужбы прилагали для того, чтобы убеждать бандеровцев в том, что они воюют за ложные идеалы, – отметил Никифовров. – И сейчас точно так же российские военные нормально обращаются с пленным бойцами ВСУ и пытаются им показать ошибочность их пути.
Задача, как тогда, так и сейчас – не порубить всех в капусту, а искоренить бандеровскую, нацистскую идеологию».
По словам Никифорова, особенно ярко методы контрпропагандистской работы, которую вел Судоплатов и его коллеги, проявились в истории с группой боевиков ОУН*-УПА*, которые были арестованы в 1951 году под Ровно. Парашютная группа бандеровцев, сброшенная с британского самолета (о чем заранее знала советская контрразведка), была захвачена оперативниками МГБ на подставной явочной квартире. После этого, «арестовав всю группу, Судоплатов и его люди дали бандеровцам своими глазами убедиться в том, что все, что рассказывала им западная пропаганда о подавлении украинского языка и культуры в СССР – это все ложь», – рассказал Никифоров. «Более того, на Западе эти люди никогда не видели опер на украинском языке, а в СССР они были», – добавил историк.
«Хотя конечно, не всегда можно достигать своих целей убеждением. Поэтому в годы войны для силовых методов работы Судоплатов создал спецотряды ОМСБОН – отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД. Вместе с партизанским движением на оккупированных нацистами территориях были созданы боеспособные диверсионные группы», – подчеркнул Никифоров.
Памятник Судоплатову достоин стоять и в любом городе России в память его заслуг перед Родиной, отметил историк. «Даже в ряду тех сотрудников правоохранительных органов, которые посвятили себя борьбе за безопасность нашей страны, его имя овеяно легендарной славой, а сам он является примером для нынешних сотрудников спецслужб», – резюмировал Никифоров.
В четверг в Мелитополе представители РВИО и администрации Запорожской области открыли мемориал в память о Судоплатове. Церемония была приурочена к 115-летию со дня рождения советского разведчика. Автор трехметрового бронзового бюста – Михаил Баскаков, сообщается на сайте РВИО. «Сегодня свершилась историческая справедливость. Никакие Бандеры, Шухевичи не будут осквернять наши улицы. Здесь будут стоять памятники настоящим героям. Если бы не Судоплатов, я думаю, что нас бы здесь не было. Мы обязаны этим людям всем, что у нас есть», – сказал глава Запорожской администрации Евгений Балицкий.
В июне в Мелитополе была переименована в честь Судоплатова улица, ранее носившего имя одного из идеологов украинского национализма Дмитрия Донцова.
Уроженец Мелитополя Судоплатов внес огромный вклад в борьбу с украинским националистическим подпольем. В 1938 году в Роттердаме он лично устранил основателя и первого лидера Организации украинских националистов (ОУН) Евгения Коновальца. В 1950 году Судоплатов также провел операцию по ликвидации главкома Украинской повстанческой армии* (в годы нацистской оккупации – гауптмана СС, одного из руководителей батальона шуцманшафта «Нахтигаль») Романа Шухевича. Устранение главаря УПА в ходе операции близ Львова означало конец масштабного и организованного бандеровского движения на территории Советской Украины.
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Рогозин отказался говорить с главой НАСА
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ему не о чем говорить с главой НАСА Биллом Нельсоном, пока США не отменят санкции, в том числе те, которые относятся к обеспечению российского сегмента Международной космической станции.
«Странно, что НАСА вдруг взбрыкнуло и делает какое-то политическое заявление. Вчера мне сообщили, что сенатор Нельсон, который возглавляет НАСА, хочет со мной переговорить по телефону. А о чем говорить-то? Говорить не о чем, на самом деле, потому что пусть санкции сначала свои отменяют незаконные, которые введены в отношении наших предприятий, в том числе тех, которые имеют отношение непосредственно к обеспечению Международной космической станции – российского сегмента», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.
«Роскосмос принял ответные санкции, но если они будут себя так вести, мы еще добавим», – отметил Рогозин.
Ранее несколько американских СМИ сообщили, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) осудило Россию за использование МКС в политических целях, в частности для поддержки специальной военной операции на Украине. В заявлении не уточнялось, в связи с чем оно было распространено. СМИ связали это с тем, что в июле российские космонавты развернули на МКС флаги Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), отметив таким образом освобождение ЛНР.
В свою очередь Рогозин заявил, что российская сторона будет делать на своем сегменте МКС все, что посчитает нужным и полезным. По его словам, именно США политизировали сотрудничество в космосе, введя санкции против предприятий госкорпорации и ряда руководителей отрасли.
Добавим, что накануне Рогозин в ответ на обвинения НАСА заявил, что США первыми попрали принцип «космос вне политики». Он также заявил о попытках американцев «задушить русский космос».
Убийца Абэ рассказал о причинах стрельбы в экс-премьера Японии
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Тэцуя Ямагами, который застрелил бывшего главу кабмина Японии Синдзо Абэ, на допросе рассказал, что считает Абэ причастным к финансовым проблемам своей семьи. Источники не исключили, что замешана религиозная организация.
Ямагами заявил, что Абэ принадлежал к определенной группе лиц, из-за которой семья Ямагами столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Как сообщил Ямагами, его «мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи пошла под откос», передает ТАСС со ссылкой на NHK.
Не сообщается, о какой «группе лиц» говорит Ямагами. Полиция не стала давать комментарии по этому поводу, заявив, что действует в интересах следствия. Источник, знакомый с ходом следствия, сообщил, что речь может идти о некой религиозной организации, к которой, по мнению нападавшего, Абэ имел отношение. Официально эта информация на данный момент не подтверждалась.
Как сообщает «Киодо», на допросе Ямагами признался, что изначально планировал нападение на главу религиозной организации, но впоследствии решил убить Абэ, так как считал, что бывший премьер-министр Японии также имеет отношение к этой религиозной группе. Название организации не разглашается.
Напомним, Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ.
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Президент Германии заставил Зеленского оправдываться
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После того, как Киев отменил визит Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину, президент Германии провел жесткий телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщают немецкие и украинские источники.
После скандала Германия работала над урегулированием ситуации и согласовала телефонный разговор Штайнмайера и Зеленского. Как пишет Spiegel, позднее было объявлено, что «обмен мнениями был «очень важен» для президентов». Штайнмайер «выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение в Киев». «Казалось, конфликт исчерпан. Судя по всему, телефонный звонок вполне мог привести к очередному скандалу – но на этот раз из-за Штайнмайера», – приводит РИА «Новости» текст статьи.
Как выяснил Spiegel, Зеленский выразил сожаление, назвал отмену визита «крупным недоразумение» и предложил Штайнмайеру приехать в Киев 8 мая. Дата оказалась неудобной для Штайнмайера, который к тому же захотел обсудить отмену прошлого визита подробнее, прежде чем планировать новый.
Spiegel отмечает, что инцидент стал историческим оскорблением и неприемлемым нарушением дипломатических правил в отношении главы государства, из-за чего президент Германии потребовал объяснений. Зеленский «заявил, что ничего не знал об инциденте». Это рассердило Штайнмайера, так как «вся корреспонденция была у него перед глазами». «Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать все это сейчас», – приводит его слова Spiegel.
Зеленский еще раз «попытался сменить тему», Штайнмайер «задал вопрос в третий раз, в результате получив уклончивую, но, вероятно, достаточно сломленную реакцию от украинца». Как пишет Spiegel, Штайнмайер заявил: «Ладно, оставим тему».
В его администрации удивились настойчивости обычно спокойного Штайнмайера, но заявили, что гордятся реакцией своего руководителя, который не стал терпеть унизительное обращение Киева.
Напомним, власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Украинский посол Андрей Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев.
Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Как заявил посол, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило». По информации СМИ, осенью он будет отозван на родину. Немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД Украины.
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Импортер газа Uniper запросил помощи у властей Германии
Немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации, говорится в заявлении финского концерна Fortum, материнской компании Uniper.
«Наша дочерняя компания Uniper сегодня подала запрос правительству Германии об оказании поддержки в соответствии с недавно принятым законодательством», – цитирует сообщение ТАСС.
В заявлении указывается, что с середины июня немецкая компания из-за снижения поставок газа из России на 60% оказалась под финансовым давлением. Теперь она вынуждена закупать газ у альтернативных поставщиков по ценам, значительно превышающим установленные в контракте с Газпромом котировки.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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