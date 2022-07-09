В США предсказали «слив» Байдена демократами

У представителей Демократической партии США появился новый тренд – держаться подальше от президента Джо Байдена и по-тихому «сливать» его, обратил внимание ведущий телеканала Fox News Стюарт Варни.

Он напомнил, что выборы в Конгресс состоятся уже через четыре месяца, а рекордно низкий рейтинг главы американского государства на уровне 36% всерьез осложняет положение дел для его партии. В связи с этим многие демократы решили дистанцироваться от Байдена, дабы не навредить самим себе, передает РИА «Новости» слова Варни.

В качестве примера Варни привел ситуацию в штате Огайо, где недавно выступал президент США: на это мероприятие не явились ни кандидат в местный сенат Тим Райан, ни баллотирующаяся на пост губернатора Нан Уэйли. По мнению телеведущего, оба они наверняка решили, что в нынешней обстановке поддержка со стороны американского лидера только лишит их шансов на успех.

Кроме того, Варни сослался на сайт телеканала CNN, который известен как «бастион поддержки Байдена». Несмотря на свою репутацию, даже там сетуют на отсутствие в стране смелого лидера. А газета The New York Times на днях вовсе сообщила, что многие демократы планируют «избавиться от якоря» в лице нынешнего президента в 2024 году. Сам телеведущий предположил, что эти события могут произойти раньше.

Подытоживая, он спрогнозировал, что демократы потерпят фиаско на выборах в ноябре, а вскоре после этого обвинят во всем Байдена и «сольют» его.

Промежуточные выборы в американский Конгресс запланированы на ноябрь 2022 года. На них будут избираться все члены Палаты представителей и часть сенаторов. Следующие выборы президента США запланированы на 2024-й.

Последнее исследование американского Института общественного мнения Гэллапа (Gallup), проводившееся с 1 по 20 июня 2022 года, продемонстрировало стремительное падение уровня доверия американцев к исследуемым институтам. Усредненный показатель общественного доверия и положительного отношения к ним составил всего 27% от общего числа опрошенных. Эта цифра стала самой низкой за последние 43 года. Газета ВЗГЛЯД анализировала тектонические изменения в американском обществе и разбирала, почему это угрожает самому существованию этого государства.