Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

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9 июля, суббота | Последнее обновление — 10:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Объявлена дата похорон Синдзо Абэ
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Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов.
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Получается, что ради борьбы с Россией можно и климатом пожертвовать? Черт с ним? Лишь бы покупать американский СПГ? Вот это больше похоже на правду.
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Россия использует в СВО не только новейшее оружие вроде истребителей Су-57 и гиперзвуковых комплексов «Кинжал», но и, например, бронепоезда. Оказалось, что этот почти забытый и экзотический вид оружия снова востребован.
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В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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Банк России представил модернизированную сторублевую банкноту. Подход к оформлению купюры изменен – городскую тематику сменила региональная. Новые сторублевые купюры в течение 10 лет заменят собой в обращении банкноты предыдущих модификаций
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
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Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, подчеркнув, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам... Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Президент отметил, что деятельность мусульманской общины очень важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе.
«Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия», – добавил Путин.
Президент пожелал мусульманам здоровья, успехов, счастья и благоденствия.
Песков пояснил слова Путина про потенциал России в ходе спецоперации
Президент Владимир Путин в своей речи во время встречи с лидерами фракций Госдумы напомнил, что потенциалы несоизмеримы, у России он настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействована в спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, я не буду вас отправлять на этот раз в Минобороны. Это действительно слова главы государства. Но глава государства как раз оперировал теми заявлениями, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что, дескать, Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Но и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», – приводит его слова РИА «Новости».
«И поэтому все вот эти заявления западников, они буквально абсурдны, они абсурдны и просто добавляют горя для украинского народа. О чем также вчера сказал президент Путин», – добавил представитель Кремля.
Напомним, Путин во время встречи с лидерами фракций Госдумы сказал, что Россия всерьез пока еще ничего и не начинала на Украине. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали», – отметил российский лидер.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Путин призвал ориентировать поставки нефти на восток и юг
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Российские компании топливно-энергетического комплекса должны работать на долгосрочную перспективу, приоритетом должны стать газификация регионов и экспорт на юг и восток, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Реагируя на текущие вызовы, мы должны ритмично работать и над реализацией долгосрочных планов развития отрасли. Среди ключевых приоритетов – наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для диверсификации экспорта на перспективные рынки юга и востока», – цитирует Путина РИА «Новости».
Правительство уже занимается проработкой вариантов развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры для поставок нефти и нефтепродуктов дружественным странам, а также газотранспортной инфраструктуры для поставок внутри страны и на восточном направлении.
Также в пятницу глава государства отметил, что российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) сейчас находится в стабильном состоянии, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.
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Путин удивился числу необеспеченных газом школ в России
Президента России Владимира Путина удивило количество школ в стране, которые работают без газа, глава государства поручил как можно быстрее проработать возможность их «социальной газификации».
«Сергей Сергеевич упомянул о газификации школ. У нас, к сожалению, большое количество школ еще не газифицировано в стране. Я вот смотрел справки: даже, честно говоря, удивился – очень много», – сказал президент, заслушав доклад главы Минпросвещения Сергея Кравцова, передает ТАСС.
Он попросил профильного вице-премьера Александра Новака рассказать, как продвигается работа и ведется ли «социальная», бесплатная газификация.
После доклада Новака Путин распорядился проработать этот вопрос. «Проработайте, пожалуйста, как можно быстрее и представьте предложения», – сказал он.
Президент отметил, что вопрос нужно рассмотреть вместе с Минфином и другими ведомствами.
Путин: Энергетический рынок не терпит суеты
Западные страны пытаются заставить экспортеров нефти нарастить объемы добычи, но энергетический рынок не терпит суеты, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Мы видим, что Запад пытается заставить другие страны-экспортеры нефти нарастить объем ее добычи, но глобальный энергорынок – он очень такой спокойный, стабильный, на самом деле, не терпит суеты никакой, уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за два дня», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Ранее аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. прогнозировали подорожание нефти до 380 долларов за баррель, если страны G7 решат ввести лимит цен на российское сырье.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему задача по отсечению России от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.
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Путин: Рыбная промышленность должна создавать рабочие места в России, а не за бугром
Развитие рыбной промышленности в России должно привести к созданию новых рабочих мест внутри страны, а не «где-нибудь за бугром», заявил российский лидер Владимир Путин.
«Существенно должна вырасти доля товаров глубокой переработки, и очень бы хотелось, чтобы доля товаров глубокой переработки была ощутима и в экспорте. Это означает не только дополнительные доходы, но и то, что новые рабочие места будут создаваться у нас, в России, а не где-то там, за бугром», – передает ТАСС его слова.
Путин выразил уверенность, что отечественный рыбохозяйственный комплекс и дальше будет стабильно развиваться вопреки внешним санкционным ограничениям.
«Отмечу хорошие результаты по объемам добычи водных биоресурсов. Растут и наши поставки на зарубежные рынки. Уверен, что российская рыбная индустрия при всех внешних вызовах и попытках санкционного давления будет и дальше стабильно развиваться, наращивать свою конкурентоспособность, а государство обязательно окажет компаниям, трудовым коллективам необходимую поддержку для решения приоритетных задач», – подчеркнул он.
Российский лидер ранее назвал обновление рыбопромыслового флота одним из стратегических приоритетов России.
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Путин призвал чиновников не расслабляться в отношении западных санкций
Санкции Запада могут еще нанести ущерб экономике страны, многие риски до сих пор сохраняются, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Но все-таки ущерб он нам наносит, эти действия, ограничения наносят ущерб нашей экономике. Многие риски еще сохраняются. Вместе с тем я вижу, что некоторые коллеги уже несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз. Мол, наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть», – отметил президент, передает РИА «Новости».
По словам Путина, риски сохраняются и для отдельных отраслей, и для рынка труда. Поэтому главы министерств и ведомств не должны относиться поверхностно к этим рискам. Необходимо внимательно следить за ситуацией, анализировать развитие и реализовать своевременно меры, гарантирующие стабильность экономики.
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Путин: Попытки европейцев заместить энергоресурсы из России ведут лишь к росту цен
Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это лишь ведет к росту цен на газ, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем – это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств», – сказал Путин на совещании с членами правительства России в пятницу, передает РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что в очередной раз стало ясно, что санкционные ограничения в отношении России несут гораздо больше ущерба тем, кто их вводит.
Ранее сообщалось, что немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
Путин объяснил провал экономического блицкрига Запада
Действия российского Центробанка и правительства страны предотвратили экономический блицкриг западных стран, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.
«В результате действий ЦБ, в результате мер, которые своевременно принимались правительством РФ, были поддержаны Государственной думой и Советом Федерации, многое удалось сделать. И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он, конечно же, провалился», – цитирует Путина РИА «Новости».
Термин «экономический блицкриг» Путин применял в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«То, что пытались осуществить такой блицкриг в отношении нашей экономики, – ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», – говорил президент.
Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых рыбопромысловых судах
Президент Владимир Путин принял участие по видеосвязи в торжественной церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на российских верфях.
«Разрешаю», – скомандовал глава государства, после этого на судах подняли флаг, передает РИА «Новости».
В ходе церемонии принятия президент заявил, что обновление рыбопромыслового флота – один из стратегических приоритетов России.
Строительство судов велось по программе обновления производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса с господдержкой. Одно из них – судно ярусного лова «Гандвик», оно предназначено для промысла трески и пикши в северных районах Атлантического океана, Баренцевом и Норвежском морях.
Главе государства представили большой морозильный рыболовный траулер «Капитан Соколов». Он оборудован рыбообрабатывающей фабрикой, где можно производить филе трески и пикши, а также рыбную муку.
Другой большой рыболовный морозильный траулер «Капитан Вдовиченко» предназначен для добычи минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой вылова.
Путин предрек катастрофу на мировом рынке в случае новых энергетических санкций против России
Санкции в отношении России могут привести к катастрофе на мировом энергетическом рынке, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством.
«Санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их вводят. Дальнейшее использование санкционной политики может привести к еще более тяжелым, без преувеличения – даже катастрофическим – последствиям на мировом энергетическом рынке», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пытаются заставить весь мир, включая Европу, отказаться от более дешевых энергоносителей и переходить на более дорогие ресурсы.
До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил о невозможности заменить российские энергоносители. Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек отмечал, что не исключена вероятность дальнейшего сокращения поставок газа по «Северному потоку» после проведения технических работ.
Путин назвал виновных в напряженной ситуации на продовольственном рынке мира
Напряжение на рынке продовольствия в мире сохраняется из-за ошибочных действий западных стран, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной. Это результат ошибочных действий наших некоторых (западных) партнеров, прежде всего, в сфере энергетики и макроэкономической политики, и все отсюда вытекает дальше», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что эти проблемы будут сказываться и на России, потому важно воспользоваться результатами труда российских сельхозпроизводителей, чтобы обеспечить внутренний рынок базовыми продуктами питания.
«Но имея в виду те сложности, которые будут возникать на мировых рынках продовольствия, связанные с неизбежной мировой продовольственной инфляцией, мы должны выполнить все свои обязательства перед нашими традиционными постоянными партнерами», – заключил он.
Ранее в пятницу генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что рост стоимости продовольствий и удобрения повышает риск голода в 2022 году в разных регионах, в 2023 году ситуация может быть хуже.
Ватикан оценил вероятность визита папы Римского в Киев
Глава внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископ Пол Ричард Галлахер прокомментировал возможность посещения папой Римским Франциском Украины в августе.
Как заявил Галлахер, «папа убежден, что если бы он смог совершить визит, то это имело бы положительные результаты». По его словам, понтифик «сказал, что поедет на Украину, и всегда проявлял желание посетить Москву, а также встретиться с российскими властями». В ответ на вопрос возможен ли визит в Киев после возвращения из Канады, куда папа Римский поедет в конце июля, Галлахер заявил: «Да, я думаю, что по возвращению из Канады, мы действительно начнем изучать возможность».
Он пояснил, что возможность визита в августе «не исключена, но многое зависит от результатов поездки в Канаду». «Посмотрим, как папа выдержит эту поездку, которая будет тоже очень напряженной, а потом посмотрим», – приводит его слова РИА «Новости».
Галлахер считает, что встреча папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла может пройти в Казахстане, где в середине сентября состоится Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Как отметил секретарь, «необходимо преодолеть сложности и недопонимание ради единства церкви», передает ТАСС со ссылкой на Rai 1.
Галлахер также заявил, что папа Франциск готов поехать в Москву для встречи с российским руководством. Как он уточнил, Ватикан поддерживает контакты на «институционном уровне» через апостольского нунция в Москве и посла России при Святом престоле.
Напомним, папа Римский Франциск выразил надежду после поездки в Канаду в этом месяце посетить Москву и Киев. В Кремле заявили об отсутствии предметных контактов по визиту папы Римского в Москву.
Путин назвал Абэ выдающимся государственным деятелем
Владимир Путин выразил соболезнования близким погибшего выдающегося государственного деятеля, экс-премьера Японии Синдзо Абэ.
«Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами. Мы поддерживали с Синдзо регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал», – сообщается на сайте Кремля.
Как заявил востоковед Олег Казаков, покушение на Абэ – экстраординарное, шоковое событие для Японии, а реакция японской общественности будет «крайне негативной, вне зависимости от того, нравится ли кому-то Абэ или нет».
Нападение на Синдзо Абэ было совершено в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Врачи больницы Медицинского университета Нары официально заявили о его смерти.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) был первым, кто начал
свое выступление с соболезнований в связи со случившимся в Японии. С решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ выступил
посол России в Японии Михаил Галузин.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве ошеломлены новостью о покушении на Абэ, и выразила убежденность в том, что виновники этого чудовищного преступления понесут наказание.
Путин поручил развивать скоростные морские перевозки на черноморском побережье
Предложения по развитию пассажирских перевозок на быстроходных судах между черноморскими городами поручил проработать главе Минпромторга России Денису Мантурову президент России Владимир Путин.
«Надо стимулировать бизнес к тому, чтобы эти виды перевозок развивались. Посмотрите, подумайте, доложите председателю правительства предложения. Потом еще раз обсудим», – сказал Путин во время совещания президента с членами правительства, передает РИА «Новости».
Мантуров доложил Путину о том, что на Черном море были эффективно запущены маршруты Севастополь – Ялта, Сочи – Геленджик – Новороссийск, которые осуществляются за счет быстроходных судов на подводных крыльях «Комета 120».
Мантуров отметил, что в правительстве рассматривают возможность «реанимировать» под такие рейсы другое быстроходное судно «Олимпия», которое сможет вмещать до 200 человек вместо 120. «Экспертизу до конца доделаем и поймем возможности ее достройки», – сказал Мантуров.
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экс-премьера Японии Абэ
Президент Владимир Путин направит телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью экс-премьера Японии Синдзо Абэ, в Кремле глубоко опечалены в связи с происшествием и самым решительным образом осуждают покушение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы глубоко опечалены теми новостями, которые поступили из Японии. Мы самым решительным образом осуждаем покушение на бывшего премьер-министра господина Абэ. Мы ожидаем, что в ближайшее время президент Путин лично направит телеграмму с соболезнованиями. Мы уточним, кому именно», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, экс-премьер Японии Синдзо Абэ был патриотом Японии и предпочитал отстаивать интересы своей страны за столом переговоров, благодаря чему у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы также глубоко соболезнуем, соболезнуем всему народу Японии, потому что господин Абэ, во-первых, был действительно патриотом Японии. Он всегда отстаивал интересы своей страны, но предпочитал делать это за столом переговоров. Именно благодаря этому у него сложились очень хорошие, рабочие, конструктивные отношения с президентом Путиным. Сейчас подобная политическая воля в дефиците у целого ряда стран, и они в открытую говорят о том, что предпочитают отстаивать свои интересы на поле боя, что является тупиковым путем развития», – сказал Песков.
Ранее в пятницу японское общественное телевидение сообщило, что бывший японский премьер-министр Синдзо Абэ скончался в результате совершенного на него покушения.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких».
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Ямагами дал первые показания и сказал, что был «недоволен» экс-премьером и «хотел его убить».
Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в городе Токио. Его отец – Синтаро Абэ – в 1982-1986 годах был министром иностранных дел, а его дед по материнской лини – Нобусукэ Киси – в 1957-1960 годах возглавлял правительство.
В 1977 году Синдзо Абэ окончил юридический факультет университета Сэйкэй в Токио. В 1978-1979 годах учился в Высшей школе государственной политики при Университете Южной Калифорнии (США). Вернувшись в Японию, три года проработал в сталелитейной компании Kobe Steel. Затем поступил на госслужбу, заняв в ноябре 1982 года пост помощника министра иностранных дел (в это время ведомством руководил его отец).
26 сентября 2006 года как лидер победившей на выборах партии Абэ занял пост премьер-министра, став самым молодым главой кабинета Японии со времен Второй мировой войны. Начал реформы, направленные на стимулирование экономического роста, выступил за более тесное военное сотрудничество с США, а также за изменение 9-й статьи Конституции 1947 года. Она запрещает Японии иметь военный потенциал и прибегать к силе для решения международных споров (при этом в Японии существуют Силы самообороны; с 1992 года им было разрешено участвовать в миротворческих операциях ООН, не связанных с ведением боевых действий).
В середине 2007 года популярность кабинета Синдзо Абэ резко упала, что было связано с неспособностью правящей коалиции (ЛДП и партии «Новая Комэйто») договориться с оппозицией по поводу участия страны в антитеррористических операциях в Афганистане, а также коррупционные скандалы, в которых фигурировали некоторые министры. 12 сентября 2007 года Синдзо Абэ объявил об отставке.
26 декабря 2012 года Синдзо Абэ вновь был утвержден парламентом на должность премьер-министра. Вступив на пост, обещал восстановить пошатнувшееся за годы правления Демократической партии (2009-2012) доверие между США и Японией, придерживаться более жесткого курса в отношении Китая, улучшить отношения с Россией. В 2013 году он представил экономическую стратегию, которая в японских и мировых СМИ получила название «абэномика». Она предполагала расширение госрасходов на крупные проекты и поощрение частных инвестиций, создание особых экономических зон с льготным режимом, а также привлечение женщин к трудовой деятельности.
21 ноября 2014 года на фоне экономической рецессии и снижения рейтинга правящей коалиции (в составе ЛДП и партии «Новая Комэйто») Абэ распустил парламент. После победы ЛДП на выборах в декабре 2014 года он сформировал новый кабинет. Заручившись поддержкой населения для продолжения реформ, он добился принятия законов, изменивших трактовку 9-й статьи Конституции и расширивших полномочия Сил самообороны Японии. В частности, было закреплено право на «коллективную самооборону», снят запрет на применение оружия в ходе миротворческих операций за рубежом.
Абэ неоднократно заявлял, что намерен решить проблему заключения мирного договора между Россией и Японией до истечения срока полномочий на посту главы правительства (основным препятствием для достижения соглашения является спор вокруг ряда островов в южной части Курильского архипелага – Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды – все в составе Сахалинской области; в Японии их называют «северными территориями»).
20 ноября 2019 года Синдзо Абэ стал национальным рекордсменом по продолжительности пребывания на посту премьера в истории Японии.
С 2012 года, когда Абэ возглавил кабинет во второй раз, рейтинг его одобрения почти всегда оставался высоким (50-70%). Только в марте 2018 года он упал до 31%. Это было вызвано скандалом с фальсификацией документов по сделке о приобретении государственной земли по заниженной стоимости организацией «Моритомо гакуэн», к которой якобы причастны Синдзо Абэ и его жена Акиэ.
У Синдзо Абэ осталась жена Акиэ – дочь бывшего президента крупной кондитерской компании «Моринага». Детей у них нет.
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