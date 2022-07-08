Генерал МВД призвал по всей строгости наказать обокравших мать погибшего на Украине военного

«Если мошенники знали о том, что обворовывают мать погибшего на Украине военнослужащего, то, безусловно, это должно расцениваться как отягчающее обстоятельство», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя задержание четверых жителей Казани, которые занимались телефонным мошенничеством.

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что в Казани правоохранители задержали четырех телефонных мошенников, подозреваемых в хищении денег и, в частности, пособий у матери погибшего на Украине военнослужащего. Уточняется, что всего аферистам удалось украсть у женщины 12,7 млн рублей.

«Если мошенники знали о том, что обворовывают мать погибшего на Украине военнослужащего, то, безусловно, это должно расцениваться как отягчающее обстоятельство», – говорит Ворожцов.

Он поясняет, что согласно российскому законодательству имеется квалификация, которая отягчает это нападение. В нее входят дети, беременные женщины, лица, находящиеся в состоянии, когда не могут оказать сопротивление преступнику. В научно-юридической литературе идут дискуссии, относительно расширения спектра этих лиц, например, под эту категорию вполне могут попадать священники, поскольку они принимают абсолютно всех раждан.

«В данном случае очевидно, что даже если это не предусмотрено нормой уголовного кодекса, то должно быть взято во внимание. При расследовании данного преступления и его судебном рассмотрении следователи и судья должны соответствующим образом дать оценку. Наш уголовно-процессуальный кодекс позволяет следователям и суду давать соответствующие пояснения и дополнения квалификации», – рассказывает генерал-майор.

Более того, уже есть информация о том, что телефонные мошенничества и в адрес самих участников спецоперации, в том числе получивших ранения, и в адрес родственников погибших в СВО учащаются. Причем данные звонки фиксируются как с российской стороны, так и с украинской.

«Во-первых, необходима соответствующая бдительность граждан в данной ситуации. Во-вторых, требуется усиление работы правоохранительных органов по предотвращению профилактики и выявлению этих преступлений. В-третьих, нужна очень жесткая общественная реакция, чтобы любой следующий мошенник 20 раз подумал, стоит ли ему этим заниматься», – заключил Ворожцов.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал пересмотреть приговор уроженцу Киева с гражданством России и США, который избил 84-летнего ветерана Вооруженных сил за поддержку специальной военной операции России на Украине.