Умер звезда «Крестного отца» Джеймс Каан

Демограф объяснила всплеск рождаемости у женщин старше 40 лет

«Зачастую это вторые и третьи дети в семьях, которые существуют уже много лет. Либо это первые дети в новых семьях, но у родителей, имеющих детей от предыдущего брака», – сказала газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, демограф Нина Русанова, комментируя всплеск рождаемости среди женщин старше 40 лет.

Из подсчетов на основе итоговых данных Росстата по демографии за 2021 год следует, что женщины в возрасте 40 лет и старше родили за год 56 тыс. 861 ребенка, что стало максимальным числом рождений для этой возрастной категории с 1990 года. Отмечается, что зачастую это были не первые дети в семье.

«Это явление говорит о том, что стремление родить детей столько, сколько хочется, у россиянок не прошло. Во-вторых, по традиционно сложившемуся мнению, данный возраст для рождения не очень благоприятный: нужно иметь хорошее здоровье, определенный доход и так далее. Но в последние годы сформировалась медикализированная рождаемость, когда будущие родители прибегают к помощи врачей в вопросах оплодотворения и вынашивания ребенка. Это стало обычной практикой», – говорит Русанова.

Кроме того, именно в 2021 году, вероятно, родились дети, появление которых на свет ранее откладывалось, например, из-за пандемии коронавируса, продолжает демограф. «Также часто это рождение не первых детей. Зачастую это вторые и третьи дети в семьях, которые существуют уже много лет. Либо это первые дети в новых семьях, но у родителей, имеющих детей от предыдущего брака. Возникает желание иметь общего ребенка, от этого и рождаемость в таком возрасте», – рассуждает специалист.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по темам развития социальной сферы, спорта, образования назвал поддержку рождаемости принципиальной для страны задачей.