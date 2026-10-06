Прокуратура потребовала оштрафовать производителя вакцины «Мультикан-8»

Tекст: Ольга Иванова

Заявление поступило в суд 29 сентября, однако пока оставлено без движения, так как ведомство не указало информацию о получателе штрафа и реквизиты для его перечисления. Устранить недостатки необходимо до 30 октября, передает РИА «Новости».

Компании «Ветбиохим» вменяется нарушение нормы закона об ответственности за незаконное производство, реализацию или ввоз недоброкачественных лекарственных средств. Наказание по данной статье для юридических лиц предусматривает штраф от 1 млн до 5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее во вторник прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела из-за использования подложного паспорта качества на одну из серий вакцины «Мультикан-8». В свою очередь представитель компании «Ветбиохим» отметил, что предприятие знает о деле и оказывает содействие следственным органам.

Сообщения о побочных реакциях у животных после прививок начали появляться в середине августа. Позже глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о возможных нарушениях технологии при производстве, а в сентябре ведомство выявило в 20-й серии препарата смертельный для собак вирус болезни Ауески.

В начале сентября Россельхознадзор начал внеплановую проверку предприятия.