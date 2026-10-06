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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

    23 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    35 комментариев
    6 октября 2026, 15:36 • Новости дня

    Прокуратура потребовала оштрафовать производителя вакцины «Мультикан-8»

    Tекст: Ольга Иванова

    Прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием привлечь к административной ответственности компанию «Ветбиохим» за реализацию недоброкачественных вакцин для животных.

    Заявление поступило в суд 29 сентября, однако пока оставлено без движения, так как ведомство не указало информацию о получателе штрафа и реквизиты для его перечисления. Устранить недостатки необходимо до 30 октября, передает РИА «Новости».

    Компании «Ветбиохим» вменяется нарушение нормы закона об ответственности за незаконное производство, реализацию или ввоз недоброкачественных лекарственных средств. Наказание по данной статье для юридических лиц предусматривает штраф от 1 млн до 5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

    Ранее во вторник прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела из-за использования подложного паспорта качества на одну из серий вакцины «Мультикан-8». В свою очередь представитель компании «Ветбиохим» отметил, что предприятие знает о деле и оказывает содействие следственным органам.

    Сообщения о побочных реакциях у животных после прививок начали появляться в середине августа. Позже глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о возможных нарушениях технологии при производстве, а в сентябре ведомство выявило в 20-й серии препарата смертельный для собак вирус болезни Ауески.

    В начале сентября Россельхознадзор начал внеплановую проверку предприятия.

    5 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин поздравил Рязань с открытием филиала Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия филиала Национального центра «Россия» в Рязанской области, отметив успешное развитие проекта.

    «Отрадно, что масштабный, содержательный проект по созданию филиалов Национального центра «Россия» развивается, и сегодня такое выставочное пространство открывается в Рязанской области», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

    Глава государства поздравил участников торжественного мероприятия и всех жителей региона с этим событием, подчеркнув, что регион по праву гордится своей историей, уникальными памятниками и традициями созидательного труда.

    Путин также отметил достижения Рязанской области в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах, а также статус Рязани как столицы Воздушно-десантных войск. Он выразил уверенность, что филиал станет просветительской площадкой и точкой притяжения для жителей и гостей области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин даст старт строительству нового Национального центра «Россия».

    В прошлом году президент помог мальчику из Югры осуществить мечту и попасть в Национальный центр «Россия».

    Путин поздравил жителей ХМАО с открытием филиала центра.

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    5 октября 2026, 16:54 • Новости дня
    Дочь Михалкова вышла замуж за губернатора ХМАО

    Актриса Надежда Михалкова вышла замуж за губернатора Югры Руслана Кухарука

    Дочь Михалкова вышла замуж за губернатора ХМАО
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская актриса Надежда Михалкова вышла замуж за губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслана Кухарука.

    Дочь режиссера Никиты Михалкова и глава Югры также крестили ребенка, сообщили РИА «Новости» в департаменте внутренней политики ХМАО. «Мы подтверждаем. Все, что написано, мы подтверждаем», – сказала представитель ведомства.

    Ранее местные СМИ сообщили, что крещение дочери Кухарука и Михалковой прошло в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске.

    Ранее актриса «Comedy Woman» вышла замуж за итальянца на 12 лет моложе себя.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    6 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Экс-глава разведки Германии Ханнинг арестован по делу о шпионаже
    Экс-глава разведки Германии Ханнинг арестован по делу о шпионаже
    @ Michael Kappeler/DPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший президент Федеральной разведслужбы Германии Август Ханнинг был задержан по подозрению в получении и возможной передаче секретной информации иностранным государствам.

    Бывший президент Федеральной разведслужбы Германии (БНД) Август Ханнинг был арестован по подозрению в шпионаже и разглашении государственных тайн, сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.

    По данным издания, уже после ухода из БНД Ханнинг в течение нескольких лет получал секретную информацию из службы от своего бывшего руководителя аппарата. Следствие проверяет, мог ли он передавать эти сведения иностранным государствам, что может сделать это дело одним из крупнейших случаев шпионажа в истории ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник немецкая разведка ФРГ предсказала скорое военное поражение Украины от России. В августе в Германии по подозрению в шпионаже на оборонном предприятии задержали гражданина Украины. В марте немецкие власти арестовали гражданку Румынии по обвинению в шпионаже в пользу России.

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    6 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    Овечкин назвал причину завершения карьеры в НХЛ

    Овечкин объяснил уход из НХЛ заботой о здоровье и семье

    Овечкин назвал причину завершения карьеры в НХЛ
    @ Karl B DeBlaker/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что решение о завершении карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) далось ему нелегко.

    Овечкин признался, что решение завершить карьеру в Национальной хоккейной лиге далось ему нелегко, передает РИА «Новости».

    «Мы с женой говорили, что я должен чувствовать себя хорошо физически. Мне не 20 лет, и я хочу играть со своими детьми, когда они подрастут, в хоккей, футбол, баскетбол. Я хочу быть достаточно здоровым, чтобы заниматься этим», – рассказал хоккеист в видео на сайте клуба.

    Спортсмен добавил, что получил множество звонков и сообщений после заявления об уходе. По его словам, необходимо думать о будущем и сохранять здоровье для полноценной жизни с семьей.

    В понедельник 41-летний форвард объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ. В 2025 году он допускал возможность возвращения в московское «Динамо» после окончания контракта с «Вашингтоном» летом 2026 года. Сезон-2026/27 является для него 22-м в лиге, где он удерживает рекорд по голам – 929 заброшенных шайб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин допустил завершение карьеры в НХЛ по окончании предстоящего сезона.

    Спортсмен заявил о планах переехать в Москву после ухода из спорта.

    В понедельник цена билетов на последний матч хоккеиста превысила 1 тыс. долларов.

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    5 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    Ученые выявили реакцию человеческого тела на семидневное голодание

    Семидневное голодание привело к изменениям на молекулярном уровне

    Ученые выявили реакцию человеческого тела на семидневное голодание
    @ Thomas Eisenhuth/dpa-Zentralbild/Global Look Press

    Семидневное голодание сопровождается изменениями, которые выходят далеко за пределы сжигания жира. Исследователи обнаружили масштабную перестройку уровня белков, связанных с работой разных органов. Наиболее заметными