Хуснуллин заявил о планах отремонтировать 37 км мостов в России

В российских регионах ведется ремонт искусственных сооружений, до конца года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в регионах приведем к нормативу 37 км мостов и путепроводов, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«В целом работы будут запущены на 482 мостовых сооружениях, часть объектов будет готова уже в этом году, остальные завершим в следующем», – приводятся его слова на сайте Минтранса России.

На сегодняшний день в российских субъектах в аварийном и предаварийном состоянии находится порядка 12% мостов, путепроводов и эстакад, расположенных на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог невозможно без приведения в соответствующее состояние искусственных сооружений на них. Важно отметить, что работы пройдут не только на крупных мостовых переходах, но и на небольших, значимых для местных жителей объектах. На эти цели в 2022 году предусмотрено 32,4 млрд рублей, из которых 21,5 млрд – средства федеральной поддержки.

Благодаря нацпроекту в Красноярском крае обновили уже 8 искусственных сооружений. В частности, в конце июня специалисты сдали в эксплуатацию мост через ручей Сосновый на 21 км автодороги Мотыгино - Орджоникидзе. Длина комбинированного сооружения составляет 14 м, ширина двухполосной проезжей части – 7 м.

Специалисты отремонтировали пролетные строения и опоры сооружения, обновили настил проезжей части и перильное ограждение, выполнили сопряжение моста с автомобильными подходами. Для предотвращения размывов береговые опоры укрепили скальным грунтом.

До конца года краевым дорожникам предстоит отремонтировать еще 8 мостовых сооружений, один из них со сдачей в эксплуатацию в 2023 году. Общая протяженность объектов составит порядка 240 м.

В Самарской области раньше срока завершили ремонт моста через реку Шунгут в составе автомобильной дороги Кинель-Черкассы – «Урал». За 52 года эксплуатации здесь появились разрушения несущих конструкций и дорожного полотна. Между тем, сооружение имеет большое социальное значение не только для местных жителей, но и для гостей региона.

Специалисты полностью заменили элементы мостового полотна, укрепили откосы, отремонтировали опоры, выполнили устройство водоотводов, нового барьерного и перильного ограждения, установили дорожные знаки и нанесли разметку.

Всего в Самарской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году запланировано привести в нормативное состояние 21 искусственное сооружение общей протяженностью 947,4 пог. м.

В Пичаевском районе Тамбовской области завершен капитальный ремонт мостового сооружения через реку Кашму на трассе «Тамбов – Пенза» – Бондари – Пичаево – Вернадовка.

Протяженность объекта составляет 73,5 пог. м. Специалисты отремонтировали опоры и укрепили откосы конусов монолитным бетоном, устроили дорожную одежду, системы поверхностного водоотвода и очистных сооружений. На объекте установлены новые знаки и барьерные ограждения, нанесена горизонтальная разметка из термопластика.

Это уже второй объект в регионе, который сдан в эксплуатацию в 2022 году – в середине мая был введен мост через реку Сержалу на дороге Тамбов – Шацк.