Экс-спецпредставитель США на Украине рассказал о поставках HIMARS и NASAMS

Бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер рассказал, что системы залпового огня HIMARS и зенитно-ракетные комплексы NASAMS еще не прибыли в страну, но уже в пути.

«На самом деле много западного вооружения уже на Украине. Джавелины, Стингеры, гаубицы и так далее. Но сейчас мы говорим о новой системе HIMARS, это тоже система залпового огня с боеприпасами с высокой дальностью стрельбы, также предоставляются NASAMS. Они еще не прибыли, но они в пути», – сказал Волкер в эфире украинского телемарафона, передает РИА «Новости».

Ранее представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов рассказал, что Киев впервые применил в понедельник системы залпового огня HIMARS при обстреле территории республики.

Также в Вашингтоне рассказали, что Украина получит четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тыс. артиллерийских снарядов, 18 автомобилей для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 2 тыс. гранатометов и 2 тыс. пулеметов.

За время президентства Джо Байдена США предоставили Украине военную помощь на сумму в 6,8 млрд долларов, из которых 6,1 млрд были выделены с 24 февраля.

Ранее сообщалось, что украинских военных в последние недели стали меньше обучать, поэтому им сложно использовать системы вооружений в боях против российских ВС.