Рубль ослабел к доллару и евро

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник слабеет по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10.05 курс доллара растет до 56,42 руб. (+3,52%), евро прибавляет 3,95%, до 58,77 руб., передает ТАСС.

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже рос на 3,68%, до 56,5 руб., евро находился на уровне 58,9 руб. (+4,17%), свидетельствуют данные торгов на 10.00. Таким образом, курс доллара превысил 56 руб. впервые с 19 июня, евро находится на уровне выше 58 руб. впервые с 21 июня.

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует разнонаправленную динамику основных биржевых индексов.

По данным торговой площадки на 10.17 индекс Мосбиржи растет на 1,51% – до 2239,83 пункта, индекс РТС снижается до 1271,24 пункта (-0,42%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2208,7 пункта (+0,09%), а долларовый индекс РТС рос на 0,01%, до 1276,68 пункта.