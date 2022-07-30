На Западе признали, что санкции сделали Путина сильнее, чем когда-либо

Развязанная западными странами против России экономическая война дала обратный эффект, а российский лидер Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, пишет британская газета The Guardian.

Как указывает автор статьи Саймон Дженкинс, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории, пишет РИА «Новости».

«Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50%», – подчеркивается в материале издания.

Также журналист отметил, что западные страны погрузились в рецессию.

«Реальность экономических ограничений против Москвы заключается в том, что они привели к возмездию. Неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США. Испытывающие газовый голод Германия и Венгрия близки к тому, чтобы плясать под дудку Владимира Путина. Стоимость жизни растет везде. Предполагаемые британские лидеры Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая ужесточить санкции без единого слова о цели. Тем не менее – намекните на скептицизм по этому поводу, и вас заклеймят», – заключил Дженкинс.

Ранее Дженкинс писал о том, что объявленная России странами Запада экономическая война не приносит ожидаемого результата и наносит значительный ущерб как самим западным государствам, так и другим странам мира. По его мнению, Запад не решается признать неэффективность экономической агрессии, даже столкнувшись с острым дефицитом энергоносителей и угрозой рецессии, по идеологическим соображениям.

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