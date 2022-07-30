На Западе признали, что санкции сделали Путина сильнее, чем когда-либо

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30 июля, суббота | Последнее обновление — 12:42 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ нанесли удар по доставлявшей груз в Энергодар гуманитарной колонне
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Филиппа Киркоров пошёл навстречу своей стране с открытым забралом, сделав публичный выбор. Послужит ли его поступок примером для других колеблющихся, отсиживающихся или фрондирующих «звёзд»?
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Проигрыш в информационной войне оскорбляет украинцев куда больше, чем проигрыш экономический, политический и военный.
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Планировать капиталисты не умеют и не хотят, поэтому решили проще: надо сокращать население планеты. А оставшееся научить жить проще, скромнее, совместно пользоваться ресурсами, а желательно вообще воздерживаться от благ цивилизации.
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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На Западе признали, что санкции сделали Путина сильнее, чем когда-либо
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Развязанная западными странами против России экономическая война дала обратный эффект, а российский лидер Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо, пишет британская газета The Guardian.
Как указывает автор статьи Саймон Дженкинс, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории, пишет РИА «Новости».
«Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50%», – подчеркивается в материале издания.
Также журналист отметил, что западные страны погрузились в рецессию.
«Реальность экономических ограничений против Москвы заключается в том, что они привели к возмездию. Неуверенность распространилась в Великобритании, Франции, Италии и США. Испытывающие газовый голод Германия и Венгрия близки к тому, чтобы плясать под дудку Владимира Путина. Стоимость жизни растет везде. Предполагаемые британские лидеры Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая ужесточить санкции без единого слова о цели. Тем не менее – намекните на скептицизм по этому поводу, и вас заклеймят», – заключил Дженкинс.
Ранее Дженкинс писал о том, что объявленная России странами Запада экономическая война не приносит ожидаемого результата и наносит значительный ущерб как самим западным государствам, так и другим странам мира. По его мнению, Запад не решается признать неэффективность экономической агрессии, даже столкнувшись с острым дефицитом энергоносителей и угрозой рецессии, по идеологическим соображениям.
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В Британии назвали условие отказа Европы от поддержки Украины
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Жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины в случае реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%, заявил в эфире Times Radio британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл.
По его мнению, при таких обстоятельствах европейцы начнут сомневаться в эффективности введенных Западом санкций в отношении Москвы.
«Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», – приводит его слова РИА «Новости».
Британский военнослужащий также исключил вероятность прямого военного конфликта с участием России и НАТО.
Еврокомиссия 20 июля предложила новые меры по сокращению спроса на газ. Поначалу предполагается добровольное снижение потребления всеми государствами-членами на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 млрд кубометров газа. Некоторые страны, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, выступили против этого предложения.
Британская Financial Times ранее в субботу писала, что Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса.
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Лавров заявил Блинкену о планах России выполнить все задачи спецоперации на Украине
Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Россия выполнит цели и задачи спецоперации на Украине, сообщили в российском ведомстве.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию на Украине. Министр изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены», – сказали в МИД, передает ТАСС.
Ранее в американском ведомстве сообщили, что стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины и возможность обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ. Также Блинкен заявил, что в беседе с Лавровым призвал власти России принять предложение США по обмену заключенными, но отказался уточнить реакцию Москвы.
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ЦБ начал моделировать сценарий отмены торгов долларом
Банк России проводит с участниками рынка моделирование различных сценариев, сообщили в ЦБ в ответ на запрос о проработке механизма расчета курса доллара в случае отмены его торгов на бирже.
«Чтобы обеспечить защиту клиентов и бесперебойность работы финансовой системы Банк России проводит с участниками рынка и организациями инфраструктуры моделирование различных сценариев», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ЦБ обсуждает сценарий, при котором биржевого курса доллара больше не будет.
Как пояснили ряд СМИ со ссылкой на экспертов, курс будет определяться на основании котировок 10 крупнейших банков, однако сам алгоритм определения курса пока еще только разрабатывается.
Ранее сообщалось, что рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу слабеет по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.
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В Госдепе удивились умению Путина «говорить без шпаргалки»
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Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с журналом Economist рассказала, что в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в 2015 году и обратила внимание на его эрудицию и «умение говорить без шпаргалки».
Она уточнила, что имела возможность пообщаться с российским лидером на протяжении длительного времени на встрече в Сочи в 2015 году. «Больше всего времени в обществе Путина я провела в Сочи, сопровождая тогдашнего госсекретаря Джона Керри. Мы общались примерно четыре часа. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», – приводит слова Шерман РИА «Новости».
Замгоссекретаря также обратила внимание на способность Путина «всегда стоять на своем».
«У него есть видение того, куда двигаться дальше. Полагаю, он не намерен сходить с намеченного пути», – считает она. Шерман добавила, что всему остальному миру необходимо осознать, «насколько он амбициозен».
Напомним, в начале января французы восхитились новогодним обращением Путина.
Роскосмос намерен вернуть «долг» российской экономике
Роскосмос решил перестроить работу так, чтобы производить спутники в другом количестве и качестве и вернуть «долг» российской экономике, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».
«Нам необходимо сегодня перестроить работу так, чтобы научиться выпускать спутники совершенно в другом количестве и соответствующего качества», – цитирует его ТАСС.
По словам Борисова, это потребует коренной перестройки технологических процессов, в том числе разработки, производства, испытаний и других. «К сожалению, всю эту работу мы должны будем проводить в условиях сложившихся ограничений, санкционного воздействия», – сказал он, отметив, что постоянно ссылаться на это нельзя, поскольку отечественная электронная промышленность начинает постепенно возрождаться.
«Если сравнить сегодня состояние космических группировок основных игроков на этом рынке – американцев, европейцев и китайцев, то они уже давно нас в этом плане обогнали. Почему я и говорю, что мы задолжали российской экономике», – подчеркнул глава Роскосмоса.
Ранее Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что важно обеспечить российскую экономику необходимыми космическими услугами: навигация, связь, передача данных, метео-, геодезической информации.
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Путин поручил помочь ДНР и ЛНР с подготовкой к зиме
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Президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь Донецкой и Луганской народным республикам с восстановлением соцобъектов, инфраструктуры и домов, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях.
«Мы в соответствии с нашими международными обязательствами оказываем помощь и Луганской народной республике, и Донецкой народной республике, проводим, как известно, специальную военную операцию. Но, к сожалению, это связано и с большими издержками, прямо надо сказать, с большими испытаниями для людей, которые там живут, с разрушениями. И прежде всего руководство обеих республик обращается к нам с просьбой оказать содействие в восстановлении объектов социальной, инженерной инфраструктуры, социальных объектов, жилой части соответствующих населенных пунктов. Поэтому просил бы вас в контакте с руководством Луганской и Донецкой народных республик отработать эти вопросы», – сказал Путин на встрече с Хуснуллиным.
Путин отметил, что «сейчас разгар лета, но все-таки зима тоже не за горами», поэтому нужно сделать все необходимое, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях, передает РИА «Новости».
Кроме того, российский лидер поручил построить многопрофильный медицинский центр в Мариуполе и новый перинатальный центр в Донецке. «Что касается объектов социальной инфраструктуры, то руководство Донецкой народной республики обратилось с просьбой оказать содействие в строительстве многопрофильного медицинского центра как раз в Мариуполе, а в Донецке – перинатального центра, поскольку родильный дом и был-то старенький, но оказался к тому же и разрушенным в ходе боевых действий. Поэтому на это, пожалуйста, обратите особое внимание и в контакте с руководством республики займитесь решением этого вопроса», – сказал глава государства.
Ранее Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы.
Хуснуллин в свою очередь сообщил, что план по вводу жилья не менее 92,6 млн квадратных метров будет выполнен в России по итогам 2022 года. Чиновник уточнил, что в первом полугодии 2022 года по сравнению с первой половиной 2021 года выдано на 21% больше разрешений на строительство.
Согласно подсчетам Росстата, ввод жилья в России в первом полугодии 2022 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 44,2% – до 52,6 млн квадратных метров.
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В администрации США допустили объявление России «спонсором терроризма»
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Администрация США рассматривает вариант включения России в американский список стран – спонсоров терроризма наряду с возможностью применения ряда других дополнительных санкций в отношении Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Сотрудница администрации Соединенных Штатов напомнила, что вопрос о внесении России в упомянутый перечень решается Госдепартаментом США. Именно американское внешнеполитическое ведомство формирует упомянутый список, передает ТАСС.
«Это требует [вынесения соответствующего] определения Госдепартаментом, учитывающего конкретные критерии и принятое Конгрессом [США] законодательство. Мы рассматриваем это наряду со спектром других предложений, призванных навязать России дальнейшие издержки», – сказала официальный представитель американского президента. Под издержками в данном контексте в США принято понимать санкции и их последствия.
Жан-Пьер не уточнила, какие именно еще ограничительные меры против России изучают США. Она также ушла от ответа на вопрос о том, поддерживает ли исполнительная ветвь власти США такие законотворческие инициативы на Капитолийском холме, которые фактически представляют собой попытку в обход американской администрации закрепить за Россией статус спонсора терроризма. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил 27 июля, что американское правительство не усматривает большого практического эффекта от возможного включения России в вашингтонский список стран – спонсоров терроризма.
Ранее в пятницу стало известно, что члены Палаты представителей Конгресса США подготовили закон об объявлении России «спонсором терроризма».
Напомним, в среду Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию «государством-спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список стран – спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.
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DHL с сентября решила прекратить отправления внутри России
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Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express с 1 сентября прекращает доставку отправлений внутри России, услуги по экспресс-доставке из России за границу продолжат предоставляться, сообщается на сайте почтового оператора.
«В связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 1 сентября 2022 года», – передает ТАСС сообщение компании.
Уточняется, что АО «ДХЛ Интернешнл» не будет иметь доступа к глобальной информационной системе DHL Express, обеспечивающей автоматизацию процессов оказания услуг экспресс-доставки внутри России. Клиенты не смогут создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по РФ. Документы и грузы, принятые для доставки по России до 31 августа 2022 года, будут доставлены получателям.
После 1 сентября компания продолжит оказывать услуги по доставке из России за границу.
В марте DHL на фоне событий на Украине приостановила доставку грузов и документов в Россию, а также в Белоруссию.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что оружие на Украине могут перевозить на автомобилях компании по доставке грузов DHL, а также на машинах с медицинской символикой.
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Кремль выразил солидарность с позицией Си Цзиньпина по Тайваню
В Кремле солидарны с позицией по Тайваню лидера КНР Си Цзиньпина, который заявил президенту США Джо Байдену о недопустимости вмешательства в дела острова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Безусловно солидарен. Мы с уважением относимся к суверенитету и территориальной целостности Китая и считаем, что ни одна страна в мире не должна иметь права подвергать это сомнению или предпринимать какие-то шаги подстрекательского или иного характера. И мы убеждены, что подобное поведение на международной арене способно лишь вызвать дополнительную напряженность», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, солидарен ли с позицией лидера Китая по Тайваню Кремль передает РИА «Новости».
Представитель Кремля отметил, что мир сейчас и так перенапряжен из-за обилия региональных и общемировых проблем. Подобные шаги могут иметь только деструктивный характер, добавил Песков.
Ранее по итогам переговоров Белый дом информировал о словах Байдена, что Вашингтон против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг Тайваня или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива. Китайская сторона в свою очередь сообщила, что президент США заверил китайского коллегу, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм Тайваня. Как передавало Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в беседе заявил, что Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: «Играющий с огнем непременно обожжет сам себя».
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что позиция Москвы по Тайваню остается неизменной. Он выразил надежду, что в тайваньском вопросе не будет никаких раздражителей и провокаций, которые могли бы обострить ситуацию в регионе.
Изначально поездка делегации США во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
Президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер Палаты представителей посетит Тайвань.
Британские СМИ писали, что Китай выступил в частном порядке с более сильными предупреждениями, чем ранее, в адрес администрации Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера Палаты представителей на Тайвань. По их данным, Китай выразил готовность к военному ответу.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем 82-летняя Пелоси пытается поставить на грань войны две ядерные державы.
Лавров призвал Блинкена к «тихой дипломатии» при обсуждении обмена заключенными
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Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил ему в вопросе обмена заключенными вернуться в режим «тихой дипломатии» – без спекуляций и вбросов.
«Проведен обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации. Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление из США о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, заявила, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины и обмен заключенными США и России.
Как сообщали американские СМИ, президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.
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Глава Минторга США пообещала усиление влияния санкций на Россию
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Министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо заявила, что введенные администрацией США ограничения с каждой неделей и месяцем якобы будут оказывать все более «разрушительное воздействие» на Россию.
По словам Раймондо, у Соединенных Штатов «есть основания полагать, что с каждой неделей и месяцем [экспортный] контроль оказывает еще более разрушительное воздействие на способность России» продолжать военную спецоперацию на Украине. По версии министра, «продолжают сокращаться запасы, которые [Россия] создала в ходе подготовки» к спецоперации на Украине, передает ТАСС.
Накануне США расширили санкционный список против России. Кроме того, в пятницу в администрации США допустили объявление России «спонсором терроризма». В тот же день стало известно, что члены Палаты представителей Конгресса США подготовили закон об объявлении России «спонсором терроризма».
Напомним, в среду Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию «государством-спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список стран – спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.
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Блинкен заявил, что обсудил с Лавровым Украину и обмен заключенными
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в пятницу телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию вокруг Украины и обмен заключенными США и России.
«Ранее сегодня я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа», – цитирует ТАСС Блинкена.
По его словам, стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины и возможность обмена российскими и американскими гражданами, находящимися под стражей в США и РФ. По свидетельству Блинкена, он предупредил Лаврова о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции в отношении Москвы в случае вхождения в состав России ряда районов Украины.
Также Блинкен заявил, что в беседе с Лавровым призвал власти России принять предложение США по обмену заключенными, но отказался уточнить реакцию Москвы.
«Я призвал министра иностранных дел Лаврова двигаться вперед с этим предложением. Не стану характеризовать его реакцию. И не могу предоставить вам оценку того, более или менее вероятным (теперь) является такое (обмен). Но было важно, чтобы он (Лавров) услышал (позицию и соображения Вашингтона) на этот счет непосредственно от меня», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что дата его телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном согласовывается, но в пятницу такой контакт уже едва ли получится организовать.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.
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США расширили санкционный список против России
Соединенные Штаты Америки расширили санкции в отношении России, включив в ограничительный список двух российских граждан и четыре компании из РФ, сообщили в американском Минфине.
Согласно информации ведомства, под ограничительные меры США попали президент «Центра поддержки и развития общественных инициатив» Наталья Бурлинова и российский общественный деятель Александр Ионов, передает РИА «Новости».
Кроме того, в санкционный список были добавлены ряд организаций, таких как «Антиглобалистское движение России», «Центр поддержки и развития общественных инициатив», ООО «Ионов Трансконтинентал» и «Глобальное информационное агентство «Стоп-империализм».
Ранее российское посольство в Соединенных Штатах призвало Вашингтон принять меры для исключения поставок российского продовольствия из-под санкций.
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Лавров ответил на вопрос о дате разговора с Блинкеном
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что дата его телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном согласовывается, но в пятницу такой контакт уже едва ли получится организовать.
«Мы впервые узнали об этом (о желании Блинкена организовать разговор), когда находились в Африке, и он выступил по телевидению, сообщил, что собирается связываться со мной по телефону. Где-то сутки прошли, прежде чем мы получили официальный запрос», – передает ТАСС его слова.
Министр добавил, что в данный момент согласовывается время такого контакта. «Он должен состояться, когда я буду находиться в рабочем кабинете. Ясно, что сегодня это едва ли получится. Но в последующие дни мы предложим американским коллегам удобную дату», – добавил министр.
Напомним, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и Лаврова. Блинкен хочет обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.
Прайс сообщил, что «разговор пока не состоялся». В Госдепе «продолжают ожидать, что будет возможность поговорить в ближайшие дни». При этом, по его словам, предложение США по обмену заключенными «не продвинулось в той мере, как хотелось бы» Вашингтону.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.
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Путин поручил выплачивать сертификаты на покупку квартир в ДНР и в ЛНР
Возможность предоставления сертификатов на покупку жилья и выплат на ремонт квартир и частных домов необходимо распространить не только на жителей ДНР, но и Луганской народной республики, заявил президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Во время доклада Хуснуллин предложил Путину согласовать вариант выплаты жилищного сертификата для покупки жилья на территории ДНР жителям Мариуполя и других территорий, которые не готовы ждать восстановления их пострадавших домов.
«Подход по ремонту: мы договорились, что на ремонт внутри квартир либо внутри частных домов тоже будем выделять из расчета по 6 тыс. рублей [на квадратный метр]», – цитирует ТАСС вице-премьера.
«Плюс вы поручали проработать возможность единовременной выплаты. Мы проработали, Владимир Владимирович, взяли за основу механизм, который был в Иркутске во время наводнения утвержден, вы его хорошо знаете, я возглавлял там штаб по вашему поручению, постоянно вам докладывал об этих вопросах. Вот мы этот же механизм предлагаем применить на этих территориях и всем людям, кто захочет ремонтироваться, выплату всем предоставим», – приводит РИА «Новости» слова Хуснуллина.
«Давайте так и сделаем. Но это должно касаться не только Донецкой республики, но и, скажем, Луганской республики – там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут», – предложил президент.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил, что полное восстановление Мариуполя по разработанному плану возможно в течение трех лет, работы в этом году будут вестись на 90 объектах социальной инфраструктуры,
Президент Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину помочь Донецкой и Луганской народным республикам с восстановлением соцобъектов, инфраструктуры и домов, чтобы жители республик встретили зимний сезон в нормальных условиях.
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