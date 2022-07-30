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В Госдепе удивились умению Путина «говорить без шпаргалки»
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Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в беседе с журналом Economist рассказала, что в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в 2015 году и обратила внимание на его эрудицию и «умение говорить без шпаргалки».
Она уточнила, что имела возможность пообщаться с российским лидером на протяжении длительного времени на встрече в Сочи в 2015 году. «Больше всего времени в обществе Путина я провела в Сочи, сопровождая тогдашнего госсекретаря Джона Керри. Мы общались примерно четыре часа. Он очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», – приводит слова Шерман РИА «Новости».
Замгоссекретаря также обратила внимание на способность Путина «всегда стоять на своем».
«У него есть видение того, куда двигаться дальше. Полагаю, он не намерен сходить с намеченного пути», – считает она. Шерман добавила, что всему остальному миру необходимо осознать, «насколько он амбициозен».
Напомним, в начале января французы восхитились новогодним обращением Путина.
Руководство армии Китая объявило о подготовке к войне
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Руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) призвало своих солдат готовиться к войне.
«Готовьтесь к войне!» – написали в аккаунте 80-й общевойсковой армии Китая в Weibo накануне предполагаемого визита на Тайвань Нэнси Пелоси.
Спикер Палаты представителей сегодня отправилась в турне по странам-союзникам США в Азии. Ожидалось, что Пелоси залетит и на Тайвань, но до сих пор не ясно, состоится ли визит, сообщил Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что два корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) наблюдают за перемещениями американского атомного авианосца «Рональд Рейган» в Южно-Китайскорм море.
До этого сообщалось, что американский атомный авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей вошли в Южно-Китайском море после успешного визита в порт Сингапура. В то же время НОАК укрепляет свое присутствие в регионе. В пятницу Китай приступил к военным учениям в Южно-Китайском море.
В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле солидарны с позицией по Тайваню лидера КНР Си Цзиньпина, который заявил президенту США Джо Байдену о недопустимости вмешательства в дела острова.
Ранее по итогам переговоров Белый дом информировал о словах Байдена, что Вашингтон против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг Тайваня или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива. Китайская сторона в свою очередь сообщила, что президент США заверил китайского коллегу, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм Тайваня. Как передавало Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в беседе заявил, что Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: «Играющий с огнем непременно обожжет сам себя».
В Бундестаге выступили за эксплуатацию «Северного потока – 2»
Германия нуждается в российском газе, для поставок, если не будет других вариантов, можно было бы использовать «Северный поток – 2», который достроен, но не сертифицирован, выразил мнение глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст.
«В целом всё равно, через какую трубу газ доставляется в Германию – он так и так остается российским. В этом смысле вопрос о «Северном потоке – 2» имеет скорее символический характер. Если не будет других возможностей, не важно по каким причинам, и если в конце концов обеспечение газом можно будет добиться лишь при помощи «Северного потока – 2», то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.
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Политолог объяснил неспешность России в переговорах с США
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«Сегодня российско-американские переговоры нужны Вашингтону гораздо больше, чем нам. Поэтому Москва не торопится отвечать на их предложения, вырабатывает позицию и ждет более подходящего момента для переговоров», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными.
«В первую очередь задержка переговоров вызвана сложной геополитической ситуацией. Кроме того, поскольку предполагается обсуждать обмен Бута на двух американцев, я думаю, Москва еще определяет свою позицию в этом вопросе», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
«Пока у нас есть представление, что в общем нам не о чем разговаривать с американцами. Пока не завершен украинский кризис, мы еще не поставили США перед очевидным фактом того, что они окончательно проиграли битву за восток Украины», – рассказал собеседник.
«Когда американцы поймут, что они проиграли как минимум в битве за Донбасс, тогда уже можно будет идти с ними на какие-то переговоры и пытаться заставить их услышать нашу точку зрения, в том числе по вопросам безопасности», – уверен политолог.
«Мы видим, что к переговорам стремятся они, а не мы. Поэтому мы можем себе позволить показывать американцам, что не будем сразу бежать на встречу при первом их желании. Конечно, когда-то нам нужно будет начать с ними переговоры, но для этого нужна более удобная позиция», – полагает эксперт.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными. Кирби считает, что Москва «демонстрирует недостаток серьезности к предложению, которое выдвинули США», передает ТАСС.
Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре, «когда позволит время». Захарова пояснила, что сейчас у Лаврова «насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи» – передает ТАСС.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
Напомним, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и Лаврова. Блинкен хочет обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.
Прайс сообщил, что «разговор пока не состоялся». В Госдепе «продолжают ожидать, что будет возможность поговорить в ближайшие дни». При этом, по его словам, предложение США по обмену заключенными «не продвинулось в той мере, как хотелось бы» Вашингтону.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер.
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Турки оценили скандирование имени Путина на матче с киевским «Динамо»
Читатели издания En Son Haber (Турция) отреагировали на поведение болельщиков турецкого футбольного клуба «Фенербахче», скандировавших во время ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо» имя российского лидера.
«Правильно, что скандировали. Эти европейцы – лицемеры. Если киевское «Динамо» выводят в следующий тур в попытке заискивать перед Украиной, то получают такой ответ, словно пощечину. Потому что им придется иметь дело с Путиным», – передает РИА «Новости» комментарий одного из читателей.
«Эти отморозки-киевляне заслуживают большего. Они посчитали, что им все можно! Так что мы полностью поддерживаем Россию. Ни Киев, ни украинцы нас не волнуют», – поддержал его второй.
«Я галатасараец. Но и я бы сделал то же самое. Запад не должен победить», – считает третий.
«Поддерживаете вы Путина или нет, но это официально глава российского государства, а Россия – одна из трех-пяти сильнейших стран мира. Скандировать лозунги в пользу Путина – не преступление», – уверен четвертый.
«Да здравствует Владимир Путин! Правильно скандировали», – резюмировал пятый.
В среду «Динамо» обыграло «Фенербахче» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов и вышло в следующую стадию. Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать: «Владимир Путин!»
Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу признался, что не ожидал такого от турецких болельщиков.
Между тем Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков турецкого клуба.
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Газпром: Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах «Северного потока»
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Поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту, заявил замглавы Газпрома Виталий Маркелов.
«В этой связи мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта», – сказал он в эфире «России-24», передает ТАСС.
Маркелов добавил, что компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. По его словам, Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
«Я хочу констатировать, что европейские партнеры обвиняют «Газпром» в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Но все ровно наоборот. Это они не выполняют обязательств, контрактных – подчеркиваю – обязательств по обслуживанию компрессорной станции. Мы призываем партнеров в кратчайшие сроки решить их собственные проблемы, и тогда ситуация с поставками газа на европейский рынок сразу же нормализуется», – заявил замглавы компании.
Он уточнил, что до сих пор у Газпрома нет документов, которые бы разрешали транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока». Российская компания планирует опубликовать часть переписки с компанией Siemens.
Замглавы Газпрома отметил, что у специалистов Siemens есть все возможности для выполнения сервисных работ.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
Накануне в Газпроме заявили, что на отправной компрессорной станции «Северного потока» работает всего один газоперекачивающий агрегат компании Siemens из шести имеющихся.
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Лавров сказал, как Макрон оскорбил африканские страны
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Заявления президента Франции Эммануэля Макрона касательно его обеспокоенности расширением связей африканских стран с Россией оскорбительны, от французской стороны можно было бы ожидать более этичных высказываний, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Что касается президента Макрона и его заявлений, действительно, в общем-то, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний. Потому что он заявил, если я правильно помню, примерно следующее – что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке и что он не назвал бы это даже сотрудничеством, а поддержкой абсолютно провальных, нелегитимных режимов и хунт», – приводит его слова РИА «Новости». Заявление прозвучало по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств – членов ШОС.
«Ну, в общем-то, если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для африканских государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией», – подчеркнул Лавров.
По словам Лаврова, африканские страны и коллеги по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) понимают, что любой член международного сообщества может подпасть под санкции Вашингтона, «если будет поступать каким-то образом, который не понравится американцам или будет вызывать у них неприятие». «Уже, по-моему, у всех эта мысль достаточно прочно отложилась», – передает ТАСС слова главы российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, Лавров провел четырехдневное турне по африканским странам. В Египте, Республике Конго, Уганде и Эфиопии министр обсудил с высшим руководством этих стран ситуацию на мировом рынке продовольствия, разъяснил позицию России по Украине и договорился о том, что государства будут наращивать сотрудничество в торговле, энергетике, АПК и ВТС так, чтобы западные санкции этому не мешали.
Британская газета Financial Times написала, что успех турне Лаврова по странам Африки демонстрирует, что Западу не удалось добиться полной изоляции России. Издание признало, что Москва сохраняет сильное влияние в Африке, несмотря на политику, которую проводит Запад. В статье говорилось также, что многие африканские страны сейчас считают основной причиной продовольственного кризиса санкционную политику Запада, который не может оградить развивающиеся государства от последствий своих решений.
Большое турне по африканским странам практически параллельно с Лавровым провел французский президент Эммануэль Макрон. Кроме того, на Черный континент собирается шеф евродипломатии Жозеп Боррель. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия переиграла Европу в Африке.
В багаже сотрудника ОБСЕ обнаружили карты военных объектов ДНР
Багаж одного из сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, оставленный в донецком отеле, подтверждает версию о ведении им в Донецкой народной республике шпионской деятельности, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«В настоящее время органами госбезопасности ДНР ведется изучение действий одного из представителей миссии, собиравшего служебную информацию о Вооруженных силах ДНР, в связи с чем и принято решение о проведении обследования. Характер выявленных материалов обескураживает. Обнаруженное объясняет безрезультатность деятельности ОБСЕ, а также раскрывает образ отдельных представителей миссии, которые использовали служебное положение для получения личной выгоды и шпионажа», – сообщается в Telegram-канале теробороны.
Там же размещено видео, на котором представлены обнаруженные в багаже предметы. В том числе спутниковые снимки городов ДНР с уловным обозначением вооруженных сил, образцы используемого в ДНР камуфляжа, набор шевронов воинских подразделений, медали. Предположительно, эти предметы планировалось вывезти в страны НАТО для последующего изучения, а карты могли быть использованы для нанесения ударов по ДНР.
Кроме того, в подготовленном к вывозу багаже обнаружено несколько икон, часть из которых представляет культурную и историческую ценность, а также экстремистская литература.
Ранее Министерство госбезопасности ЛНР возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от республики, который был завербован резидентом ЦРУ США на Украине.
До этого в делегации России в ОБСЕ заявили о работающих в Киеве сотрудниках ЦРУ.
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Renault оценила чистый убыток от прекращения деятельности в России
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Французская автомобильная группа Renault в первом полугодии получила чистый убыток в размере 2,3 млрд евро из-за ухода из России, следует из отчетности компании.
«Чистый убыток от прекращения деятельности в размере 2,3 млрд евро связан с неденежной корректировкой из-за прекращения промышленной активности в России», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства.
100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».
Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал замглавы департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.
Напомним, французская автомобильная группа Renault передала свои российские активы в государственную собственность: долю в «АвтоВАЗе» – НАМИ, завод «Рено Россия» – Москве.
Санду пообещала обратиться за помощью к Румынии в случае «военной угрозы» со стороны России
Президент Молдавии Майя Санду заявила на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, что обратится за помощью к Румынии в случае «военной угрозы» со стороны России.
«Мы обеспокоены и допускаем разные сценарии развития событий, включая самые пессимистичные. В ситуации, если Россия попытается атаковать Республику Молдова, естественно, что мы попросим помощь [Румынии]», – передает ТАСС ответ Санду на вопрос о формах ожидаемой Кишиневом поддержки со стороны Бухареста в такой ситуации.
В конце июня молдавский президент Майя Санду заявляла, что информация о «планах России» по нападению не соответствует действительности. Позже она отмечала, что необходимо усилить армию страны из-за якобы российской угрозы.
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Зеленский прибыл в порт Одессы для встречи с послами G7 и Турции
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран G7 и Турции в Одессе, следует из фотографий, опубликованных его пресс-службой.
«Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Зеленского.
На фото запечатлен момент встречи послов стран G7 и Турции в порту Одессы, куда они прибыли, чтобы поддержать «продуктовую сделку» по вывозу продовольствия с Украины.
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
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Захарова объяснила, почему власти США отказываются признавать рецессию
Американские власти решили изъять из оборота термин «рецессия» по принципу «нет слова – нет проблемы», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«В Белом доме отрицают рецессию в США. Упрямо стоят на своем, спорят со своими же журналистами, мотают головой, злятся, отказываются отвечать на уточняющие вопросы о том, что же тогда «рецессия». Ну так я сейчас подскажу и пресс-секретарю Белого дома, и американским журналистам, что же на самом деле происходит. Знаете, как в США закончились экономические депрессии? Они просто перестали употреблять это слово. Как и слово «паника» в контексте экономического кризиса. Нет слова – нет проблемы. Так же, видимо, решили и в этот раз: взяли и отменили слово «рецессия», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Кстати, понятие «рецессия» было введено в оборот в конце 30-х годов ХХ века, когда Штаты переживали очередную жесткую депрессию. Но общественный сговор политиков, политологов и финансистов с промышленниками постановил: изъять из оборота слово «депрессия» и ввести облегченный термин «рецессия». Старый фокус просто вынули из сундука и показывают заново», – отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она добавила, что раньше «американских политических эквилибристов» выручали словечки, типа «спад», «замедление». «Но сейчас ситуация настолько катастрофическая, что были придуманы «путинский налог», «путинские цены» и т.д. Уверена, нанятые Белым домом пиарщики изобретают что-то вроде «внешней рецессии» или «рециссионной интервенции Кремля», – заключила Захарова.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил на экономическом совещании в Белом доме, что свежие данные об американском ВВП свидетельствуют не о скатывании национальной экономики в рецессию, а о ее скором переходе к стабильному росту и понижению инфляции. По его словам, американская экономика стоит на верном пути. В свою очередь министр финансов Джанет Йеллен отмечала, что экономика страны вступает в новую фазу, и этот переход в данный момент охарактеризован значительным замедлением темпов ее развития.
Газета ВЗГЛЯД писала, что крупные бизнесмены и аналитики на Уолл-стрит переходят к открытым разговорам о предстоящей рецессии США.
Американские СМИ раскритиковали Зеленского за отношение к проблемам США
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки, пишут американские СМИ.
В статье для National Review обозреватель Нейт Хохман напомнил, что еще в майском опросе Pew Research Center семеро из десяти американцев назвали инфляцию «очень большой проблемой для страны», поэтому данный вопрос – самый насущный для общественности в США, передает РИА «Новости».
«Американские опросы президент Украины Владимир Зеленский, наверное, не читает, но наверняка в курсе, что инфляция – это проблема, которая существует во всем мире», – отметил Хохман.
По его словам, в этой связи было «странно слышать», как в недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский назвал ее «делом второстепенным», а на замечание ведущего о том, что все больше американцев сомневаются в том, что их страна должна тратить столько средств на конфликт в Европе в условиях внутренних проблем, он ответил, что «инфляция – ничто, и коронавирус – ничто».
«Само собой разумеется», что украинцам финансовые проблемы американцев, которые пытаются свести концы с концами, кажутся пустяками, а дороговизна бензина за тысячи километров вдали – пустой звук, заметил автор. При этом он указал, что Зеленский все же рассуждает о внешней политике США, и, по его логике, до инфляции и коронавируса американцам не должно быть никакого дела.
«При всем уважении к Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США. Назовите меня старомодным, но я склонен считать, что внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа», – подчеркнул Хохман.
По словам автора статьи, Зеленскому следует отказаться от «мутных отсылок к неким «общим ценностям» и «неуместных шпилек» в адрес американцев из рабочего и среднего класса, которые «и так уже недоумевают, какая им польза от того, что миллиарды бюджетных долларов утекают в чужую страну далеко за океаном».
«Мы страна исключительно щедрая, но всему есть пределы. Для американцев инфляция отнюдь не «ничто», а серьезная проблема», – заключил Хохман.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американская администрация пока не планирует организовывать визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
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В результате российских ракетных ударов две резервные бригады ВСУ в тылу понесли критические потери
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Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля нанесено поражение резервам противника в Киевской и Черниговской областях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области.
Кроме того, критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: одна установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР), а также живая сила и военная техника противника в 275 районах.
В районе Дергачи Харьковской области самолетом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка ДНР самолетом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоный Шахтер, Червоное, Вернополье и Великая Камышеваха Харьковской области, а также Верхнеторецкое ДНР», – отметил Конашенков.
«Кроме того, перехвачено: двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Чернобаевка Херсонской области и Горское Луганской народной республики, одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Червоный Оскол Харьковской области сбита», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3213 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4522 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ударом ВКС России на севере Херсонской области ликвидировано более 130 украинских военных.
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Эксперт объяснил новую схему Латвии по закупкам российского газа
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«Госкомпания Latvijas Gaze пытается не потерять лицо, доказывая всем, что она не переходит на рублевую схему оплаты газа. Мы же демонстрируем всему миру, что отказаться от нашего топлива не получится», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения о непрекращающихся поставках российского газа в Латвию через неназванных посредников.
«Насколько мы видим, российский газ сначала заходит на территорию Эстонии по газопроводу, расположенному вблизи с границей Латвии. И по этой же трубе его отправляют в республику, где, среди прочего, закачивают в подземное хранилище», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что в Латвии расположено единственное на всю Прибалтику хранилище. И региональным государствам крайне важно наполнить его топливом, а затем использовать для собственных нужд», – отмечает собеседник.
Как отмечает эксперт, в случае с Латвией вариантов посредничества может быть два. «Вероятно, имеются в виду эстонские компании, которые ранее заключили контракты с Газпромом. Либо, это может быть дочерняя компания Latvijas Gaze, которая перешла на рублевую схему оплаты топлива. Тогда госкомпания сохраняет свое лицо, уверяя весь мир, что формально не закупает газ у России», – предполагает Юшков.
С экономической точки зрения нам «совершенно все равно, кто платит деньги», говорит собеседник. «Более того, никакого политического решения о запрете поставок газа в Европу не было», – пояснил эксперт.
«А вот с информационной точки зрения России очень выгодна эта ситуация и мы должны ее всячески подсвечивать. Это позволяет показать, что все, кто якобы отказался от российского газа, на самом деле его получают – либо через посредников, либо через СПГ. Это может помочь склонить к переходу на рублевую схему те страны, которые до сих пор колеблются», – заключил Юшков.
Ранее глава основного оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas Gaze Айгарс Калвитис сообщил, что страна продолжает покупать российский газ, но делается это через посредника.
Калвитис пояснил, что у его компании «есть другой поставщик», но не стал называть его, сославшись на «коммерческую информацию», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.
Напомним, 1 июля Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9%. Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности. 14 июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
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Определено будущее миротворческой миссии в Приднестровье в случае выхода Молдавии из операции
Миротворческую деятельность в Приднестровье могут перестроить в случае выхода Молдавии из миротворческой операции, заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК – коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков.
«Гипотетический выход Молдовы из миротворческой операции вернет к ситуации 1992 года, изменит весь расклад взаимоотношений всех составляющих, в том числе ОКК, Объединенного военного командования, военных наблюдателей и всего остального. Мы совместно с российским контингентом готовы перестроить нашу деятельность и продолжить операцию», – приводит его слова РИА «Новости».
Он напомнил, что миротворческая операция проводится в трехстороннем формате, в ней участвуют военнослужащие из России, Молдавии и Приднестровья. Существуют определенные механизмы ее функционирования.
Ранее в пятницу глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявлял, что нет никаких оснований что-то менять в действующем трехстороннем механизме миротворчества.
В пятницу исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Президент Молдавии Майя Санду требует вывести миротворцев России из Приднестровья. Президент Украины Владимир Зеленский на совместной с Санду пресс-конференции в июне заявил, что Киев готов ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.