Турчак и Пушилин посетили военнослужащих России и ДНР в больнице в Донецке

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с главной ДНР Денисом Пушилиным навестили больницу имени Калинина в Донецке, где проходят лечение российские военнослужащие и бойцы ДНР, сообщили в пресс-службе партии.

«В основном это минно-взрывные травмы. Медики творят чудеса. Спасают тех, кто спасает Донбасс и мир от нацизма. Низкий поклон врачам и бойцам»,– приводятся слова Турчака на сайте ЕР.

Отмечается, что их оперируют врачи-добровольцы из России и местные медики.

В ходе визита Турчак также поинтересовался у военных – какие у них будут просьбы, пожелания.

«Ответили: главное – победить! В этом мы нисколько не сомневаемся. Победа будет за нами!» – подчеркнул секретарь Генсовета.

Турчак также добавил, что в Донецке начал работать первый центр юридической помощи «Единой России». По его словам, сюда смогут обращаться люди по разным вопросам – от восстановления документов до оформления соцвыплат, в том числе онлайн.

«Сегодня мы видим, как меняются потребности людей. Если раньше они нуждались, прежде всего, в первичной помощи: еде, воде, лекарствах. То сейчас вырос запрос на правовую поддержку. И мы ее окажем», – написал он в своем Telegram-канале.

Турчак отметил, что деятельность юрцентров позволит нам более предметно работать и над гармонизацией законодательства. «Наша главная задача – скорейшее возвращение Донбасса к мирной жизни, во всех смыслах этого слова», – подчеркну он.

Напомним, в конце июня в партии «Единая Россия» сообщили о планах открыть центры юридической помощи в Донецке, Луганске и Мариуполе. Также готовятся к открытию центры психологической поддержки и 10 детских досуговых центров.