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В ЕР заявили о планах открыть центры юридической помощи в Донецке, Луганске и Мариуполе
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Партия «Единая Россия» планирует открытие центров юридической помощи в Донецке, Луганске и Мариуполе. Также готовятся к открытию центры психологической поддержки и 10 детских досуговых центров, сообщила замсекретаря Генсовета, руководитель комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова.
«Работа уже выстроена, будет перечень специалистов-психологов, создадим ресурсный центр для того, чтобы координировать работу в этом направлении», – приводятся ее слова на сайте ЕР.
Открытие центров юридической помощи произойдет на базе имеющихся гуманитарных центров, обратила внимание Кузнецова. «Мы учитываем этот большой запрос на юридическое сопровождение, которое мы видим через общение с людьми в наших гумцентрах на территориях», – подчеркнула она.
Кроме того, не прекращается работа и медицинских центров. Вместе с докторами создаются индивидуальные маршруты лечения и в плановом режиме оказывается помощь, сообщила Кузнецова.
«Сейчас в очереди стоят 47 детей. Сложнее эта ситуация в Херсоне, Мелитополе, Запорожье, где полностью уничтожены базы данных населения. В ручном режиме выверяются списки, стараемся помочь каждому. Помимо этого, идет работа по гармонизации законодательства. На площадке «Единой России» прошла встреча с делегацией ДНР по этому вопросу, вчера приехала делегация ЛНР. Основные направления определены, и работа продолжается», – резюмировала она.
«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9,5 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.
На территории ЛДНР и освобожденных территориях работает 21 гуманитарный центр «Единой России», 10 из них – в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Помимо этого, здесь представители Следственного комитета РФ принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах преступлений, совершенных украинскими нацбатальонами.
В партийных центрах помощи можно подать заявку на поиск родственников и получить сообщение от них при регистрации – волонтеры проверяют по базе наличие совпадений и передают людям контактную информацию. Ежедневно через все центры помощи «Единой России» в Мариуполе проходит около 10 тысяч человек.
1 июня «Единая Россия» открыла свой первый гуманитарный центр и в Херсоне. Он также работает по принципу многофункционального. Здесь также организован медкабинет. Наиболее популярный вопрос, с которым сюда идут люди, – получение российского гражданства. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной, Запорожской и Харьковской области.
В Левобережном районе Мариуполя «Единая Россия» открыла медицинский центр и оснастила его необходимым оборудованием для оказания медпомощи. Также жители города могут бесплатно получить здесь лекарства. По инициативе партии формируются бригады российских врачей-волонтеров, в том числе из депутатов различных уровней.
Группы медиков разных специальностей регулярно прибывают в больницы народных республик, освобожденных территорий и оказывают помощь мирному населению и раненым военным. Медики работают в Донбассе посменно в течение 2–4 недель, после чего бригады меняются. В общей сложности с начала СВО около 270 медиков-добровольцев из России приехали на помощь коллегам в Донбасс.
Также партия запустила в ЛНР «поезд здоровья». Врачи приезжают в сельские территории и оказывают медицинскую помощь жителям, которым сложно добраться до столицы республики.
Помимо оказания непосредственно медицинской помощи, «Единая Россия» уже занимается адаптацией законодательства России и народных республик в сфере здравоохранения. Обе системы необходимо максимально быстро синхронизировать, чтобы жители могли получать качественную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную.
В начале июня по приглашению партии в Москву приезжала официальная делегация ДНР на межпартийные консультации и встречи с обеими палатами парламента. В ходе визита предметно обсуждались вопросы гармонизации законодательства, экономической интеграции и восстановления инфраструктуры.
Отдельное внимание уделяется поддержке детей. «Единая Россия» 1 июня открыла первый детский досуговый центр в Луганске. Он оснащен необходимой мебелью и оборудованием. В ближайшее время в Донбассе появится еще 9 таких центров. В организации их работы принимали участие в том числе российские предприниматели. Помимо этого, при поддержке партии в Донбассе откроется не менее 3 кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.
Посол США отчитала представителя украинских властей
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Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала «бездоказательными» заявления главы фракции «Слуга народа» Верховной рады Украины Давида Арахамии о том, что Тбилиси якобы позволяет Москве обходить санкции, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, Арахамия выдвинул «очень серьезные» обвинения, но при этом «не предъявил никаких доказательств». Она сказала, что «такого типа разговоры должны вестись между правительствами, на двустороннем уровне, по дипломатическим каналам, а не через СМИ».
«Власти Грузии ответили на эти обвинения, – сказала Келли Дегнан. – В целом такая напряженная риторика между Грузией и Украиной на руку только России. Не время сейчас для противостояния Украины и Грузии, им нужно объединиться против «общего оккупанта».
Ранее вице-премьер Грузии Леван Давиташвили назвал «оскорбительным вмешательством во внутренние дела» его страны заявления Арахамии.
«Это лживые и несерьезные, не подкрепленные фактами заявления. Они абсолютно безответственны, и это оскорбительное вмешательство в дела грузинского государства», – заявил зампред правительства Грузии на брифинге в понедельник.
«Такое вмешательство политика другой страны, думаю, неприемлемо и оскорбительно для всех наших граждан», – сказал он.
Арахамия не впервые выступает с неподтвержденными обвинениями в адрес Грузии. На этот раз он заявил, что грузинские министры и депутаты осуществляют транзакции за рубеж, помогая российской стороне обходить санкции, а бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили помогает странам, спонсирующим терроризм.
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США перехватили вышедший из России танкер
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Власти США не дали нефтяному танкеру из России дойти до города Новый Орлеан в штате Луизиана, сообщают СМИ.
По данным газеты The Wall Street Journal, танкер принадлежит греческой компании TMS Tankers Ltd, он был зафрахтован швейцарско-голландской компанией-нефтетрейдером Vitol.
Танкер, груженный мазутом и вакуумным газойлем, вышел из порта на Таманском полуострове в Черном море (Краснодарский край) в начале июня и должен был прибыть в Новый Орлеан в воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.
Американские власти не позволили разгрузить танкер. Сейчас корабль проверяют сотрудники погранично-таможенной службы США.
Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (ТПК) является самым современным морским терминалом в российской акватории Азово-Черноморского бассейна, на территории полуострова Тамань. Его построили в 2012 году.
ТПК способен перегружать на морские суда до 160 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе: мазут и вакуумный газойль, газовый конденсат и сжиженные углеводородные газы (СУГ), а также светлые нефтепродукты.
Если необходимо, то порт может переориентироваться на хранение и перевалку нефтепродуктов.
США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Но позже в Белом доме признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. Вопреки этому Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России в США.
При этом, вводя санкции, США увеличивают зависимость не только от российской нефти, но и от российского дизельного топлива, закупая рекордные объемы.
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Шольц посмеялся над вопросом про гарантии безопасности Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине, следует из видеозаписи, опубликованной немецким изданием Die Welt.
Журналистка спросила канцлера Германии, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации, передает РИА «Новости».
«Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь.
При этом он выдержал длительную паузу между словами.
Участники пресс-конференции также рассмеялись после ответа главы правительства. «Это все», – усмехаясь добавил Шольц после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
Напомним, во вторник Шольц на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7 заявил, что без честного соглашения с Украиной санкции против России будут оставаться в силе.
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МИД рассказал об ответе Украине на введение визового режима для россиян
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Москва примет решение об ответе на введение Украиной визового режима с учетом национальных интересов России и гуманитарного аспекта, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов», – передает РИА «Новости» его слова.
Полищук пояснил, что «в течение последних восьми лет Украина планомерно ужесточала условия въезда россиян». Так, в 2014 году ограничения коснулись мужчин с крымской пропиской. В 2015 году россиян стали пускать только по загранпаспорту. С 2018 года начали требовать отпечатки пальцев, туристический ваучер, приглашение, обратный билет, подтверждение достаточности денежных средств.
«Несмотря на эти действия, Россия всегда соблюдала соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать. <...> Мы будем изучать ситуацию, связанную с новым шагом Киева, и последствия, которые могут возникнуть для наших граждан. Решение о возможных ответных мерах будет приниматься исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей. Для нас украинские граждане не чужие», – подчеркнул Полищук.
В середине июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что правительство одобрит решение о введении визового режима для граждан России с 1 июля.
До этого он поддержал петицию о введении визового режима для граждан России. Электронная петиция «Создать визовый режим для граждан Российской Федерации» была зарегистрирована на сайте украинского президента 11 февраля. Ее поддержали 26 742 гражданина при 25 тыс. необходимых для рассмотрения.
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Премьер Болгарии заявил о высылке 70 российских дипломатов
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Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже», сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
«Хочу поздравить болгарские спецслужбы и МИД за совершенную работу. Я хотел бы сказать всем иностранным государствам, не только России, что у нас есть службы, защищающие интересы страны, и любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан обратно», – заявил Петков, сообщает РИА «Новости».
Как утверждает Петков, большая часть высылаемых дипломатов работала на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.
Он отметил, что этот акт «не является агрессией по отношению к российскому народу». Петков сообщил также, что подготовлен самолет, который до 3 июля отправит сотрудников посольства России в Москву.
Напомним, что народное собрание Болгарии 22 июня проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116.
В понедельник Петков внес в парламент страны заявление об отставке правительства. Такое заявление – обязательный формальный акт, после того как парламент проголосовал за вотум недоверия. Коалиционное правительство Петкова обвиняли в провале финансовой и экономической политики.
Премьер-министр уже заявил о готовности сформировать новое правительство, для чего ему необходимо заручиться поддержкой как минимум 121 депутата парламента.
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Эксперт: Трудности со Шпицбергеном серьезнее проблем Калининграда
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«Если Норвегия продолжит не пропускать товары для наших шахтеров на Шпицбергене, то тут не получится организовать снабжение по морю, в отличие от Калининграда. Ситуация гораздо сложнее и в самом худшем случае придется сворачивать российские поселки на архипелаге», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Барабанов, комментируя отказ Норвегии пропускать грузы для российских поселений на Шпицбергене.
«Решение Норвегии не пропускать транзит российских грузов на архипелаг Шпицберген укладывается в общую санкционную политику. В какой-то степени оно аналогично решению Литвы не пропускать транзитные грузы в Калининград. Вместе с тем российские угледобывающие предприятия и поселки при них на Шпицбергене находятся в особом статусе», – рассказал программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.
Во вторник стало известно, что Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на российско-норвежской границе, отклонив просьбу Москвы об исключении этих грузов из санкций. Об этом во вторник сообщила норвежская телерадиокомпания Эн-эр-ко со ссылкой на комментарий МИД скандинавского государства. Сейчас на КПП «Стурскуг» находится около 20 тонн российских товаров, которые должны отправить на Шпицберген.
«С одной стороны, острова Шпицберген – это территория под суверенитетом Норвегии. Однако действует международный договор, подписанный уже почти сто лет назад, который предоставляет странам-подписантам возможность свободного доступа и ведения экономической деятельности на территории архипелага. Поэтому наряду с норвежскими поселками там были и советские, а теперь – российские», – пояснил Барабанов.
«Так как доставлять туда товары можно только через норвежскую территорию, возникает противоречие между двумя документами: решением о санкциях и договором о свободном доступе, – подчеркнул собеседник. – Позиция Норвегии состоит в том, что используется норвежская аэропортовая и портовая инфраструктура для транзита, поэтому их подход аналогичен литовскому. Другое дело, что Норвегия, в отличие от Литвы, не член Европейского союза и напрямую не связана решениями Брюсселя по поводу санкций. Но она ввела собственные санкции, аналогичные ЕС».
Если Норвегия будет продолжать упираться и не пропускать товары, то тут не получится снабжать наши поселки по морю, в отличие от Калининграда. Поэтому ситуация гораздо сложнее, и в самом худшем случае придется сворачивать российские поселки», – считает собеседник.
«С точки зрения международного права возникает вопрос о том, что считать приоритетным: договор о Шпицбергене 1920 года или санкции. Здесь, конечно, возможно правовое и судебное противостояние, но к чему судебные тяжбы приведут – сказать сложно. Норвежский суд, скорее всего, выступит на стороне Норвегии», – резюмировал Барабанов.
Добавим, что просьба о разблокировке доступа грузов на Шпицберген была передана через посольство РФ в Осло по просьбе российского треста «Арктикуголь», который ведет разработку угольных месторождений на архипелаге. «Конкретный запрос о разрешении на транспортировку грузов был отклонен», – цитирует ТАСС заявление МИД Норвегии.
Как поясняет агентство, грузы в российские поселения на Шпицбергене обычно доставлялись из Мурманска в норвежский город Тромсё грузовиками через единственный КПП «Стурскуг» на границе России и Норвегии, а затем морским путем в российское поселение Баренцбург (это единственный ныне действующий шахтерский поселок россиян, два других – Пирамида и Грумант – законсервированы). В поселке Баренцбург живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на шахтах «Арктикугля».
Отказ Норвегии пропустить груз с продовольствием российским шахтерам, работающим на Шпицбергене, нарушает права человека и международные соглашения, написал в среду в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути», – подчеркнул замглавы верхней палаты российского парламента.
С Косачевым согласился глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Переводя с дипломатического на юридический – после действий Норвегии с данного момента суверенитет этот страны над Шпицбергеном под большим вопросом», – цитирует ТАСС заявление сенатора Клишаса.
Отметим, что еще в апреле глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила о решении закрыть для проезда грузовиков из России пункт пропуска «Стурскуг» на границе. Также было решено ввести запрет для захода судов из России в порты, кроме рыболовных.
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Лавров: Россию мало интересует, если Зеленский будет ходить «где-то сбоку» на саммите G20
Москву будет мало интересовать тот факт, если приглашенный на саммит «Большой двадцатки» президент Украины Владимир Зеленский будет «ходить там где-то сбоку», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Каждый раз страна-хозяйка приглашает тех или иных представителей, которые не входят в «Группу двадцати». Ну и сейчас, как говорится, без Зеленского нигде не обходится, они такие навязчивые, назойливые. Видимо, в промежутках между получением команд из Вашингтона у него остается свободное время, поэтому он в любой формат рад вписаться и что-нибудь произнести со слезами на глазах. Но нас мало будет интересовать, ходит он там где-то сбоку на саммите в Бали или не ходит. Мы всегда относимся с уважением к действиям страны-хозяйки «Двадцатки», – передает его слова РИА «Новости».
Лавров отметил, что Россия подходит «к работе «Группы двадцати» исходя из тех основополагающих принципов, на которых она была создана».
«Это прежде всего обеспечение координации деятельности ведущих мировых держав в сфере экономики и международных финансов с тем, чтобы обеспечивать устойчивость мирового хозяйства, не допускать перекосов, не допускать кризисов и другие конкретные вещи, связанные именно с поддержанием стабильности в сфере мировой экономики», – сказал Лавров.
Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.
Норвегия отказала России в пропуске грузов для поселений на Шпицбергене
Норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг, сообщили в МИД страны.
«Конкретная заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года», – сообщило телеканалу NRK министерство, передает РИА «Новости».
В апреле глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила о решении закрыть для проезда грузовиков из России пункт пропуска Стурскуг на границе. Также было решено ввести запрет для захода судов из России в порты, кроме рыболовных.
Сейчас на КПП Стурскуг находится около 20 тонн российских товаров, которые должны отправить на Шпицберген.
Ранее российское посольство в Осло направило в МИД Норвегии письмо треста «Арктикуголь» с просьбой освободить от запрета на транзит грузы на архипелаг.
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Пожар на оборонном НПП «Темп» в Москве произошел в результате поджога
Крупное возгорание на Каширском шоссе в столице произошло в результате поджога, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Предварительно, пожар возник из-за поджога», – сказал собеседник РИА «Новости».
Между тем в МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать.
«Благодаря слаженным профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений не допущено распространения огня на близлежащие строения. Пожар локализован», – цитирует сообщение МЧС России ТАСС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на площади 500 квадратных метров, наблюдалось горение мусора. Огонь перекинулся на соседние ангары. Горение наблюдается на Каширском шоссе: у дома № 17, корпус 5, строение 3. По этому адресу, согласно данным из открытых источников, располагается НПП «Темп», которое занимается в том числе разработкой двигателей для боевых самолетов.
Силы ЛНР задержали под Лисичанском иностранных наемников
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Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Поймали, по-моему, 12 человек под Лисичанском разных национальностей, разных стран. В ближайшее время я точно скажу их количество и из каких стран эти наемники. Они также принимали участие в [боях] в Рубежном, точно так же в Северодонецке. И вот в Лисичанске их, наконец-то, поймали», – приводит слова Киселева ТАСС.
«Что дальше с ними [наемниками] будет? С ними проведут следственные мероприятия, будут работать наши специалисты. У наемников статуса военнопленного не будет», – сказал помощник министра внутренних дел ЛНР.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в ночь на вторник несколько колонн ВСУ были уничтожены при попытке покинуть Лисичанск. Кроме того, по имеющимся у него данным, значительная часть украинских войск уже покинула Приволье – город, входящий в состав Лисичанского горсовета. «Все прекрасно понимают, что дни осады или дни борьбы за Лисичанск уже сочтены», – констатировал Мирошник, отметив при этом, что за город еще придется серьезно побороться. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему падение Лисичанска ускорит развал линии обороны ВСУ.
В понедельник вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений. Вечером понедельника украинские вооруженные формирования обстреляли жилые кварталы Лисичанска из РСЗО. Позже стало известно, что союзные силы ЛНР и России заняли часть Лисичанского НПЗ. Во вторник боевики ВСУ начали покидать Лисичанск, пытаясь пробиться в Северск. В ДНР оценили шансы ВСУ зацепиться за Северск.
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Стало известно о готовности Британии перекрыть поставки газа в Европу
Если Британия столкнется с нехваткой газа, страна может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу, сообщают источники Financial Times.
По информации издания, в случае острой нехватки ресурса на внутреннем рынке Британия перекроет поставки по двустороннему интерконнектору, пересекающему Северное море и ведущему в Бельгию, пишет «Коммерсант».
Как при этом сообщили в британской электроэнергетической компании National Grid, правительство страны ежегодно пересматривает план поставок и актуальное решение будет «отражать обстоятельства».
Отмечается, что ряд британских энергетических компаний призвали правительство Соединенного Королевства воздержаться от подобных решений из-за возможных негативных последствий для экономики.
Европейские газовые компании, в свою очередь, призвали Британию продолжить сотрудничать с ЕС и предупредили о неприятных последствиях отключения интерконнектора.
Ранее из-за роста цен на газ закрылся один из крупнейших в Британии заводов по производству удобрений Ince.
Напомним, Запад обвиняет Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет, но США и ЕС просто используют спецоперацию России на Украине лишь как повод, чтобы переложить вину за неизбежный кризис, запущенный американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля 2022 года.
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Профессор Сколтеха предложил Борису Джонсону работу в России
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«Я не уверен, отвечает ли Джонсон за свои слова – но я за свои отвечаю, и приглашаю Бориса Джонсона младшим научным сотрудником в мою лабораторию, гарантирую конкурентоспособную зарплату и хорошие условия труда», – так профессор Сколтеха, член Европейской академии Артем Оганов прокомментировал газете ВЗГЛЯД предложение премьера Великобритании Бориса Джонсона российским ученым уезжать из России.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российских ученых переехать из России. Он поясняет, что это предложение является расширением действующей системы партнерства с украинскими университетами, которые позволяют ученым с Украины вести исследования в Англии.
«Я думаю, что это предложение не будет пользоваться спросом. Наверняка кто-то уедет, у нас есть люди, которые ищут более легкие пути, но массового отъезда никакого не будет. Все, кто хотел, в свое время уехал. Сейчас они частично возвращаются, потому что поняли, что там тоже все не так просто. Они там все равно никогда своими не станут. Я и сам какое-то время работал в Англии и могу сказать, что это очень специфическая страна, там тоже не все так просто», – делится завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Ученый подчеркивает, что российские ученые действительно востребованы за рубежом, особенно те, кто ведет научную деятельность в области физики, математики, химии и биологии. А все потому, что в России в данных областях дается действительно хорошее образование, которого нет за границей. Однако у планирующих переезд может и не сложиться карьера за рубежом, поскольку необходимо получать гранты, ехать с действительно интересными идеями, а также иметь диплом международного образца, что выдает не каждый российский университет. Кроме того, за границей гражданам России никогда не стать «своими», что немаловажно для комфортной жизни. Врачам же устроиться на какую-то достойную работу вряд ли удастся, полагает эксперт.
«Тем более, что связи с украинскими учеными уже давно не было, так что вряд ли кого-то привлечет дальнейшее сотрудничество с ними. Да и сомневаюсь, что граждане Украины захотят работать с нашими, поскольку им не важно, кто что говорит и думает, а важно то, что мы русские, никто там с нами сильно общаться не будет. Это опять какая-то политическая штука, на которую вряд ли кто-то поведется. Мало кто захочет «порвать» с родиной», – рассуждает академик.
Он напоминает, что в 90-е годы наблюдался действительно большой отток ученых из России, но было это только потому, что у людей не было условий для работы. Сейчас все это есть, наука поддерживается государством. Для того, чтобы удержать молодых ученых в стране, по мнению собеседника, необходимо дать специалисту такие условия, при которых он не будет думать ни о чем постороннем: достойная зарплата, условия для работы и большим плюсом стало бы обеспечение жильем.
«Вот они говорят все, пишут, а сами тоже всех принять не могут. У них там количество людей, которые занимаются наукой, лимитировано. Там своим не так просто найти работу. И на самом деле, там никто просто так никаких денег платить не будет, нужно гранты завоевывать. Думаю, речь пойдет только о каких-то единицах. Туда поедут только те, у кого здесь неудачно сложилась карьера, а это значит, что специалисты они не лучшие», – считает Зверев. При этом он отмечает, что большинство его знакомых из научной сферы настроены достаточно патриотически и не намерены покидать страну.
Кристаллограф, материаловед, профессор Сколтеха, член Европейской академии Артем Оганов также полагает, что предложение премьера Великобритании едва ли привлекательно. Более того, он считает, что слова британского политика выглядят как обычная демагогия: «Трудно поверить, что политик, ничего не сделавший для улучшения условий для своих ученых, будет расщедриваться для ученых из другой страны. Я не уверен, отвечает ли Джонсон за свои слова – но я за свои отвечаю, и приглашаю Бориса Джонсона младшим научным сотрудником в мою лабораторию, гарантирую конкурентоспособную зарплату и хорошие условия труда. Интересный научный проект мы ему найдем», – заверяет профессор.
Оганов подчеркивает, что все, что можно получить за рубежом: относительно привлекательную зарплату и, возможно, современные условия для работы (оборудование, научную среду для обмена идеями и так далее). Если поддерживать молодых ученых здесь, то едва ли они уедут из России. Для России массовый отъезд ученых, если он будет, окажется большим ударом, однако собеседник выражает надежду, что этого не случится. Он подчеркивает, что в стране есть потребность в научных специалистах, созданы для них условия, и эти люди имеют гораздо больше шансов реализоваться на родине, нежели за рубежом.
Поток ученых, уезжающих за границу, не велик, по крайней мере был таковым до начала спецоперации на Украине, рассказывает специалист. После 24 февраля значительное число аспирантов и молодых ученых переехало в другие страны. Во многом это было по психологическим причинам, поскольку когда меняется внешний фон, возникает понятное чувство неуверенности, с которым может справиться не каждый.
«Как показывает ход событий, никакой катастрофы не произошло, да и не могло произойти. В России у ученых прекрасные перспективы, нужно просто делать свое дело, держать спину прямо и не суетиться. Важно оставаться собой в любой ситуации. А когда наступают трудные времена, расценивать это как возможность проявить себя», – заключил Оганов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удержать ученых и других специалистов можно исключительно комфортными условиями для работы. Создание этих условий, по его словам, приоритет в России, и вложения в эту сферу имеют свой эффект: ученые работают на родине.
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Стало известно о новом роде занятий украинского боевика Волыны
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В Сети появилось фото командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына), который ранее сдался в плен и был этапирован в Россию. По снимку понятно, что известный ранее боевик перешел к созидательному труду.
Снимок-сравнение «до» и «после» опубликовал в Telegram-канале блогер Сергей Колясников. «У героя Азовстали Волыны (слева на парном снимке – прим. ВЗГЛЯД) все хорошо, даже подружка есть. Спецоперация «экстракшон» СБУ, ГУР и лично Зеленского продолжается», – написал он.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Замкомандира «Азова» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар (Калина) и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), сдавшиеся в плен, этапированы для проведения следственных действий на территорию России.
Волына рассказал о последних днях на «Азовстали». Он также подтвердил сдачу в плен боевиков с «Азовстали», а также ответил на вопрос об иностранных кураторах.
Несколько сдавшихся в плен в Мариуполе командиров националистического батальона находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о скором трибунале над главарями нацбатальона.
Экс-мэр Херсона Колыхаев задержан комендатурой
Комендатура Херсона задержала бывшего мэра Игоря Колыхаева, руководившего городом при украинской власти, сообщила замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Екатерина Губарева.
«Подтверждаю, что Колыхаев задержан комендатурой, подробности позже», – передает ТАСС со ссылкой на ее сообщение.
Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что бывшие чиновники, работавшие при украинской власти, продолжают пытаться оказать влияние на процессы, происходящие в регионе.
После увольнения Колыхаева в апреле градоначальником Херсона был назначен депутат городского совета Александр Кобец.
Французские СМИ назвали ругающие Запад за антироссийские санкции страны
Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за антироссийские санкции, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире, написал обозреватель Николя Баверез в статье французского журнала Point.
Публицист напомнил, что Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Нью-Дели и Джакарта приостановили экспорт некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения. «Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России», – передает РИА «Новости» его слова.
Автор публикации отметил, что многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, начали сближаться с Россией и Китаем.
«Неприсоединившиеся страны склоняются на сторону России. Отвергнутые Западом, они пользуются поддержкой Индии и Индонезии, Бразилии и Мексики, многих стран Персидского залива, Южной Африки и большинства африканских стран», – заключил обозреватель.
Ранее в Венгрии заявили, что ЕС должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
До этого в Китае заявили, что самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие.
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