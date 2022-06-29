В ЕР заявили о планах открыть центры юридической помощи в Донецке, Луганске и Мариуполе

Партия «Единая Россия» планирует открытие центров юридической помощи в Донецке, Луганске и Мариуполе. Также готовятся к открытию центры психологической поддержки и 10 детских досуговых центров, сообщила замсекретаря Генсовета, руководитель комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова.

«Работа уже выстроена, будет перечень специалистов-психологов, создадим ресурсный центр для того, чтобы координировать работу в этом направлении», – приводятся ее слова на сайте ЕР.

Открытие центров юридической помощи произойдет на базе имеющихся гуманитарных центров, обратила внимание Кузнецова. «Мы учитываем этот большой запрос на юридическое сопровождение, которое мы видим через общение с людьми в наших гумцентрах на территориях», – подчеркнула она.

Кроме того, не прекращается работа и медицинских центров. Вместе с докторами создаются индивидуальные маршруты лечения и в плановом режиме оказывается помощь, сообщила Кузнецова.

«Сейчас в очереди стоят 47 детей. Сложнее эта ситуация в Херсоне, Мелитополе, Запорожье, где полностью уничтожены базы данных населения. В ручном режиме выверяются списки, стараемся помочь каждому. Помимо этого, идет работа по гармонизации законодательства. На площадке «Единой России» прошла встреча с делегацией ДНР по этому вопросу, вчера приехала делегация ЛНР. Основные направления определены, и работа продолжается», – резюмировала она.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9,5 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

На территории ЛДНР и освобожденных территориях работает 21 гуманитарный центр «Единой России», 10 из них – в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Помимо этого, здесь представители Следственного комитета РФ принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах преступлений, совершенных украинскими нацбатальонами.

В партийных центрах помощи можно подать заявку на поиск родственников и получить сообщение от них при регистрации – волонтеры проверяют по базе наличие совпадений и передают людям контактную информацию. Ежедневно через все центры помощи «Единой России» в Мариуполе проходит около 10 тысяч человек.

1 июня «Единая Россия» открыла свой первый гуманитарный центр и в Херсоне. Он также работает по принципу многофункционального. Здесь также организован медкабинет. Наиболее популярный вопрос, с которым сюда идут люди, – получение российского гражданства. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной, Запорожской и Харьковской области.

В Левобережном районе Мариуполя «Единая Россия» открыла медицинский центр и оснастила его необходимым оборудованием для оказания медпомощи. Также жители города могут бесплатно получить здесь лекарства. По инициативе партии формируются бригады российских врачей-волонтеров, в том числе из депутатов различных уровней.

Группы медиков разных специальностей регулярно прибывают в больницы народных республик, освобожденных территорий и оказывают помощь мирному населению и раненым военным. Медики работают в Донбассе посменно в течение 2–4 недель, после чего бригады меняются. В общей сложности с начала СВО около 270 медиков-добровольцев из России приехали на помощь коллегам в Донбасс.

Также партия запустила в ЛНР «поезд здоровья». Врачи приезжают в сельские территории и оказывают медицинскую помощь жителям, которым сложно добраться до столицы республики.

Помимо оказания непосредственно медицинской помощи, «Единая Россия» уже занимается адаптацией законодательства России и народных республик в сфере здравоохранения. Обе системы необходимо максимально быстро синхронизировать, чтобы жители могли получать качественную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную.

В начале июня по приглашению партии в Москву приезжала официальная делегация ДНР на межпартийные консультации и встречи с обеими палатами парламента. В ходе визита предметно обсуждались вопросы гармонизации законодательства, экономической интеграции и восстановления инфраструктуры.

Отдельное внимание уделяется поддержке детей. «Единая Россия» 1 июня открыла первый детский досуговый центр в Луганске. Он оснащен необходимой мебелью и оборудованием. В ближайшее время в Донбассе появится еще 9 таких центров. В организации их работы принимали участие в том числе российские предприниматели. Помимо этого, при поддержке партии в Донбассе откроется не менее 3 кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.