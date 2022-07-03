Американцы высмеяли Байдена за призыв снизить цены на АЗС

Пользователи Twitter высмеяли пост президента США Джо Байдена с требованием к владельцам АЗС снизить цены на топливо.

Обращение главы государства вызвало многочисленные шутки со стороны американцев, которые оставили их в комментариях под постом Байдена, передает РИА «Новости».

«Итак, мы переходим от «путинского повышения цен» к «просто бензоколонки дурят», – написал пользователь с ником Defiant L's.

«Ха-ха. Вы вчера обвинили [президента России Владимира] Путина. Теперь это операторы АЗС? Я действительно не ожидаю от политиков честности, но, по крайней мере, поработайте хотя бы над логичностью», – написал пользователь David Williams.

Другие американцы посмеялись над тем, что президент страны попытался переубедить АЗС снизить цену на бензин с помощью поста в соцсети.

«Спасибо за этот твит, мистер президент. Все заправки вокруг меня мгновенно понизили цены на два доллара, потому что у них подключены уведомления о ваших твитах», – сыронизировал один из подписчиков.

«О, слава Богу, вы написали это в Twitter. Это точно поможет», – пошутил Paul Metzgar.

«Нам не нужны законы, нам нужны просто твиты от самого влиятельного человека в мире, который вежливо просит. Спасибо, Джо», – резюмировал еще один американец.

Ранее Байден обратился к владельцам заправок с призывом снизить цены на бензин в стране. Он указал, что адресует свое послание владельцам АЗС «во время борьбы и глобальной опасности».

Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране «подорожанием Путина». Комментируя подобные высказывания, президент РФ Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте – попытки «прикрыть одно место».

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