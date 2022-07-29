Турки оценили скандирование имени Путина на матче с киевским «Динамо»

Читатели издания En Son Haber (Турция) отреагировали на поведение болельщиков турецкого футбольного клуба «Фенербахче», скандировавших во время ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо» имя российского лидера.

«Правильно, что скандировали. Эти европейцы – лицемеры. Если киевское «Динамо» выводят в следующий тур в попытке заискивать перед Украиной, то получают такой ответ, словно пощечину. Потому что им придется иметь дело с Путиным», – передает РИА «Новости» комментарий одного из читателей.

«Эти отморозки-киевляне заслуживают большего. Они посчитали, что им все можно! Так что мы полностью поддерживаем Россию. Ни Киев, ни украинцы нас не волнуют», – поддержал его второй.

«Я галатасараец. Но и я бы сделал то же самое. Запад не должен победить», – считает третий.

«Поддерживаете вы Путина или нет, но это официально глава российского государства, а Россия – одна из трех-пяти сильнейших стран мира. Скандировать лозунги в пользу Путина – не преступление», – уверен четвертый.

«Да здравствует Владимир Путин! Правильно скандировали», – резюмировал пятый.

В среду «Динамо» обыграло «Фенербахче» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов и вышло в следующую стадию. Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать: «Владимир Путин!»

Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу признался, что не ожидал такого от турецких болельщиков.

Между тем Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков турецкого клуба.

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