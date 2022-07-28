Тренер киевского «Динамо» обиделся на скандирование фанатами «Фенербахче» имени Путина

Турция выразила уверенность в выполнении Россией условий «продуктовой сделки»

Турция верит, что Россия выполнит условия стамбульского соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, оно отвечает и интересам Москвы, считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«На этапе реализации будет сложно, будет кропотливая работа, надо действовать шаг за шагом... Несмотря на отсутствие эмбарго или санкций, российское зерно не могло экспортироваться по некоторым причинам, и это соглашение также отвечает интересам России. Мы верим, что Москва выполнит указанное соглашение», – передает РИА «Новости» слова Калына в интервью CNN International.

По его словам, Турция внимательно следит за ситуацией в одесском порту.

«Таких атак следует избегать. Мы будем очень внимательно следить за этим. Мы поднимем этот вопрос в переговорах с Россией. С другой стороны, это показывает, насколько сложно любое соглашение в нынешних условиях», – сказал Калын.

В понедельник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что обвинения в адрес России по нарушению «продуктовой сделки» предполагают искаженное понятие заключенного соглашения.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.

Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.

Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.

При этом Турция на основе договоренностей сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.