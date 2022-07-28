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Тренер киевского «Динамо» обиделся на скандирование фанатами «Фенербахче» имени Путина
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Главный тренер киевского футбольного клуба «Динамо» Мирча Луческу выразил сожаление в связи со скандированием болельщиками турецкого «Фенербахче» имени президента России Владимира Путина по ходу ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча в Стамбуле завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей. На 57-й минуте матча киевское «Динамо» открыло счет благодаря голу Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков «Фенербахче». В ответ трибуны принялись скандировать «Владимир Путин». По данным СМИ, из-за этого Луческу не явился на послематчевую пресс-конференцию.
«Все было в рамках нашего плана, все сработало, и мы выиграли. Но мы не приняли во внимание болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Жаль», – передает РИА «Новости» слова Луческу.
В 2016–2017 годах Луческу был главным тренером питерского «Зенита», где получал 4 млн евро в год и откуда ушел со скандалом, а с 2017 по 2019 годы тренировал сборную Турции.
Напомним, Луческу назвал свой приход в футбольный клуб из Санкт-Петербурга большой ошибкой. Луческу стал тренером «Зенита» летом 2016 года, сменив на этом посту португальца Андре Виллаш-Боаша.
Эрдоган призвал не ждать от Турции уступок по вопросу расширения НАТО
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом и не пойдет ни на какие уступки в этом вопросе.
«До тех пора, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку террористическим организациям, они не должны ждать от нас положительного отношения к их членству в НАТО. Пусть никто не ждет от нас уступок в этом вопросе», – приводит ТАСС слова Эрдогана, сказанные президентом Турции в эфире телеканала ТРТ.
«Это не такое простое дело, как кажется, если они думают, что их сразу возьмут в НАТО. Меморандум, подписанный в Мадриде, это только приглашение, и об этом мы сказали всем нашим коллегам [по НАТО]», – продолжил президент Турции. Он добавил, что турецкий парламент, если ситуация не изменится, не одобрит протокол о вступлении в альянс северных стран.
В прошлую субботу временного поверенного в делах Швеции вызвали в МИД Турции. В прошлый понедельник Эрдоган предупредил, что Анкара по-прежнему может заморозить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если Стокгольм и Хельсинки не выполнят условия Турции, касающиеся противодействия террористическим организациям.
Накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
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Турки стали скандировать имя Путина на матче «Фенербахче» – «Динамо»
Болельщики турецкого «Фенербахче» во время футбольного матча их клуба против киевского «Динамо» принялись скандировать: «Владимир Путин».
Так они отреагировали на гол, который украинский клуб забил в ворота «Фенербахче». Матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов состоялся в Стамбуле.
Игра завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1, пишет «Чемпионат».
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины. При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар». Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна продолжит свою принципиальную внешнюю политику, поддерживает исключительно позитивные отношения и с Украиной, и с Россией.
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Эрдоган заявил о желании Москвы сотрудничать с производителем Bayraktar
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Россия и ОАЭ выразили желание наладить сотрудничество с Анкарой по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает телеканал CNN Turk.
По словам турецкого лидера, Путин озвучил предложение начать производить беспилотники в России в ходе встречи в Тегеране.
«Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar», – приводит телеканал слова Эрдогана, передает РИА «Новости».
Также турецкий президент заявил, что ОАЭ заявили о «желании построить завод по производству турецких дронов на своей территории».
Напомним, Эрдоган планирует совершить визит в Сочи 5 августа, сообщило турецкое гостелевидение TRT Haber. В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана в Сочи.
Ранее в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике.
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Пресс-конференции Лаврова в Конго пытался помешать павлин
Главу МИД России Сергея Лаврова на пресс-конференции в Конго снова пытался перебить павлин.
На пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова вновь пришел павлин. На этот раз в Республике Конго. Как и в прошлый раз, павлин пытался перебивать выступавших министров, передает РИА «Новости».
Ранее крик павлина прервал речь главы МИД Сергея Лаврова по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ, состоявшегося в Душанбе.
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Источник: Турция не знает об американском «плане Б» по зерну
Турции неизвестно о «плане Б» США по вывозу зерна с Украины, стамбульские договоренности в силе, сообщил источник, знакомый с переговорами в Стамбуле.
«Мы не получали такой информации. Есть договоренности, есть координационный центр, есть желание всех сторон решать кризис», – сказал источник РИА «Новости».
Он сообщил также, что снятие ограничений против российской сельхозпродукции отражено в стамбульском соглашении.
На вопрос, когда начнется этот процесс, источник призвал не «заниматься гаданием на кофейной гуще».
«Процесс нелегкий, но договоренности есть. И процесс будет идти в рамках этих договоренностей», – уточнил он.
Ранее глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что США разрабатывают «план Б» для вывоза зерна с территории Украины, поскольку не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение. Как сообщила Пауэр телеканалу CNN, «план Б» включает в себя организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах. Кроме того, планируется «подгонка» железнодорожных систем Украины к европейскому железнодорожному стандарту.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
При этом Турция на основе договоренностей сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
В Кремле подтвердили встречу Путина и Эрдогана в Сочи
Кремль подтвердил предстоящие 5 августа в Сочи переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Да», – ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос ТАСС, состоится ли такая встреча.
Напомним, Эрдоган планирует совершить визит в Сочи 5 августа, сообщило турецкое гостелевидение TRT Haber.
Ранее в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», говорится на сайте президента России.
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Песков не исключил скорой встречи Путина с Борисовым
В Кремле в ближайшее время не исключают встречи президента Владимира Путина с новым главой Роскосмоса Юрием Борисовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в ближайшее время Путин не планирует встречаться с экс-главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. «Нет, в ближайшее время пока встречи с Рогозиным нет в графике», – приводит его слова ТАСС.
«С Борисовым – не исключаем уже, наверное, в следующем месяце, в августе», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он дополнил, что «может быть и раньше с Борисовым, там уже как график будет сверстан».
Напомним, президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина. Ожидается, что Рогозин вскоре получит новую должность.
Кремль спросили об обсуждении вопроса закупки беспилотников Bayraktar
Военно-техническое сотрудничество (ВТС) России и Турции постоянно на повестке дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли президент страны Владимир Путин с главой Турции Тайипом Эрдоганом сотрудничество с производителем беспилотников Bayraktar.
«Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня. И сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Он подтвердил, что в ходе недавних контактов двух президентов тема ВТС в различных измерениях затрагивалась, и, как правило, почти на каждой встрече обсуждаются различные аспекты.
«Поэтому, да, тема ВТС будет наверняка обсуждаться и в Сочи», – добавил Песков.
Говоря о реализации зерновой сделки, Песков отметил, что уже должно начаться ее выполнение.
«Пойдет процесс, и это станет хорошей возможностью для того, чтобы в Сочи, конечно, обменяться мнениями о том, насколько это соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты», – добавил Песков.
Накануне телеканал CNN Turk сообщил, что Эрдоган заявил, что Путин изъявил желание наладить сотрудничество с турецким производителем беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.
Путин заявил об уникальных возможностях для развития российской авиаотрасли
Россия получила уникальную возможность выйти на принципиально новый уровень развития в сфере авиации, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по теме развития авиатранспорта.
«Сложившаяся ситуация (в которой оказалась российская авиаотрасль на фоне санкций – прим. ВЗГЛЯД) при всех ее очевидных сложностях дает нам уникальную возможность для выхода на принципиально новый уровень развития, чтобы в полной мере реализовать собственный научный, технологический, промышленный потенциал – а он у нас есть, у нас хорошие заделы, достались нам еще с советских времен», – приводит его слова ТАСС.
Глава государства призвал обеспечить устойчивую траекторию экономического роста на годы вперед в этой отрасли. «Знаю, что правительством уже утверждена программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. Просил бы сегодня остановиться подробнее на ее параметрах», – сказал он.
По словам Путина, «авиационная отрасль должна быть готова к быстрому восстановлению объема услуг». «Внутренний потребительский спрос сейчас активно оживает. И это будет сопровождаться опережающим ростом спроса на авиаперелеты со стороны наших граждан», – добавил глава государства.
Ранее глава государства заявил, что необходимо сделать авиаперевозки доступными для россиян и не перекладывать на плечи пассажиров высокую стоимость новых российских самолетов.
В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в похоронах Абэ
Президент Владимир Путин не планирует посещать Японию для участия в государственных похоронах бывшего премьер-министра этой страны Синдзо Абэ. Уровень российского участия определят позднее, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, у Путина нет в планах посещения Японии, участия в похоронах. Уровень [участия] будет определен дополнительно. Путин не едет», – передает ТАСС слова Пескова.
Напомним, Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ.
Турция анонсировала отправку первого судна с зерном в Черном море
Отправка первого судна с зерном в Черном море возможна в ближайшие недели, все зависит от готовности Москвы и Киева, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN International.
«Как только мы настроим работу координационного центра в Стамбуле, мы надеемся, что первый корабль будет в пути через несколько недель. Но это зависит от того, когда Россия и Украина будут готовы начать отправку своих кораблей. Я думаю, что все наладится, как только этот трафик пойдет. Мы не основываем наши действия только на надежде. Мы продолжаем наше дипломатическое взаимодействие с российской и украинской сторонами. Несмотря на краткосрочные трудности, я настроен позитивно», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на турецкую газету Star.
Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
При этом Турция на основе договоренностей сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
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СМИ: Эрдоган планирует посетить Сочи
Президент Турции Тайип Эрдоган планирует совершить визит в Сочи 5 августа, сообщило турецкое гостелевидение TRT Haber.
«Президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа посетит Сочи с однодневным визитом», – передает сообщение РИА «Новости».
Уточняется, что в ходе визита ожидаются переговоры Эрдогана с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», говорится на сайте президента России.
Путин призвал не перекладывать затраты авиаотрасли «на плечи пассажиров»
Необходимо сделать авиаперевозки доступными для россиян и не перекладывать на плечи пассажиров высокую стоимость новых российских самолетов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по теме развития авиатранспорта.
«Мы понимаем стоимость отечественных авиационных судов, понимаем, что и по каким ценам компании и перевозчики будут покупать. И нужно сделать все для того, чтобы эта стоимость – а она на первых этапах, конечно, будет существенной – чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров», – приводит его слова ТАСС.
По словам Путина, «необходимо уже сейчас определить экономическую модель, при которой в процессе производства и обновления авиапарка будут учтены интересы» российских граждан «в части доступности и удобства перелетов, доступности в том числе и по цене, естественно».
Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай готов поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов, никаких ограничений со стороны Пекина в этом вопросе нет.
В мае в пресс-службе Минтранса Белоруссии сообщили, что прорабатывается возможность использования белорусскими авиакомпаниями российских самолетов, а также освоения импортозамещающего выпуска в стране комплектующих к самолетам Sukhoi Superjet 100 и МС-21.
Напомним, что ЕС запретил лизинг и поставки самолетов и двигателей в Россию и потребовал вернуть даже те самолеты, которые сейчас эксплуатируют российские авиакомпании и платят лизинговые платежи. Владельцами таких машин являются иностранные лизингодатели. ЕС также запретил страхование российских самолетов. Boeing и Airbus прекратили обслуживание самолетов российских авиакомпаний и запретили поставки запчастей им.
В Турции назвали количество зерна, которое планируется поставить по зерновому коридору
Свыше 25 млн тонн зерна с Украины планируется перевезти по зерновому коридору в рамках договоренностей, достигнутых «четверкой» в Стамбуле, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
«Свыше 25 млн тонн зерна, находящиеся в портах Украины, необходимо безопасно и, главное, в кратчайшие сроки перевезти на мировые рынки, в связи с чем возникла необходимость создания безопасного морского коридора», – сказал турецкий министр на церемонии официального открытия Совместного координационного центра в Стамбуле, сообщает ТАСС.
Акар отметил, что при необходимости договоренности в рамках «продуктовой сделки», рассчитанные на 120 дней, по соглашению сторон могут быть продлены.
Как сообщает РИА «Новости», Акар также заявил, что на данный момент нет необходимости в разминировании в Черном море для движения судов.
«Если возникнет необходимость в разминировании, планирование будет производиться по согласованию сторон. Однако на данном этапе в этом нет необходимости», – сказал он.
Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
Турция выразила уверенность в выполнении Россией условий «продуктовой сделки»
Турция верит, что Россия выполнит условия стамбульского соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, оно отвечает и интересам Москвы, считает официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«На этапе реализации будет сложно, будет кропотливая работа, надо действовать шаг за шагом... Несмотря на отсутствие эмбарго или санкций, российское зерно не могло экспортироваться по некоторым причинам, и это соглашение также отвечает интересам России. Мы верим, что Москва выполнит указанное соглашение», – передает РИА «Новости» слова Калына в интервью CNN International.
По его словам, Турция внимательно следит за ситуацией в одесском порту.
«Таких атак следует избегать. Мы будем очень внимательно следить за этим. Мы поднимем этот вопрос в переговорах с Россией. С другой стороны, это показывает, насколько сложно любое соглашение в нынешних условиях», – сказал Калын.
В понедельник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что обвинения в адрес России по нарушению «продуктовой сделки» предполагают искаженное понятие заключенного соглашения.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы.
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.
Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов.
При этом Турция на основе договоренностей сможет приобретать зерно, которое будет перевозиться морем, по ценам ниже мировых.