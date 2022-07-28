Патриарх Кирилл встретился с детьми из Донбасса и с Украины

Детей из ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины пригласили в Москву и организовали для них серию культурных мероприятий, в том числе ребят позвали на празднование Дня крещения Руси, который отмечается 28 июля. В Успенском соборе Московского Кремля дети встретились с патриархом Кириллом.

Встреча состоялась в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя, сообщается на сайте Русской православной церкви.

«Для меня большая радость встретиться с вами, потому что все, что касается Донбасса, Луганской области, Харьковской области – тех мест, где сегодня страдают люди, – меня очень тревожит и ранит мое сердце, ведь весь народ православный, который там живет, – это чада Московского Патриархата. Кто-то это признает, с радостью исповедует и участвует в жизни нашей Церкви, кто-то пошел по пути незаконного раскольнического отделения от нашей Церкви, но каждому Бог судья, а для Патриарха все православные на Украине – это его дети, близкие его сердцу. И. конечно, у меня особое отношение к Донбассу, Луганской Республике, к тем людям, которые испытывают особые трудности и даже страдания, связанные с политическими процессами, происходящими в этой части мира», – сказал детям патриарх.

Общаясь с ребятами, патриарх Кирилл отметил, что молодому поколению важно хранить в своем сердце веру.

«Вера помогает идти по тяжелому и опасному жизненному пути. Если ты живешь по божьему закону, ты будешь счастливым в жизни – у тебя будет хорошая семья, дети, надежда на будущее», – рассказал детям патриарх.

Патриарх Кирилл пригласил в Переделкино детей из пострадавших семей Донецкой Народной Республики. 60 детей прибыли в Москву и с 27 по 31 июля принимают участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Крещения Руси. В эти дни в Москву прибыла другая группа детей из освобожденных районов Харьковской области и Луганской Народной Республики, а также из Киева.

Во время поездки в Москву обе группы детей смогут поклониться святыням, а также посетят ряд культурных и развлекательных мероприятий. Для детей запланированы посещение Кремля, храма Христа Спасителя, музеев, аттракционов, океанариума, игровых комнат, мастерских.