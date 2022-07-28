Минэкономразвития: Объем торговли России и Китая вырастет до 170 млрд долларов

Объем взаимной торговли товарами и услугами между Россией и Китаем увеличится по итогам 2022 года до 165-170 млрд долларов, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании Российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Стоимостные показатели взаимной торговли в 2021 году и в первые месяцы 2022 года уже превышают целевые ориентиры, заложенные в дорожной карте [по наращиванию российско-китайской торговли товарами и услугами]. В 2021 году объем взаимной торговли товарами и услугами был на 20% выше установленного целевого ориентира на 2021 год. Ожидаем выйти на 165-170 млрд долларов по итогам 2022 года», – передает ТАСС его слова.

Также Решетников добавил, что в ходе переговоров Россия предложила китайским партнерам сфокусировать внимание на скорейшем смягчении, а потом и снятии в пунктах пропуска противоэпидемиологических требований, введенных КНР.

Кроме того, министры обсудили ход реализации «ряда значимых и перспективных инвестиционных проектов» в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, промышленного производства, строительства объектов инфраструктуры и сельского хозяйства.

Как уточнили в пресс-службе Минэкономразвития, обозначенные проекты включены в портфель Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству на общую сумму свыше 160,8 млрд долларов.

Ранее Решетников сообщал, что в трехнедельный период параллельным импортом в Россию было ввезено более 230 тыс. тонн товаров на 1,8 млрд долларов.

Также сообщалось, что Минпромторг скорректировал перечень товаров для параллельного импорта и направил его на регистрацию в Минюст: расширена номенклатура по BMW и Siemens, в перечень также планируется включить Lego, а исключить Duracell и Merries.

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