В России начали разработку оборудования для связи 6G

«Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (ФГБУ НИИР) готовят совместный проект по разработке отечественного оборудования связи шестого поколения (6G), на эти цели они запрашивают более 30 млрд рублей из бюджета, сообщили СМИ.

По словам источника «Коммерсанта», предполагается, что оборудование в рамках проекта может быть создано к 2025 году. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры до 1 августа совместно с Минобрнауки и Минфином предусмотреть при формировании бюджета на 2023 год и на период 2024 и 2025 годов дополнительное финансирование НИОКР в сфере сетей связи 6G.

Гендиректор НИИ радио Олег Иванов подтвердил, что институт совместно со «Сколтехом» подготовили предложения по разработке отечественного оборудования 6G.

«О деталях и финансировании говорить пока рано», – сказал он. Работы, по словам Олега Иванова, будут включать разработку оборудования от уровня прототипов до постановки на производство, вопросы компонентной базы, а также разработку нормативно-правовой базы и исследования электромагнитной безопасности новых сетей.

В рамках проекта «Сколтех» и НИИР предлагают внести изменения в «дорожную карту» развития «мобильных сетей связи пятого поколения». Документ разработал Ростех, а правительство утвердило в ноябре 2020 года, расходы на его реализацию составляют 208,15 млрд руб., включая 28,8 млрд руб. из бюджета. Сам Ростех после ухода с российского рынка зарубежных вендоров телеком-оборудования из-за санкций в марте предложил Минцифры новую версию «дорожной карты», в которой фокус делается не на 5G, как раньше, а на предшествующем поколении – LTE.

В Ростехе заявили, что «разработка стандарта мобильной связи шестого поколения (6G/NET2030) находится на начальной стадии, сейчас очерчены ожидания от стандарта».

Одной из главных общих проблем развития 6G может быть переход к более высоким, менее загруженным полосам радиочастот.

Ожидается, что 6G будет работать в диапазоне от 95 ГГц до 3 ТГц, что потребует перестройки сетей по всему миру. Но, как объяснил "Ъ" источник на телеком-рынке, терагерцевый диапазон еще никому не выделялся, ни под какие задачи – «он не изучен ни с точки зрения передачи данных, ни с точки зрения безопасности для человека».

Сейчас большинство операторов, в том числе в России, строят сети на оборудовании с поддержкой стандарта 5G. Но сетей 5G в коммерческой эксплуатации нет ни у кого в России, поскольку операторы не могут получить частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, он выбран для стандарта в мире, но в России занят спецслужбами.

Мобильные операторы пока скептически относятся к перспективам 6G. «На наш взгляд, прежде чем говорить о 6G, в современных реалиях нужно сосредоточиться на постепенном расширении полос частот LTE», – считают в «Вымпелкоме».

Кроме того, необходимо модернизировать и поддерживать инфраструктуру 4G, а в перспективе и 5G, «сейчас 4G полностью удовлетворяет запросам клиентов и даже переход к пятому поколению не будет ощутимо заметен для обывателя, не говоря уже о шестом», добавили в компании.

В «МегаФоне» отметили, что приветствуют любые научные изыскания в этом направлении, но «о конкретных перспективах говорить преждевременно». Tele2 не принимает участия в проекте сейчас, но считает это направление важным для развития телеком-отрасли – «вопрос определения частотного ресурса для шестого поколения должен быть основополагающим».

Собеседник издания в телком-отрасли считает, что проводить исследования в направлении 6G необходимо, но, прежде чем выделять на это значительный бюджет, необходимо определить, с какими странами и производителями оборудования Россия будет координироваться по техстандарту и частотам. «Ни один из последних стандартов связи не был реализован вне кооперации, а чем дальше, тем сложнее и дороже это делать», – отмечает он.

Ранее сообщалось, что внедрение в России шестого поколения мобильных связей (6G) возможно в течение десяти лет.