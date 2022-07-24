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Сатановский нашел неожиданное объяснение попыткам дипломатов США сорвать фотосессии Лаврова
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Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский прокомментировал информацию российского МИДа о том, что американские дипломаты предпринимают немалые усилия для того, чтобы сорвать фотосессии Сергея Лаврова с коллегами в ходе его африканского турне.
Эксперт назвал это «действительно забавным». «Хотя с другой стороны, если Россия, вопреки утверждениям Госдепартамента, НЕ изолирована и добиться этого никакими способами, включая личные просьбы высокого американского начальства, до президента и госсекретаря включительно, по нефти, газу, удобрениям, зерну, вооружениям и всему прочему ассортименту товаров, которые наша страна продает на мировых рынках, не удается, остается пытаться создать иллюзию ее изоляции. «Смотрите, люди добрые, фотографий Лаврова с другими главами МИДов-то нет! Не хотят, наверное, они с ним сниматься»... Как дети малые, ей Б-гу! Не Госдепартамент США, а младшая группа детского сада», – написал Сатановский в своем Telegram-канале.
При этом поездка министра, по словам Сатановского, «получается интересная». «Египет, Эфиопия, Уганда и ДРК – при всех проблемах стран африканского континента, которые ему присущи (и далеко не все из них – следствие колониального прошлого), государства более чем значимые. Так что, отношения с ними России, вступившей в новый период своей истории, когда она может спокойно действовать в собственных интересах без оглядки на Запад, нарушивший все правила игры на международной арене, которые ранее сам же и установил, можно выстраивать по-новому, с учетом и далеко еще не забытых достижений советского периода нашей истории, когда присутствие Москвы в Африке и на Ближнем Востоке было куда более значимым, чем сегодня, и последней трети столетия, на протяжении которой тоже было немало толкового. Ну, поглядим, что будет...» – отметил президент Института Ближнего Востока.
«Впрочем, не исключено, что в данном случае мы предвзято оцениваем действия американской дипломатии и вся она пронизана исключительно заботой о процветании России, ее успехах во внешней политике, экономике и безопасности, а также искренним стремлением эти успехи обеспечить, снизив до минимума любые риски в непредвиденных ситуациях, с которыми руководство нашей страны может столкнуться в своей ежедневной работе», – сыронизировал Сатановский.
«К примеру, эпидемиологическая ситуация сейчас в мире какая? Правильно, паршивая ситуация. Можно даже сказать, угрожающая. Оспа какая-то обезьянья пошла, коронавирус никуда не делся – один штамм за другим выявляется. Не дельта, так омикрон, не омикрон, так еще какая-нибудь гадость. Зачем Лаврову рисковать? Нет фотосессий, нет и угрозы подхватить инфекцию, все просто. Г-ди, какие же все-таки американские дипломаты заботливые люди! Просто зайки-пушистики...» – заключил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что американские дипломаты в разных странах упрашивают зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Как пояснила Захарова, американцы не хотят, чтобы фотографии «использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции».
«Американские «партнеры» даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности высокопоставленных представителей США», – добавила она.
В Пентагоне ответили на вопрос о передаче Украине истребителей
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Соединенные Штаты не передавали Украине американские истребители, сосредоточились на беспилотных летательных аппаратах, сообщил представитель Пентагона высокого ранга.
«Мы передали Украине запчасти, другое оборудование, чтобы она могла эффективнее поддерживать свою авиацию, оставлять ее в бою. <…> Но мы не передавали американские истребители. В том, что касается класса «воздух – земля», мы сосредоточились на беспилотных летательных аппаратах», – приводит ТАСС ответ представителя Пентагона на вопрос о том, намерены ли США направить Вооруженным силам Украины истребители.
Представителя Пентагона спросили, почему администрация США сейчас рассматривает возможность поставок Украине истребителей, хотя ранее ее представители заявляли, что это приведет к обострению ситуации. «Именно сейчас мы впервые получили возможность взглянуть на будущие силы Украины во всеобъемлющем плане. На данный момент мы все еще сосредоточены на ведущихся сражениях. Это наша главная задача. Но мы уделяем время и, в конечном счете, направляем ресурсы, чтобы проанализировать и будущий потенциал сил [Украины], так что это просто этап, на котором мы находимся в данный момент», – ответил представитель американского военного ведомства.
«Для ведущихся [на Украине] сражений это не то, что мы рассматриваем [в данный момент]», – добавил чиновник, говоря об истребителях. «Мы, безусловно, участвуем в более широком обсуждении с Украиной будущих потребностей ВСУ, и мы рассматриваем весь спектр средств, включая авиацию для удовлетворения этих будущих потребностей», – сказал он. Представитель Минобороны напомнил, что Соединенные Штаты передадут Украине до 580 беспилотников Phoenix Ghost, их «поставки на постоянной основе» начнутся в августе.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению возможности поставок Украине истребителей.
В пятницу в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Для High Mobility Artillery Rocket Systems создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса, ОТРК). По словам министра обороны США Ллойд Остина, США пока не намерены поставлять Украине снаряды для РСЗО HIMARS с дальностью стрельбы более 80 км.
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Байден захотел снизить цены на бензин в США санкциями против России
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Белый дом рассчитывает добиться снижения стоимости топлива в Соединенных Штатах путем установления потолка на российскую нефть в мире, сообщил президент США Джо Байден на совещании с помощниками по вопросам экономики.
«Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече Группы семи. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы [президента России Владимира] Путина», – приводит ТАСС слова Байдена о шагах, которые, по его мнению, следует предпринять для дальнейшего снижения стоимости бензина в США.
«В ближайшие <…> недели я буду делать все возможное для снижения цен», – добавил Байден. Во время выступления он кашлял, его голос звучал хрипло. «Я чувствую себя гораздо лучше, чем звучит мой голос», – заверил американский лидер, комментируя свое состояние после выявления коронавируса.
Ранее в пятницу заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой ранок, иначе цены на нее поползут вверх. В среду вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки.
Напомним, в ходе саммита Группы семи (G7) обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
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Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи
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Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов, сообщили в Белом доме.
Байден санкционировал оказать содействие Украине в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» за счет ресурсов Пентагона, передает РИА «Новости».
Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»), до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost («Финикс гоуст»), а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Позже министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.
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Захарова высмеяла «мольбы» дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
Американские дипломаты в разных странах упрашивают зарубежных коллег не фотографироваться с главой МИД России Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Захарова сообщила, что «Сергей Лавров в Каире», где «завтра состоятся его переговоры с руководством Египта». Тем временем дипломаты США, по ее словам, «бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым». Как пояснила Захарова, американцы не хотят, чтобы фотографии «использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции».
«Американские «партнеры» даже не догадываются, что мы для этих целей используем не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности высокопоставленных представителей США», – заявила Захарова в Telegram.
Напомним, российский посол в Индонезии Людмила Воробьева сообщила, что на министерской встрече G20 на острове Бали не было речи об «изоляции» России, на двусторонние встречи с Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен решил избегать групповых фото глав МИД G20 из-за Лаврова. В результате совместное фотографирование глав МИД G20 отменили.
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Стивен Кинг поспешил оправдаться за восхваление Бандеры
Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не восхвалял украинского националиста Степана Бандеру в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом).
«Чистая чушь. Дерьмо троллей. В этом нет правды», – написал он в своем Twitter, передает RT.
При этом ранее в беседе с пранкерами Кинг заявлял, что «Бандера – великий человек».
Также он утвердительно отвечал на вопрос о необходимости «запрета русских как нации».
Кроме того, Кинг пообещал помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую, после того как пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне.
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Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС
Подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна стало уроком для Евросоюза и США, которые не смогли достичь заметного результата в своих переговорах по военным и энергетическим вопросам, выразил мнение профессор Брюссельского свободного университета Самуэль Фурфари.
«Это, конечно, укрепляет позиции президента Турции Эрдогана, который проявил великолепные дипломатические навыки, очень осторожно приведя обе стороны к сепаратным переговорам в Стамбуле с помощью Организации Объединенных Наций. Результат налицо. Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы – вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам - не принесли заметного результата», – передает РИА «Новости» его слова.
Профессор отметил, что Турция и ООН «смогли работать гораздо эффективнее, чтобы добиться соглашения».
Также Фурфари добавил, что подписание «продуктовой сделки» ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.
Ранее в ООН заверили, что операционные издержки при экспорте продовольствия и удобрений России снизятся после подписания документов о снятии ограничений.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
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СМИ: Соседи отвернулись от США из-за России
Запад потерпел экономическое поражение в Латинской Америке, выразил мнение обозреватель Junge Welt Фредерик Шнаттерер.
По мнению автора статьи, именно экономическая война, развязанная США и Европой против России, способствовала переориентации стран МЕРКОСУР на Восток.
«Антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнеров полагаться нельзя. Вашингтону нет дела до ситуации с поставками на глобальном Юге, а фразы о «демократии» и «правах человека» ничего не меняют. Неудивительно, что попытки заставить присоединиться к антироссийскому и, в конечном счете, антикитайскому блоку провалились», – передает РИА «Новости» его слова.
Журналист напомнил, что латиноамериканские лидеры сразу приняли нейтралитет в отношении спецоперации на Украине и осудили нападки западных стран на Россию.
«Что еще более важно, такие экономические гиганты, как Бразилия и Аргентина, в этом году значительно расширили торговые связи с Россией, несмотря на санкции. Для Буэнос-Айреса же следующим шагом на пути к сотрудничеству с Москвой и Пекином может стать вступление в БРИКС. Это показывает, что Запад теряет влияние», – подытожил автор.
Ранее обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей заявил, что президенты России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона.
До этого американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В США заявили об изучении возможности поставок истребителей Киеву
Соединенные Штаты приступили к изучению возможности поставок Украине истребителей, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге.
«Я бы сказал лишь то, что Министерство обороны США изучает в предварительном порядке осуществимость потенциальной передачи истребителей украинцам», – сообщил представитель СНБ, передает ТАСС.
По его словам, сотрудники Пентагона будут не в состоянии реализовать это немедленно или даже в ближайшей перспективе.
Согласно изложенной им информации, рассмотрение данного блока вопросов находится на самых предварительных этапах.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов.
1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Позже министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.
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США признали необходимость поставок российской нефти
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Соединенным Штатам и их союзникам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цена на этот ресурс вновь поползет вверх, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
«Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен», – цитирует Нуланд РИА «Новости».
По ее словам, ограничение предельной цены на нефть из России должно быть таким, чтобы ограничить прибыль с продаж для Москвы, но «сохранить стимул и дальше поставлять» ее на рынки.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
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CNN: Россия готовится к «подводной холодной войне»
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Передача Военно-морскому флоту России исследовательской подводной лодки «Белгород» – самой длинной в мире подлодки – может ознаменовать начало «холодной войны под водой» и «подводных кошек-мышек» с ВМС США и Королевскими ВМФ Великобритании, говорится в статье американской телекомпании CNN.
Российский военно-морской флот принял на вооружение самую длинную известную подводную лодку в мире, пишет CNN. Телеканал отмечает, что длина «Белгорода» составляет 184 метра, она «даже длиннее подводных лодок с баллистическими и управляемыми ракетами класса «Огайо» ВМС США, длина которых составляет 171 метр».
Судостроительное предприятие АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) подчеркивает, что «Белгород» является исследовательским судном, однако, по словам экспертов, на которых ссылается CNN, «это платформа для шпионажа и, возможно, ядерного оружия».
Конструкция подлодки «Белгород», продолжает CNN, представляет собой модифицированную версию российских подводных лодок с управляемыми ракетами класса Oscar-II (по кодификации НАТО; речь идет о подлодках проекта 949А «Антей»), удлиненных для размещения первых в мире малозаметных торпед с ядерным вооружением и оборудования для сбора разведданных.
Если «Белгород» «сможет успешно добавить эти новые возможности российскому флоту», то в следующем десятилетии, согласно прогнозу CNN, мир вернется к «сценам холодной войны под водой, когда американские и российские подводные лодки выслеживали и охотились друг на друга в напряженных противостояниях».
CNN напоминает, что новая российская подводная лодка предназначена для того, чтобы нести ядерные беспилотники «Посейдон». «Эта ядерная «мегаторпеда» уникальна в мировой истории. «Посейдон» – это совершенно новая категория оружия. Это изменит военно-морское планирование как в России, так и на Западе», – приводятся в статье слова эксперта в области подводных лодок, автора сайта Covert Shores Эйч-Ай Саттона.
В статье CNN говорится также, что согласно отчету Исследовательской службы Конгресса США (CRS), «Посейдоны» являются «оружием возмездия», предназначенного для нанесения ответного удара по врагу после ядерного удара по России. Согласно отчету CRS, «Белгород» будет способен нести до восьми «Посейдонов».
«Подводная игра в кошки-мышки, в которой подлодки – охотники-убийцы ВМС США и [британского] Королевского флота преследуют русских, может быть возобновлена. Может начаться новая холодная война в Арктике, Северной Атлантике и северной части Тихого океана», – написал он. Саттон добавляет, что «Белгород», вероятно, также станет платформой для сбора разведданных.
«Белгород» будет укомплектован экипажем ВМФ России, но «эксплуатироваться под руководством ГУГИ» – «секретного» Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны России, а также будет нести «ряд миниатюрных подводных лодок и подводных аппаратов для выполнения секретных специальных миссий», указал Саттон.
К-329 «Белгород» – российская атомная подводная лодка специального назначения, единственный представитель проекта 09852, носитель беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон». Построена на судостроительном заводе «Севмаш», спущена на воду 23 апреля 2019 года. 8 июля 2022 года состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи подлодки Военно-морскому флоту. Служить будет на Тихом океане. Все характеристики этой подлодки засекречены.
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Блинкен заявил о нарушении Россией соглашения по украинскому зерну
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна, когда якобы нанесла удар по порту Одессы. Как сообщили в Турции, Россия заявила о непричастности к удару по порту Одессы.
Блинкен заявил, что США «решительно осуждают сегодняшний российский ракетный удар». По его версии, «спустя лишь 24 часа после заключения сделки по возобновлению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции по Черному морю Россия нарушила свои обязательства» и якобы «атаковала» порт, из которого должны вывозить зерно, передает ТАСС.
В Госдепе считают, что Россия «лишает Украину жизнеспособности в сфере экономики, а мир – поставок продовольствия». Блинкен заявил, что действия России «вызывают серьезные сомнения в надежности обязательств России», а также «подрывают работу, проведенную ООН, Турцией и Украиной».
Блинкен заявил, что Москва «несет ответственность за усугубление продовольственного кризиса». По его словам, Россия должна «в полной мере выполнять условия сделки, на которую согласилась».
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в субботу по Одессе выпустили четыре ракеты: две сбила украинская ПВО, другие две попали в объекты инфраструктуры порта. Россия заявила Турции о непричастности к удару по порту Одессы.
Напомним, представители Турции, России, Украины и ООН в пятницу заключили в Стамбуле соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.
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Экономист указал на стратегический просчет США из-за Украины
США поставили себя в заведомо невыгодное положение, отказавшись в 2010-х годах налаживать отношения с Россией, что закономерно привело к усилению взаимодействия последней с Китаем, заявил американский экономист Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning.
По его словам, Вашингтон допустил серьезный стратегический просчет из-за своей позиции по Украине, позволив Москве и Пекину сформировать сильный альянс. Сейчас Вашингтон – «главный лузер собственной же политики», убежден Рикардс.
«В конце концов, стратегический расклад по формуле «двое против одного», где «двое» — это Китай и Россия, а «один» – США, демонстрирует грубейшую ошибку, совершенную американским руководством», – цитирует РИА «Новости» экономиста.
По его мнению, украинский кризис только способствовал более активному взаимодействию двух сверхдержав, свидетельствуя об окончательном провале Соединенными Штатами одной из ключевых внешнеполитических задач последних десятилетий. Также Рикардс считает, что последствия конфликта негативно скажутся именно на США, значительно ухудшив экономическую ситуацию в стране и ослабив доллар.
Ранее обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей заявил, что президенты России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона.
До этого американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
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В США заявили об уменьшении поддержки Киева со стороны Запада из-за сомнений в победе
Американская газета New York Times пишет, что военная поддержка Украины со стороны Запада ослабевает, в частности, на фоне сомнений западных стран в победе Киева в «войне на истощение» или растущего скептицизма относительно того, что поток современных видов вооружения изменит ход событий.
Как утверждает газета, Киев пытается показать Западу, что может одержать победу в конфликте с помощью западного оружия, к поставкам которого украинские власти не устают призывать, в частности, используя отправленное на Украину вооружение для таких действий, как удар по Новой Каховке, передает РИА «Новости». Там из-за удара со стороны украинских войск американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
Однако постоянные призывы Киева поставлять больше оружия на Украину стали настолько частыми, что некоторые на Западе воспринимают их уже как «нереалистичный фоновый шум», пишет издание.
Власти западных стран, как отмечает газета, озабочены тем, что украинские войска не готовы к проведению контрнаступления. А некоторые, в частности американский Пентагон, опасаются потенциального истощения собственных запасов вооружения в предстоящие месяцы.
Ранее статс-секретарь Минобороны страны Кристоф ван дер Мат сообщил, что Нидерланды подошли к пределу по оказанию помощи Киеву военной техникой.
Напомним, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер (вооруженные силы ФРГ) может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются.
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Нуланд обрадовалась заключению зерновой сделки
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США считают отличной новостью подписание договоренности в Стамбуле о вывозе украинского зерна, но ее еще нужно реализовать, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«И замечательная новость сегодня по порту Одессы. Должна быть выполнена», – передает ТАСС слова Нуланд.
Отвечая на вопрос о том, считает ли Вашингтон, что сделка будет реализована, она отметила, что «теперь от России зависит действительное выполнение данной сделки».
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
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Вашингтон упрекнули в слабости из-за реакции на испытание Россией «Сармата»
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Своей реакцией на испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» власти США продемонстрировали слабость, заявил бывший сотрудник Пентагона Марк Шнайдер.
Как пишет National Interest, в апреле в Пентагоне заявили, что Москва заранее предупредила об испытании, поэтому США не считают пуск угрозой. Шнайдер считает, что «очевидные ответные меры» включают «приведение в боевую готовность нескольких бомбардировщиков и развертывание в Европе стелс-истребителей F-35 с ядерным потенциалом в ближайшем будущем». По его словам, «правильным сигналом могли бы послужить совместные ядерные учения с Великобританией и, возможно, Францией».
Он назвал выдающиеся характеристики российской ракеты, которые превосходят стратегические ядерные силы США, и подчеркнул, что Вашингтону не стоит «паниковать» и «зарывать голову в песок», передает РИА «Новости».
Напомним, Минобороны сообщило, что первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний произведен с космодрома Плесецк Архангельской области. Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета. Роскосмос сообщил, что «Сармат» готовится к новым испытаниям.
Роскосмос приступил к созданию серийных МБР «Сармат». Президент Владимир Путин сообщил, что «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года.
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