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ФБР заподозрило Huawei в краже данных о ядерном арсенале США
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Федеральное бюро расследований США пришло к выводу, что оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei может перехватывать и передавать в Пекин конфиденциальные данные американских военных, в том числе касающиеся ядерного арсенала страны.
«В результате этих поисков мы смогли выявить многие проблемы в сфере контрразведки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова бывшего старшего агента ФБР Джона Ленкарта, передает телеканал CNN.
Расследование началось еще во время президентства Барака Обамы, но оно до сих пор продолжается. Оно было настолько секретным, что ряд представителей Белого дома и других служб США не знали о его существовании вплоть до 2019 года.
Изданию источники сообщили, что нет сомнений, что оборудование Huawei способно перехватывать не только коммерческий сотовый трафик, но и засекреченные радиоволны, которыми пользуются военные.
Агенты ФБР выясняли, где в США сосредоточено больше всего оборудования Huawei, а также искали соглашения, которые «не имели смысла с точки зрения возврата инвестиций».
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Пелоси выдвинула Блинкену ультиматум по России
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп, сообщили американские СМИ.
«Пелоси обратилась к... Блинкену с посланием: признайте Россию страной-спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Politico.
Отмечается, что предупреждение было сделано в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе. По информации издания, некоторые конгрессмены считают, что могут принять закон без участия госдепартамента.
«Очевидно, что принятие Конгрессом закона – это более сложный путь, чем решение секретаря, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на Путина и ужесточения риторики в его адрес», – приводит газета слова неназванного сотрудника Конгресса.
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании России «страной-спонсором терроризма». Дипломат подчеркнула, что такие действия «отрикошетят» по Вашингтону. Блинкен заявил, что Вашингтон изучает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. По его мнению, «нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев». Комитет Сената США одобрил разрешающий признать Россию спонсором терроризма законопроект.
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В Пентагоне ответили на вопрос о передаче Украине истребителей
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Соединенные Штаты не передавали Украине американские истребители, сосредоточились на беспилотных летательных аппаратах, сообщил представитель Пентагона высокого ранга.
«Мы передали Украине запчасти, другое оборудование, чтобы она могла эффективнее поддерживать свою авиацию, оставлять ее в бою. <…> Но мы не передавали американские истребители. В том, что касается класса «воздух – земля», мы сосредоточились на беспилотных летательных аппаратах», – приводит ТАСС ответ представителя Пентагона на вопрос о том, намерены ли США направить Вооруженным силам Украины истребители.
Представителя Пентагона спросили, почему администрация США сейчас рассматривает возможность поставок Украине истребителей, хотя ранее ее представители заявляли, что это приведет к обострению ситуации. «Именно сейчас мы впервые получили возможность взглянуть на будущие силы Украины во всеобъемлющем плане. На данный момент мы все еще сосредоточены на ведущихся сражениях. Это наша главная задача. Но мы уделяем время и, в конечном счете, направляем ресурсы, чтобы проанализировать и будущий потенциал сил [Украины], так что это просто этап, на котором мы находимся в данный момент», – ответил представитель американского военного ведомства.
«Для ведущихся [на Украине] сражений это не то, что мы рассматриваем [в данный момент]», – добавил чиновник, говоря об истребителях. «Мы, безусловно, участвуем в более широком обсуждении с Украиной будущих потребностей ВСУ, и мы рассматриваем весь спектр средств, включая авиацию для удовлетворения этих будущих потребностей», – сказал он. Представитель Минобороны напомнил, что Соединенные Штаты передадут Украине до 580 беспилотников Phoenix Ghost, их «поставки на постоянной основе» начнутся в августе.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению возможности поставок Украине истребителей.
В пятницу в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Для High Mobility Artillery Rocket Systems создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса, ОТРК). По словам министра обороны США Ллойд Остина, США пока не намерены поставлять Украине снаряды для РСЗО HIMARS с дальностью стрельбы более 80 км.
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Политолог оценил ультимативные перепалки Пелоси и Блинкена из-за России
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«Вопросы американской внешней политики в преддверии осенних выборов в Конгресс отойдут на второй план. Понимая это, Пелоси пытается принудить Госдеп к принятию непростого решения», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно об ультиматуме спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в адрес госсекретаря Энтони Блинкена о признании России спонсором терроризма.
«В американской политике ультиматумы, конечно, может ставить кто угодно и кому угодно. Очевидно, что в Конгрессе есть свои ястребы, которые хотят, чтобы Россию признали спонсором терроризма уже сейчас. Такие люди есть как среди демократов, так и среди республиканцев», – рассказал собеседник.
«Но я не уверен, что американский парламент успеет принять такой закон в ближайшее время. Перед Конгрессом сейчас стоит достаточно много актуальных вопросов, например, утверждение новых бюджетов, в том числе военного. Это будет важной повесткой вплоть до конца сентября – начала октября, а там уже выборы в Конгресс. Поэтому вопросы международных отношений отойдут на второй план», – полагает политолог.
«Я бы рассматривал такие заявления как информационный шум и попытку надавить, принудить Госдеп к принятию решения. За этим, конечно, стоят украинские лоббисты, которые хотят, чтобы признание России страной-спонсором терроризма случилось как можно быстрее», – отметил Дудаков.
«Сложно предсказать, удастся ли им продавить этот вопрос. Лично я сомневаюсь, что Конгресс будет принимать такой закон в ближайшее время. Скорее всего, вопрос так или иначе будет решаться Госдепом», – добавил он.
«Американские политики осознают, что это будет очень радикальный шаг, и далеко не все в Белом доме этого хотели бы. Они понимают, что ситуация на Украине разворачивается не в пользу Киева, и рано или поздно нужно будет начинать переговоры с Россией. А если они признают нас спонсором терроризма, то о каких переговорах может идти речь?» – рассказал собеседник.
«Вместе с тем исключать такого сценария, конечно, тоже нельзя. Мы видим, как Запад раз за разом отодвигает свои красные линии до каких-то немыслимых границ и порой просто стирает их», – резюмировал Дудаков.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп, пишут американские СМИ. «Пелоси обратилась к Блинкену с посланием: признайте Россию страной-спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Politico.
Отмечается, что предупреждение было сделано в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе. По информации издания, некоторые конгрессмены считают, что могут принять закон без участия Госдепартамента.
«Очевидно, что принятие Конгрессом закона – это более сложный путь, чем решение секретаря, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на Путина и ужесточения риторики в его адрес», – приводит газета слова неназванного сотрудника Конгресса.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о возможных последствиях признания России государством, спонсирующим терроризм. В конце июня президент Франции Эммануэль Макрон не поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского объявить Россию таковым.
«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», – сказал Макрон.
При этом, по словам Зеленского, соответствующая идея «одобрена комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Государственным департаментом». «Такое решение очевидно необходимо, и его должен поддержать весь демократический мир. Я сказал об этом участникам саммита «Большой семерки», который состоялся в Германии», – написал тогда Зеленский в своем Telegram-канале.
Кроме того, в начале лета Блинкен сообщал, что американские эксперты изучают вопрос, соответствует ли Россия критериям для внесения ее в этот список. Сейчас к данной категории государств причислены только Иран, КНДР, Куба и Сирия. Вашингтонская администрация именует их «изгоями». При этом Госдеп ведет этот список с 1979 года. В него могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма».
Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что внесение России в такой список принесет, прежде всего, репутационные потери, а также еще больше усложнит работу российского бизнеса за рубежом. «Рвение Киева понятно, он хочет причинить как можно больше проблем Москве, поэтому пытается задействовать все возможные рычаги. Но у США есть свои интересы. Включить Россию в список стран-спонсоров терроризма будет сложно, потому что РФ трудно назвать таким государством. Против России уже и так введены огромные санкции», – указывает Тимофеев.
Эксперт напомнил, что Россия является важнейшим игроком в сфере борьбы с терроризмом и «эпизодически сотрудничает с Вашингтоном по этим вопросам», поэтому Госдеп, если решит включить Россию в этот список, «создаст США проблемы в сфере безопасности», «из-за чего последует негативный политический резонанс для самих американцев». В ответ, конечно, Россия может объявить США и Украину государствами-спонсорами терроризма, «но это ничего радикально не изменит».
Кроме того, как считают эксперты, сейчас объем санкций, введенных против России, и так превышает объем ограничений, который введен против стран-участниц «госдеповского списка». Поэтому если Вашингтон совершит такой шаг, то тем самым власти США политически обесценят санкции как инструмент внешней политики, а список так называемых стран, поддерживающих терроризм, окончательно превратится в посмешище, если в нем окажется государство из пятерки членов Совбеза ООН.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла «мерой идиотического характера» инициативу США о признании РФ страной-спонсором терроризма. Дипломат предупреждала об ответных мерах. А посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что попытка США присвоить себе право судить, кто есть «военный преступник», вызывает отторжение. По его словам, «страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой».
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Стало известно, кто управляет американскими РСЗО HIMARS на Украине
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Американскими РСЗО HIMARS управляют расчеты кадровых военнослужащих НАТО, заявил неназванный представитель российских силовых структур.
«По сведениям, полученным от источников в ВСУ, на южном направлении работают как минимум две установки HIMARS, остальные 10 рассредоточены по дуге на севере, на участке активных боевых действий. Расчеты установок укомплектованы из военнослужащих НАТО, выведенных за штат», – цитирует собеседника РИА «Новости».
Охраняют комплексы сотрудники частных военных компаний, близких к Пентагону, те, с которыми американское военное ведомство заключает контракты, добавил он.
Наведение проводится с помощью американских военных спутников, после пусков установку быстро перемещают и не возвращают ее на прежние позиции.
«Каждый залп обязательно прикрывается несколькими залпами более примитивных систем, таких как «Ураган» или «Смерч», задача которых – насытить российское ПВО целями и истощить их боезапас к моменту пуска HIMARS», – указал источник.
Все передвижение и работа установок проводится ночью, во время комендантского часа.
Натовские военные не доверяют украинцам, как военным, так и гражданским. Украинские расчеты РСЗО, участвующие в совместном ударе, не знают о совместной работе с HIMARS, и не в курсе, что являются прикрытием натовских расчетов.
«В их распоряжение попадают только время пуска и координаты целей», – сказал он.
Между тем член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают освобожденные населенные пункты из HIMARS, когда российские ПВО перезаряжаются после отражения атак более старых РСЗО.
«Надо понимать, что террористы [президента Украины Владимира] Зеленского выработали хитрую схему: они запускают много целей, когда ПВО отрабатывают по этим целям, защищая мирные города, несутся еще. То есть, условно говоря, бьют сначала пакетом «Урагана», например, или другой РСЗО, более старой, а затем, когда ПВО отрабатывают наши и перезаряжаются, в это время происходит удар уже HIMARS, и на HIMARS уже не хватает должного количества ракет, не все перезаряжены и часть из них пролетают [в зону противовоздушной обороны]. То же самое с беспилотниками: целыми группами, целыми стаями их направляют, понятное дело, ПВО сбивают часть из них, но часть успевают долететь», – цитирует Рогова ТАСС.
Он добавил, что после последнего удара украинских беспилотников по территории Запорожской АЭС в Энергодаре четверо пострадавших остаются в тяжелом состоянии.
Напомним, в среду украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту, часть из них была перехвачена ПВО.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Российские военные уже уничтожали комплексы HIMARS в районе населенного пункта Красноармейск ДНР высокоточным оружием наземного базирования.
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Байден захотел снизить цены на бензин в США санкциями против России
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Белый дом рассчитывает добиться снижения стоимости топлива в Соединенных Штатах путем установления потолка на российскую нефть в мире, сообщил президент США Джо Байден на совещании с помощниками по вопросам экономики.
«Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече Группы семи. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы [президента России Владимира] Путина», – приводит ТАСС слова Байдена о шагах, которые, по его мнению, следует предпринять для дальнейшего снижения стоимости бензина в США.
«В ближайшие <…> недели я буду делать все возможное для снижения цен», – добавил Байден. Во время выступления он кашлял, его голос звучал хрипло. «Я чувствую себя гораздо лучше, чем звучит мой голос», – заверил американский лидер, комментируя свое состояние после выявления коронавируса.
Ранее в пятницу заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой ранок, иначе цены на нее поползут вверх. В среду вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки.
Напомним, в ходе саммита Группы семи (G7) обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
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Глава ЦРУ счел Путина «слишком здоровым»
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Насколько может судить американская разведка, российский президент Владимир Путин «слишком здоров», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
Бернс подчеркнул, что «это неформальная оценка разведки», передает РИА «Новости».
Бернс признался, что «большая часть седых волос» на его «голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет», передает ТАСС.
Кроме того, Бернс считает, что отстранение на Украине от исполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова не делает американскую разведку более уязвимой для российских специалистов. Он сказал, что ЦРУ «ведет себя очень осторожно» с СБУ, «как и со множеством других партнеров по всему миру, но в данном случае – особенно».
«Мы делимся значительным количеством разведданных с украинскими службами и украинским руководством, которые они эффективно используют», – сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
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Стивен Кинг поспешил оправдаться за восхваление Бандеры
Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не восхвалял украинского националиста Степана Бандеру в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом).
«Чистая чушь. Дерьмо троллей. В этом нет правды», – написал он в своем Twitter, передает RT.
При этом ранее в беседе с пранкерами Кинг заявлял, что «Бандера – великий человек».
Также он утвердительно отвечал на вопрос о необходимости «запрета русских как нации».
Кроме того, Кинг пообещал помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую, после того как пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне.
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Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи
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Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов, сообщили в Белом доме.
Байден санкционировал оказать содействие Украине в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» за счет ресурсов Пентагона, передает РИА «Новости».
Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»), до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost («Финикс гоуст»), а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Позже министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.
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В США заявили об изучении возможности поставок истребителей Киеву
Соединенные Штаты приступили к изучению возможности поставок Украине истребителей, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге.
«Я бы сказал лишь то, что Министерство обороны США изучает в предварительном порядке осуществимость потенциальной передачи истребителей украинцам», – сообщил представитель СНБ, передает ТАСС.
По его словам, сотрудники Пентагона будут не в состоянии реализовать это немедленно или даже в ближайшей перспективе.
Согласно изложенной им информации, рассмотрение данного блока вопросов находится на самых предварительных этапах.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов.
1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Позже министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.
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США отчитались о количестве поставленных на Украину РСЗО HIMARS
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Киеву переданы 12 из более чем 20 обещанных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил на брифинге председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
«По состоянию на сегодняшний день мы передали Украине 12 систем HIMARS. Это часть из более чем 20 [установок], которые США и наши союзники пообещали передать. Мы также обучили 200 украинцев применению HIMARS, и подготовка еще большего количества продолжается», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
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США признали необходимость поставок российской нефти
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Соединенным Штатам и их союзникам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цена на этот ресурс вновь поползет вверх, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
«Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен», – цитирует Нуланд РИА «Новости».
По ее словам, ограничение предельной цены на нефть из России должно быть таким, чтобы ограничить прибыль с продаж для Москвы, но «сохранить стимул и дальше поставлять» ее на рынки.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
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США посоветовали Ирану не продавать России беспилотники
Возможная продажа Ираном беспилотников России – «это по-настоящему плохая идея», США «советовали бы Ирану этого не делать», заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли добавил, что, по его мнению, такой шаг «не будет мудрым поступком», передает ТАСС.
Как заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс, «было поразительно услышать то, что верховный лидер» Ирана Али Хаменеи на встрече с президентом России Владимиром Путиным, «по сути, совершенно недвусмысленно одобрил» российскую спецоперацию на Украине.
По его словам, «это особенно поразительно, потому что Иран все это время пытался сохранить видимость нейтральности», но «теперь ясно, что это было совершенно неискренне». Прайс утверждает, что Иран присоединился «к небольшой группе стран, которые создавали видимость нейтральности лишь для того, чтобы в итоге поддержать президента Путина» и спецоперацию.
Во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. Кроме того, на двустороннем уровне президент России провел отдельные встречи с лидерами Турции и Ирана.
На прошлой неделе, буквально за несколько часов до объявления о визите президента России Владимира Путина в Тегеран, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: Иран готовится передать России «несколько сотен» беспилотных летательных аппаратов, в том числе с ударными возможностями. Кремль опроверг обсуждение беспилотников на встрече Путина с иранским лидером. Иран выразил готовность к экспорту беспилотников в дружественные страны.
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В США заявили об уменьшении поддержки Киева со стороны Запада из-за сомнений в победе
Американская газета New York Times пишет, что военная поддержка Украины со стороны Запада ослабевает, в частности, на фоне сомнений западных стран в победе Киева в «войне на истощение» или растущего скептицизма относительно того, что поток современных видов вооружения изменит ход событий.
Как утверждает газета, Киев пытается показать Западу, что может одержать победу в конфликте с помощью западного оружия, к поставкам которого украинские власти не устают призывать, в частности, используя отправленное на Украину вооружение для таких действий, как удар по Новой Каховке, передает РИА «Новости». Там из-за удара со стороны украинских войск американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
Однако постоянные призывы Киева поставлять больше оружия на Украину стали настолько частыми, что некоторые на Западе воспринимают их уже как «нереалистичный фоновый шум», пишет издание.
Власти западных стран, как отмечает газета, озабочены тем, что украинские войска не готовы к проведению контрнаступления. А некоторые, в частности американский Пентагон, опасаются потенциального истощения собственных запасов вооружения в предстоящие месяцы.
Ранее статс-секретарь Минобороны страны Кристоф ван дер Мат сообщил, что Нидерланды подошли к пределу по оказанию помощи Киеву военной техникой.
Напомним, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер (вооруженные силы ФРГ) может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются.
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Нуланд обрадовалась заключению зерновой сделки
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США считают отличной новостью подписание договоренности в Стамбуле о вывозе украинского зерна, но ее еще нужно реализовать, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«И замечательная новость сегодня по порту Одессы. Должна быть выполнена», – передает ТАСС слова Нуланд.
Отвечая на вопрос о том, считает ли Вашингтон, что сделка будет реализована, она отметила, что «теперь от России зависит действительное выполнение данной сделки».
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
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США пригрозили «наказать» Россию за решение новых регионов воссоединиться с ней
Если в результате спецоперации на Украине в состав России войдут новые регионы, США «не оставят это без наказания», заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о расширении географических задач спецоперации. Руководитель пресс-службы Госдепа заявил, что в высказываниях Лаврова «не содержалось ничего, что не было бы известно» американской стороне. Представитель Госдепа напомнил о заявлении координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби «о планах России аннексировать дополнительную украинскую территорию», передает ТАСС.
«Мы ясно сигнализировали о том, что аннексия силой стала бы серьезным нарушением Устава ООН. Мы не позволили бы этому пройти беспрепятственно, не оставили бы это без наказания», – заявил Прайс. Он обещал, что США «продолжат стоять» плечом к плечу «с Украиной в поддержку ее суверенитета, в поддержку ее независимости, в поддержку ее территориальной целостности».
Напомним, Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
Кирби заявил: «Из источников нашей разведки и из открытого доступа мы получаем явные свидетельства того, что Россия намерена попытаться аннексировать новые украинские территории. Россия действует по «сценарию аннексии» – очень похожему на тот, который мы видели в 2014 году. Россия уже назначает нелегитимных чиновников в районах Украины, которые находятся под ее контролем. И мы знаем, каковы будут их следующие шаги».
Следует отметить, что на днях российские власти фактически подтвердили сделанные ранее экспертами заявления о том, что самоопределяться будут и другие освобожденные территории Украины, не только ДНР и ЛНР. Кирби уверяет, что речь идет о «Херсонской и Запорожской областях», но Россия уже освободила и другие территории, в частности, почти треть Харьковской области и небольшой фрагмент Николаевской.
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