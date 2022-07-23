Первые жители ДНР вступили в партию «Единая Россия»

Украинские власти пожаловались на решивших дождаться Россию жителей Донбасса

Назначенный Киевом «глава Донецкой областной военной администрации» Павел Кириленко признал, что есть жители, которые поддерживают Россию и не желают эвакуироваться.

Кириленко сообщил, что темпы эвакуации в «Донецкой области» остаются «невысокими» – в день «удается вывезти до 300–350 человек», а «всего в Донецкой области остаются около 340 тыс. жителей», пишет «Страна.ua».

«Возможно, среди тех, кто не хочет ехать, часть как-то лояльно относятся к противнику, но этим, поверьте, мы тоже занимаемся и занимаются правоохранительные органы», – сказал он, добавив, что «мотивы некоторых из них известны» украинским властям. Кириленко сообщил, что будут предприняты «более жесткие и настойчивые меры».

Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД