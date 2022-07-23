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Генсек ООН: Издержки в экспорте России снизятся благодаря «продуктовой сделке»
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Операционные издержки при экспорте продовольствия и удобрений России снизятся после подписания документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, сообщила генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.
«Я предвижу, что операционные издержки снизятся. Потому что есть проблемы с доставкой, проблемы со страхованием, проблемы с оплатой, проблемы с грузовыми перевозками, и все это заставляет цены в мире расти. Так что главное, что я предвижу, – эти препятствия смягчатся и что цена на транзакции снизится», – передает РИА «Новости» ее слова.
Гринспен добавила, что согласно подсчетам ЮНКТАД, половина от доли роста цен на зерно связана с ценами на транспорт и логистику. «Так что очевидно, если мы будем содействовать торговле, тогда торговые потоки улучшатся и цены снизятся», – отметила она.
Генсек ООН также рассказала, что в ООН по итогам заключения «продуктовой сделки» в Стамбуле будет создана рабочая группа, которая будет работать именно для продолжения этих усилий.
«Мы продолжим взаимодействовать и будем общаться с нашими партнерами в Европе, США, с нашими российскими партнерами для того, чтобы понимать, с какими проблемами и препятствиями они сталкиваются в том, что касается продовольствия и удобрений», – указала она.
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Россия расширила перечень недружественных стран
Правительство расширило список недружественных России иностранных государств еще пятью странами, сообщила пресс-служба кабмина.
Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Список не окончательный и может расширяться, передает РИА «Новости».
Накануне Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. В Кремле в свете введения новых антироссийских санкций сравнили европейскую бюрократию с советской.
Ранее в МИДе заявили о необходимости пересмотра отношений России с недружественными странами. Эксперт НОМ, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указывал, что русофобия началась тогда, когда зародился цивилизационный конфликт между Западом и Россией.
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В Германии назвали три главных заблуждения Запада о России
Немецкое издание Die Welt назвало три главных заблуждения Запада о конфликте между Россией и Украиной.
«Западные политики должны посмотреть правде в глаза: Россию не удастся изолировать, экономические санкции не приносят желаемого эффекта, Киеву не сломить десятикратное превосходство российской армии», – считает автор статьи Жак Шустер.
По его мнению, Владимир Путин не позволит поставить Москву на колени, передает РИА «Новости».
«Превосходство российской огневой мощи над Украиной десять к одному. Киеву не победить Россию», – уверен обозреватель.
Он обратил внимание и на обратный эффект экономических ограничений, введенных Западом.
«Доходы России от продажи нефти и газа только увеличиваются», – констатировал Шустер.
Кроме того, журналист напомнил, что южноамериканская торговая организация МЕРКОСУР отказалась выслушать президента Украины на саммите в Парагвае.
«Вопреки тому, что канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок утверждали в течение нескольких месяцев, Россия ни в коем случае не одинока. Помимо того, что Кремль может рассчитывать на поддержку Китая, большинство стран мира обвиняют Европу в конфликте на Украине», – пишет Шустер.
В заключение он призвал Вашингтон к участию в переговорах Москвы и Киева.
Ранее бывший председатель Социал-демократической партии в Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен в интервью газете Junge Welt заявил, что выделение Конгрессом США 40 млрд долларов в основном на поставки оружия на Украину является доказательством того, что США не хотят мира, а только стремятся ослабить своего соперника Россию.Он выразил сожаление тем, что США и НАТО мыслят только категориями победы или поражения. При этом спасение человеческих жизней, предположил политик, не имеет для них значения.
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Немецкий энергоконцерн грозит Газпрому судом
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Немецкий энергоконцерн Uniper считает нарушением контракта объявленный Газпромом форс-мажор по поставкам газа и не исключает разбирательства в суде, заявил глава компании Клаус-Дитер Маубах.
«Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитирует ТАСС Маубаха.
«Это, возможно, приведет к судебному разбирательству между нами и Газпромом. И я сожалею об этом», – добавил он.
Ранее СМИ сообщили о получении энергоконцерном Uniper от Газпрома письмо о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа.
До этого энергоконцерн Uniper объявил о начале отбора газа из собственных хранилищ для обеспечения потребителей на фоне сокращения поставок газа из России и уведомил клиентов о возможном повышении цен.
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство ФРГ приобретает 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России.
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Лавров раскрыл детали подписания «продуктовой сделки»
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Деполитизированный характер договоренности по украинскому зерну удалось сохранить стараниями делегации России, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Отрадно, что США и Евросоюз прекратили чинить препятствия достижению договоренностей по продовольствию. Использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр «неприемлемо и бесчеловечно», – сказал Лавров, его слова приводятся на сайте МИД России.
По словам министра, «главной задачей договоренностей по продуктовому экспорту является обеспечение беспрепятственных поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки».
Отмечается, что российская сторона рассчитывает на то, что для выполнения соглашений по украинскому зерну и экспорту российской сельхозпродукции будут предприняты все усилия.
Меморандум между Россией и ООН по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений будет действовать три года.
Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Ранее Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия отдельно подписала договор.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
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Минобороны заявило об уничтожении четырех украинских установок РСЗО «Хаймарс»
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Противник несет значительные потери в вооружении, поставляемом Западом. С 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Из них две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, еще один «Хаймарс» и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка – на восточной окраине Константиновки Донецкой народной республики (ДНР)», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня», развернутый в здании школы № 23 города Краматорска ДНР. Ликвидировано до трехсот националистов и свыше 40 единиц специальной техники.
Высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промышленной зоны в восточной части города Николаева. Потери противника составили до 30 человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше двух тысяч снарядов для РСЗО «Град», около тысячи снарядов для самоходных гаубиц «Акация», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: шесть пунктов управления, в том числе 92-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки ДНР, а также пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Зайцево ДНР, Вишневое и Успеновка Запорожской области.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30», – перечислил представитель Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка ДНР уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Вернополье, Окнино, Балаклея, Вербовка, Слатино, Долгенькое, Червоный Оскол, Песчаное Харьковской области, Петровское и Златоустовка ДНР.
Кроме того, перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Топольского и Малой Камышевахе Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1589 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4141 танк и другие боевые бронированных машины, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом ВКС России в Одесской области ликвидировано более 600 боевиков.
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Шойгу сообщил об условиях досмотра судов с украинским зерном
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Досмотр судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, будет производиться и на выходе, и на входе в Черное море, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, в соответствии с соглашением, которое подписали Россия, Турция, представители ООН и Украина в Стамбуле, создается совместный четырехсторонний координационный центр, который будет досматривать суда, вывозящие украинскую сельхозпродукцию, передает ТАСС.
«Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море», – сказал Шойгу. Министр отметил, что Россия в контексте подписанных в Стамбуле четырехсторонних соглашений была заинтересована в досмотре судов, идущих в порты Украины, потому что он поможет избежать завоза туда вооружения и военной техники, которые позволили бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) продолжить военные действия.
«Нас интересовало, чтобы была зафиксирована возможность досмотра судов, идущих в украинские порты. Дабы избежать завоза туда вооружения и военной техники, которые позволили бы продолжить те или иные действия со стороны Вооруженных сил Украины», – заявил Шойгу.
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
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Соседи Шольца нашли в выброшенном им мусоре секретные документы
Канцлер Германии Олаф Шольц и его супруга Бритта Эрнст, министр образования федеральной земли Бранденбург, уже неоднократно выбрасывали в мусор конфиденциальные документы, которые потом находили их соседи по многоквартирному дому в Потсдаме, пишет журнал Der Spiegel.
По данным издания, в ноябре прошлого года жители дома в центре Потсдама нашли в мусоре черновик речи, которую Эрнст произнесла несколькими днями ранее в парламенте Бранденбурга. Кроме того, на помойке находили выдержки из ежедневника жены канцлера, а также лист бумаги со списком одежды, которую супруга Шольца выбирала для тех или иных случаев. Распечатанная и в дальнейшем выброшенная переписка с представителем языковой школы в Гамбурге показала, что Эрнст хотела улучшить свой английский, отмечается также в публикации.
По данным издания, среди них были документы, «официально классифицированные как конфиденциальные». В частности, в контейнере нашли памятку с краткими характеристиками глав правительств, жен и мужей лидеров стран G7, которые прибыли в конце июня на саммит в замок Эльмау на юге Германии. К примеру, в документе сообщалось, что супруга Марио Драги, который занимал тогда пост премьера Италии, «избегает общественности», передает РИА «Новости».
Отмечается, что, хотя в данном случае речь идет об общедоступной информации, супруге немецкого канцлера не следовало выбрасывать в мусор бумагу, которой в МИД ФРГ присвоили классификацию «секретно – только для служебного пользования». Согласно официальным предписаниям, такие данные подлежат защите от несанкционированного доступа, их утилизация также регламентирована: документ необходимо уничтожить таким образом, чтобы восстановить его содержание было невозможно.
Журнал обратился к самому Шольцу и его супруге за комментарием касательно того, почему конфиденциальные документы оказались в мусоре, однако ни ведомство канцлера, ни министерство образования Бранденбурга, где служит Эрнст, ответа не предоставили. В самой публикации говорится, что, по всей видимости, конфиденциальные бумаги выбрасывает преимущественно жена немецкого канцлера.
Ранее в Британии посулили Шольцу скорую отставку или капитуляцию перед Путиным.
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Набиуллина: ЦБ начал проводить политику девалютизации из-за угрозы санкций
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Банк России учитывает возможность риска санкций против Национального клирингового центра (НКЦ) и других банков, поэтому регулятор проводит политику девалютизации, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.
«Что касается НКЦ и НРД, в отношении НРД применены уже некоторые санкции, в отношении НКЦ, других банков мы всегда учитываем такой риск санкций и поэтому проводим и стимулируем политику девалютизации», – цитирует ее ТАСС.
Также она добавила, что «даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться».
По оценке ЦБ, население России владеет наличными долларами и евро на сумму около 85 млрд долларов в эквиваленте. Однако регулятор будет проводить политику девалютизации.
Ранее Набиуллина назвала сжатой пружиной в экономике вынужденное накопление населением сбережений.
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Президент Хорватии признал опасность плохих отношений с Россией
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Хорватия находится в недружественных отношениях с Россией, что беспокоит Загреб, заявил президент страны Зоран Миланович.
«Мы действительно находимся в недружественных отношениях с Россией. (Однако – прим. ВЗГЛЯД) в этом мы не участвуем настолько активно, насколько некоторые другие страны, которые фактически находятся в состоянии войны (с РФ – прим. ВЗГЛЯД), – сказал Миланович, передает ТАСС. Подобное состояние он назвал опасной ситуацией.
Ранее Россия актуализировала перечень стран, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.
В список попали Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия, следует из документа на сайте кабмина России.
Также указано количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии из этих стран могут заключать трудовые договоры. Так, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией – 20, за Словакией – 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои консульства.
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Канцлер Германии назвал Россию ненадежным поставщиком газа
Канцлер Германии Олаф Шольц считает Россию ненадежным поставщиком газа, об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.
«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал – Европа» или «Северный поток», – передает ТАСС слова Шольца.
При этом глава правительства Германии заявил, что не стоит полагаться на поставки газа из России.
«Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», – сказал глава правительства ФРГ.
Он упомянул ремонт турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования «Северного потока», и назвал причину сокращения поставок газа, озвученную Москвой, «неубедительной».
«Мы знаем, что нет газового эмбарго ни со стороны Евросоюза, ни со стороны Группы семи по весомым, хорошо обдуманным причинам. И это весьма примечательный сигнал, что действовавшее десятилетиями утверждение о том, что независимо от того, плохие времена или хорошие, оговоренные контрактами объемы газа будут всегда поставляться, сегодня не соответствует действительности», – заявил Шольц.
Канцлер добавил, что сейчас в стране работают угольные электростанции, которые позволяют экономить газ.
Ранее Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
В четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию. О ее передаче Газпрому в Германии обещали сообщить по факту. Позже сообщалось, что транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, якобы нет разрешения со стороны России для ее возвращения.
Президент России Владимир Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
В Пентагоне ответили на вопрос о передаче Украине истребителей
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Соединенные Штаты не передавали Украине американские истребители, сосредоточились на беспилотных летательных аппаратах, сообщил представитель Пентагона высокого ранга.
«Мы передали Украине запчасти, другое оборудование, чтобы она могла эффективнее поддерживать свою авиацию, оставлять ее в бою. <…> Но мы не передавали американские истребители. В том, что касается класса «воздух – земля», мы сосредоточились на беспилотных летательных аппаратах», – приводит ТАСС ответ представителя Пентагона на вопрос о том, намерены ли США направить Вооруженным силам Украины истребители.
Представителя Пентагона спросили, почему администрация США сейчас рассматривает возможность поставок Украине истребителей, хотя ранее ее представители заявляли, что это приведет к обострению ситуации. «Именно сейчас мы впервые получили возможность взглянуть на будущие силы Украины во всеобъемлющем плане. На данный момент мы все еще сосредоточены на ведущихся сражениях. Это наша главная задача. Но мы уделяем время и, в конечном счете, направляем ресурсы, чтобы проанализировать и будущий потенциал сил [Украины], так что это просто этап, на котором мы находимся в данный момент», – ответил представитель американского военного ведомства.
«Для ведущихся [на Украине] сражений это не то, что мы рассматриваем [в данный момент]», – добавил чиновник, говоря об истребителях. «Мы, безусловно, участвуем в более широком обсуждении с Украиной будущих потребностей ВСУ, и мы рассматриваем весь спектр средств, включая авиацию для удовлетворения этих будущих потребностей», – сказал он. Представитель Минобороны напомнил, что Соединенные Штаты передадут Украине до 580 беспилотников Phoenix Ghost, их «поставки на постоянной основе» начнутся в августе.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению возможности поставок Украине истребителей.
В пятницу в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Для High Mobility Artillery Rocket Systems создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса, ОТРК). По словам министра обороны США Ллойд Остина, США пока не намерены поставлять Украине снаряды для РСЗО HIMARS с дальностью стрельбы более 80 км.
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Названы возможные сроки строительства газопровода в Запорожскую область
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«России важно успеть построить газопровод до начала отопительного сезона. Но из-за опасности обстрелов данного участка, подрядчиком этого проекта могут выступить военные», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя планы построить ветку Бердянск – Мелитополь, которая позволит «запитать» Запорожскую область газом из России.
«Москва попытается проложить трубу в кратчайшие сроки, чтобы никто не мог отключить подачу газа на освобожденных территориях. При этом часть инфраструктуры там уже есть, так что в этом случае получится обойтись без строительства котельных и электростанций», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Сложность заключается в том, что Мелитополь находится под российским контролем, но туда заходит труба со стороны пока еще украинского Днепропетровска. Так что, возможно, наши власти допускают, что не успеют освободить этот город до начала отопительного сезона и построить полноценную артерию в Днепропетровск, а оттуда на юг в Мелитополь», – рассуждает собеседник.
Ветка Бердянск – Мелитополь станет хорошим «запасным вариантом», уверен эксперт. «По большому счету, нам предстоит проложить трубу на 100-110 км. Это не так много, и сделать это можно за несколько месяцев. Другое дело, что у всех есть понимание, сколько времени и сил этот процесс занимает в спокойное время, но нет представления, как строительство будет проходить в условиях боевых действий», – говорит Юшков.
Не исключено, что в некоторых аспектах придется прибегать к нарушению некоторых технических норм, предполагает собеседник. «Проектировать все придется в экстренном режиме. Возможно, труба будет класться прямо по земле, ее могут даже не закапывать. Дело облегчает тот факт, что там не придется строить газокомпрессорную станцию – а это, обычно, самый сложный и длительный процесс», – пояснил эксперт.
«Никто не знает, сколько будет стоить такая работа. Но об этом Россия точно не будет думать. Нам важно сделать так, чтобы люди не замерзли с приходом холодов. Возможно, к работе будут привлечены военные подрядчики, потому что из-за рискованности дела гражданские компании могут отказаться», – заключил Юшков.
Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Россия построит газопровод в Запорожскую область. «Проектные работы и изыскания подходят к завершению. Уже поставлена необходимая техника. После строительства газопровода Запорожская область будет запитана за счет поставок газа из Российской Федерации», – передает РИА «Новости» слова Рогова.
Напомним, Украина 8 июля намеренно перекрыла газопровод, от которого была запитана Запорожская область, и более 100 населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения остались без газоснабжения. При этом в регионе серьезные излишки электроэнергии, так как здесь работает Запорожская АЭС. Власти Запорожской области попросили Россию о помощи в связи с отключением газоснабжения украинской стороной.
После этого вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минэнерго оперативно проработать вопрос газификации региона. При этом глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что в области проложат газопровод Бердянск – Мелитополь.
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Байден захотел снизить цены на бензин в США санкциями против России
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Белый дом рассчитывает добиться снижения стоимости топлива в Соединенных Штатах путем установления потолка на российскую нефть в мире, сообщил президент США Джо Байден на совещании с помощниками по вопросам экономики.
«Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече Группы семи. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы [президента России Владимира] Путина», – приводит ТАСС слова Байдена о шагах, которые, по его мнению, следует предпринять для дальнейшего снижения стоимости бензина в США.
«В ближайшие <…> недели я буду делать все возможное для снижения цен», – добавил Байден. Во время выступления он кашлял, его голос звучал хрипло. «Я чувствую себя гораздо лучше, чем звучит мой голос», – заверил американский лидер, комментируя свое состояние после выявления коронавируса.
Ранее в пятницу заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой ранок, иначе цены на нее поползут вверх. В среду вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в случае вступления в силу ограничений на цену нефти и снижения ее стоимости ниже порога затрат на добычу Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки.
Напомним, в ходе саммита Группы семи (G7) обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
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Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи
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Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов, сообщили в Белом доме.
Байден санкционировал оказать содействие Украине в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» за счет ресурсов Пентагона, передает РИА «Новости».
Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»), до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost («Финикс гоуст»), а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Позже министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.
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Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего инспектора ГИБДД Москвы имущество на 130 млн рублей
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Генеральная прокуратура потребовала через суд изъять незаконно нажитое имущество на 130 млн рублей у бывшего инспектора ГИБДД Москвы Сергея Кузнецова, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Лефортовский районный суд Москвы предъявлено исковое заявление об обращении в доход государства объектов имущества, оформленных бывшим инспектором ДПС ОГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Сергеем Кузнецовым на себя и своих родственников», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ГП.
По информации ведомства, Кузнецов за время службы приобрел и оформил в свою собственность, а также на своих родственников 23 объекта недвижимости, семь из которых расположены в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Болгария, и автомобиль.
Рыночная стоимость объектов составляет почти 130 млн рублей.
«При этом сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, не имеется», – уточняется в релизе.
Кроме того, в индивидуальных банковских сейфах, открытых Кузнецовым, обнаружены денежные средства в размере 23 тыс. 850 евро, 60 тыс. долларов США, более 48 млн рублей, законность происхождения которых также не подтверждена, добавили в ведомстве.
Судом до рассмотрения искового заявления по существу приняты меры по обеспечению иска в виде запрета совершать любые регистрационные действия в отношении указанного имущества.
Ранее в СК рассказали, что возбуждено и расследуется значительное количество уголовных дел, по которым к уголовной ответственности за убийства, похищения людей, вымогательства, разбои, мошенничества, превышение должностных полномочий и другие преступления привлекаются сотрудники органов внутренних дел.