В Москве найден мертвым отставной генерал

В центре столицы найдено тело отставного генерала одного из силовых ведомств, по предварительной версии, он мог покончить с собой, сообщил источник в правоохранительных органах.

Речь идет о Евгении Лобачеве 1946 года рождения, сообщил собеседник РИА «Новости».

«Его тело было обнаружено на лестничной клетке дома в центре Москвы. Предварительно, мужчина покончил с собой», – указал он.

По данным источника, жена и родственница генерала сообщали в полицию о его исчезновении. В тот день, по словам супруги, он жаловался на плохое самочувствие.

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что мужчина не оставил предсмертной записки. Проводится проверка.

В октябре генерал-майор в отставке, бывший первый замначальника штаба Воздушно-десантных войск Анатолий Белянин покончил жизнь самоубийством в подмосковной Ивантеевке.