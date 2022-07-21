Задержаны стрелявшие у московской церкви

У церкви в северо-западной части столицы молодые люди устроили стрельбу, нескольких подозреваемых задержали, сообщили в ГУ МВД по городу.

Происшествие случилось рядом с церковью на Одинцовской улице, молодые люди выстрелили несколько раз в воздух, после чего сели в машину и скрылись, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

На месте найдены гильзы, экспертиза показала, что эти гильзы – светозвуковые.

«Сотрудники полиции на улице Твардовского задержали троих подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте от 27 до 29 лет. У одного из них при личном досмотре был обнаружен и изъят предмет, похожий на охолощенный автомат Калашникова, который направлен на экспертизу», – указали в МВД.

Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве.

Ранее в Москве у входа в парк произошла драка со стрельбой. В Сети опубликовали видеозаписи, на которых запечатлено, как один мужчина, пытаясь догнать оппонента, стреляет в него из предмета, похожего на пистолет, и пинает уже лежащего на асфальте потерпевшего ногами по голове. Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

По данным СМИ, конфликт мог произойти из-за девушки.