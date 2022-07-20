Нефть подешевела на оценках по росту запасов в США

В Германии объяснили, как ЕС приближает свой крах

Провальная внутренняя политика и антироссийские санкции привели к тому, что Евросоюз идет к «мегакризису» с непредвиденными последствиями, пишет немецкий журналист Эрика Бонзе в статье для портала Telepolis.

По мнению автора, обстановка в Европе была напряженной задолго до обострения украинского кризиса: резко выросла инфляция, энергетический рынок был перегрет, при этом 27 государств-членов ЕС не смогли договориться о совместных действиях, и даже Европейский центральный банк (ЕЦБ) «сунул голову в песок», передает РИА «Новости».

«В то же время были введены санкции против России, которые привели к колебанию рынков и еще большему росту цен. Все же риски и побочные эффекты санкций ЕС были проигнорированы. Теперь результат оказался налицо. Это ужасно», – отметила Бонзе.

Так, по информации журналиста, Еврокомиссия ожидает инфляцию в еврозоне, в этом году она составит 7,6% – исторический максимум, а европейская экономика вырастет на 2,6%, что ниже последнего майского прогноза. При этом евро стоит едва чуть больше доллара США, за чем скрывается страх перед рецессией в Европе, вызванной газовым кризисом.

В то же время Еврокомиссия выглядит совершенно беспомощной в ситуации «с ядовитой смесью газового и экономического кризиса», полагает журналист. В своем проекте плана на случай ЧС с газом глава комиссии Урсула фон дер Ляйен и ее команда не могут придумать ничего лучше, чем снизить температуру обогрева в офисах и общественных зданиях до 19 градусов.

«Речь идет о провальной политике. ЕС с осени с открытыми глазами идет к мегакризису. Этот кризис уже давно не затрагивает только лишь энергетические рынки. Он также влияет на экономическую политику и валютный союз – и, таким образом, на «ядро» ЕС. Быть может, назревает крах – еврокризис 2.0 с непредвиденными последствиями», – пишет автор.

Кроме того, Бонзе отметила, что первое представление о том, что может произойти, дают недавние события в Италии – отставка премьер-министра Марио Драги поразила ЕС в неблагоприятный момент, также лихорадит Францию, Бельгию и Нидерланды, и даже Германия, которой грозит «экономическое землетрясение», больше не является очагом стабильности.

«Но в Брюсселе отказываются признавать назревающий кризис. Признаков изменения политики нет – напротив: Еврокомиссия готовит уже седьмой санкционный пакет в отношении России. По крайней мере, в этот раз Брюссель вынес за скобки энергетический сектор. Но это должна быть короткая передышка – тотальное энергетическое эмбарго все еще стоит на повестке дня. Когда очередь дойдет до газа, является всего лишь вопросом времени», – заключила она.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил уверенность, что Евросоюз, без колебаний выполняя указания США, совершает политическое самоубийство.

До этого в США предсказали энергетический «шторм» в Европе. Так, в понедельник стало известно о планах ЕК ограничить потребление газа в Европе. Тем временем в администрации Соединенных Штатов похвастались трехкратным ростом экспорта СПГ в Европу.

Напомним, в апреле секретарь Совбеза России Николай Патрушев обвинил Соединенные Штаты в создании рукотворного глобального кризиса для преодоления собственных экономических проблем и нового обогащения за счет других стран, прежде всего Европы. «Европа еще локти будет кусать, а Америка освободится от своего главного геополитического страха – политического и экономического союза России и Европы», – отметил Патрушев.

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