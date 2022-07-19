Духовный лидер Ирана одобрил действия России на Украине

Североатлантический альянс начал бы войну с Россией под предлогом Крыма, если бы его не остановили на Украине, заявил духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Тегеране.

«Если дорога для НАТО открыта, то оно не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма», – цитирует его агентство ИРНА, передает ТАСС.

Ранее во вторник президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси провели встречу в Тегеране.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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