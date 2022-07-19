В Polymetal задумались о продаже бизнеса в России

Крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России Polymetal изучает возможность продажи российских активов.

«В случае завершения потенциальная сделка приведет к тому, что компания сосредоточится в первую очередь на своей деятельности в Казахстане, где в настоящее время добывается более 500 тыс. унций золота в год, а выручка в 2021 году составила 984 млн долларов», – цитирует заявление компании ТАСС.

Компания пояснила также, что для оценки потенциальной сделки был создан специальный комитет совета директоров, в состав которого вошли независимые неисполнительные директора компании.

Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Крупнейший акционер — группа «ИСТ» Александра Несиса и партнеров — владеет 23,9% акций компании. В свободном обращении находится 75,2% акций.

Ранее датский производитель холодильной техники Danfoss подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России и Белоруссии местным операторам.