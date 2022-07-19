Посол усомнился в улучшении отношений России и Британии после смены власти

Независимо от того, кто придет к власти в Британии, ждать улучшений в политике по отношению к РФ не приходится, сложилось устойчивое антироссийское мнение, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Поэтому мы не ждем здесь каких-то улучшений, поскольку здесь имеется достаточно широкое сложившееся общее мнение антироссийское, которое вряд ли позволит изменить курс, кто бы сейчас ни пришел к руководству консервативной партии, а затем в правительство», – цитирует РИА «Новости» заявление Келина в эфире канала «Россия-24».

Посол напомнил, что «русофобская тенденция сложилась не вчера, и она ведется уже порядка десяти лет и резко усилилась в 2014–2015 году, потом апофеоз был в 2018 году и сейчас». Дипломат также отметил, что кто окажется в финале гонки, пока разворачивается внутри парламентской фракции консервативной партии, предсказать очень трудно.

По словам Келина, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не слушает и не воспринимает аргументы оппонентов, что едва ли позволило бы ей вести конструктивный диалог на высоком и высшем уровне, передает ТАСС.

Дипломат обратил внимание на заявления Трасс о ее готовности провести беседу с президентом РФ Владимиром Путиным при участии таких крупных стран, как Индия и Индонезия. «Мы видели Лиз Трасс в деле, когда она приехала в Москву. Это было печальное зрелище. Все об этом много говорили.

«Осадить» [главу МИД РФ] Сергея Викторовича Лаврова у нее совершенно не получилось. И я думаю, что она не будет способна что-то сделать и на более высоком уровне, тем более в компании Индонезии. У нее есть одна особенность: она аргументы не слушает или пропускает их мимо ушей. В этом я убедился сам», – заявил он.

Ранее в Кремле заявили, что кандидаты на пост премьер-министра Британии не отличаются дипломатической сдержанностью, Москва тщательно фиксирует их заявления в отношении России.

До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что была готова «осадить (главу МИД РФ) Сергея Лаврова». «И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», – сказала Трасс. Официальный представитель МИД Мария Захарова резко ответила Трасс.

Также глава британского МИД Лиз Трасс во время официального запуска избирательной кампании пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром противостоять России и помогать Украине победить.

Спикер российского МИД Мария Захарова немедленно отреагировала на такое заявление, назвав Трасс «кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой», опубликовав фото с главой британского МИД на танке.

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