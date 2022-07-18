Шведский ретейлер H&M решил уйти из России

Между Сербией и Хорватией разразился «самый большой скандал в современной истории»

Министерство иностранных дел Сербии шокировано запретом хорватского внешнеполитического ведомства посетить лагерь Ясеновац президенту Александру Вучичу, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович. На этом фоне для хорватских дипломатов в Сербии вводится спецрежим.

Селакович зачитал ноту, направленную МИД Хорватии, в которой говорится о неприемлемости запрета визита. «МИД Сербии шокирован решением МИД Хорватии запретить поездку президенту Сербии в Ясеновац. Президент Вучич намеревался зажечь свечу и положить цветы на месте гибели сотен тысяч сербов, евреев и цыган», – передает ТАСС содержание документа.

Временный поверенный в делах Хорватии в Белграде отказалась принять ноту МИД Сербии.

МИД Сербии выразил надежду, что Хорватия с отвращением относится к истории преступлений лагеря Ясеновац, и выражает надежду, что Вучичу будет предоставлена возможность посетить его в любое время до 17 августа этого года.

«Это не скандал, это ужасающее решение, неслыханное и невероятное после Второй мировой войны», – добавил глава МИД Селакович. Ожидается, что в понедельник Вучич выступит со специальным обращением в связи с инцидентом.

В свою очередь глава МВД Сербии Александр Вулин в этой связи заявил о введении особого режима для хорватских дипломатов. «Президенту Александру Вучичу запрещено посетить Ясеновац, внуку жертвы Ясеноваца не разрешено поклониться памяти сотен тысяч убитых сербов, евреев и цыган. Президенту республики не разрешили посетить самое большое место казни сербов. С сегодняшнего дня все функционеры хорватского государства, все обладатели служебных или дипломатических паспортов должны будут специально объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут подпадать под особый режим контроля», – заявил Вулин.

Глава МВД Сербии обвинил хорватские власти в «фашизме». «Фашисты сегодня – члены Европейского союза – не любят, чтобы им напоминали, сколько детей они убили», – сказал он.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала решение хорватских властей скандальным и антиевропейским. «Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения. Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам. Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории», – приводит ее слова РИА «Новости».

Ранее в воскресенье Хорватия запретила президенту Сербии посетить мемориальный комплекс на месте концлагеря Ясеновац. Сообщается, что Вучич собирался посетить его с частным визитом и почтить память сербов, погибших здесь во время Второй мировой войны. Примечательно, что практически все родственники президента по отцовской линии погибли в результате этнических чисток хорватских националистов во время войны, в том числе в лагере Ясеновац.

Сама система лагерей смерти Ясеновац была создана хорватскими фашистами-усташами в августе 1941 года. Лагерь располагался в 60 км от Загреба на территории Независимого хорватского государства, сотрудничавшего с нацистской Германией. Ясеновац называли «Балканским Освенцимом». Там погибли около 700 тыс. человек. Уничтожению в лагере подлежали сербы, евреи, цыгане и политические противники усташского режима, в том числе хорваты-коммунисты. Узников истязали с невиданной жестокостью.