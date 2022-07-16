МВД ЛНР объяснило схему грабежа украинскими солдатами Славянского района

Украинские войска принудительно эвакуируют людей из Краматорского и Славянского районов, получая возможность разграбить их дома, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Киселев пояснил, что «ВСУ разграбят эти дома, а потом у них будет тактическое отступление, а в дальнейшем они уничтожат эти населенные пункты и перевалят всю вину на российские подразделения, что якобы они все уничтожили», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «идет принудительная эвакуация местного населения, то есть недобровольно, не по желанию людей, которые хотели бы и хотят остаться в своих домах, в своих населенных пунктах». Людей «насильственно заставляют покидать свои дома и ведут в сборочные пункты», затем их «перевозят в Днепропетровск, а из Днепропетровска уже расселяют через фильтрационные лагеря в западные районы Украины».

Кроме того, Киселев сообщил, что подразделения ДНР и России заняли участок трассы Константиновка-Авдеевка в районе села Каменка, они «продолжают наступление из района Светлодарска».

В пресс-службе МВД ЛНР сообщили, что пункт выдачи российских паспортов открылся в Старобельске в ЛНР.

Напомним, после освобождения Лисичанска части ВС России и республик Донбасса уже вошли в Северск – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Украинские войска несколько недель выстраивал новую оборонительную линию вдоль автомобильной и железнодорожных трасс, идущих с севера на юг от Северска через Званово на Соледар и далее на Артемовск (Бахмут – украинское название после переименования 2016 года).

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