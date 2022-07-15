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Силы ДНР продолжили зачистку восточных районов Северска
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Украинские военные оказывают сопротивление в Северске, силы Донецкой народной республики ведут зачистку восточных районов города, сообщил замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов.
«По Северску на данную минуту. Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются», – написал он в своем Telegram-канале.
Также Безсонов добавил, что пока нельзя с уверенностью подтвердить выход основных подразделений ВСУ из города.
Накануне сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
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Симоньян опубликовала фото от Минобороны про удар по Виннице
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала фото ракетного удара в областном центре Винница.
«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков. И фото прислали. Публикую как прислано», – опубликовала она в своем Telegram-канале.
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МИД Китая одной фотографией показал лицемерие Запада
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь отметил различие в понимании фразы «международное сообщество» у всего мира и у западных СМИ.
«Что означает «Международное сообщество?» – передает РИА «Новости» его пуликацию в Twitter (признан в России иноагентом).
На фото Чжао Лицзянь показал разницу в общепринятом понимании международного сообщества и у основных западных СМИ.
Ранее газета ВЗГЛЯД задалась вопросом, почему западное общество, которое так любит рассуждать о гуманности и правах человека, никак не реагирует на чудовищные случаи, когда из-за обстрелов украинской артиллерии в Донбассе продолжают гибнуть дети. Только 6 июня в ДНР были убиты трое детей. А за день до этого в Донецке от украинского снаряда погибла 10-летняя девочка.
Некоторые полагают, что люди в ЕС и США просто недостаточно информированы о происходящем.
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Украинские журналисты показали, как ВСУ прикрываются мирными жителями
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После ракетного удара по Виннице украинские журналисты обратили внимание на попытку ВСУ прикрываться от ударов ВС России гражданскими объектами и мирными жителями.
«Почему Нацполиция, ГСЧС, «Суспильне», ВВС, прокуратура сообщают исключительно о прилетах по «Юбилейному» и медицинскому центру, но не пишут, что в Доме офицеров снесен второй этаж?» – задался вопросом журналист Александр Столяров.
Он пояснил, что первый удар пришелся на Дом офицеров, а следующий – на парковку, расположенную рядом с «Юбилейным», но об этом никто не пишет.
«Почему были размещены военные центры комплектования, передержки, дислокации в центре города, где живут и ходят гражданские люди? Догадайтесь, почему там такое количество жертв и сколько среди них гражданских, а сколько военных?» – заключил журналист.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что спросила Министерство обороны России, куда именно в Виннице нанесли удар. «Ответ: В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков. И фото прислали», – отметила она.
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Минобороны заявило о восстановлении централизованной власти на освобожденной территории Украины
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Во всех подконтрольных российским военным населенных пунктах Украины восстановлена централизованная муниципальная власть, сообщили в Минобороны России.
«Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки. Постепенно оживают рынки, городские службы. Вместе с военными люди восстанавливают инфраструктуру и верят, что скоро все закончится, и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
На подконтрольных территориях российские военнослужащие несут боевое патрулирование и помогают жителям в решении бытовых проблем, отмечается в сообщении.
«Российские военнослужащие доставили более 100 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции», – проинформировали также в Минобороны.
По данным министерства, ежемесячно в Харьковскую область от России поступает несколько сотен тонн гуманитарных грузов, конвои с гумпомощью приходят еженедельно.
«Грузовики привозят мясные и рыбные консервы, масло, соль, сахар, макароны, другие продукты. Неизменно более трети всех поставок занимает мука. (...) Вместе с продуктами люди получают игрушки и памперсы для самых маленьких. Школьникам выдают канцелярские принадлежности и развивающие книги», – сказали в Минобороны.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что чиновники Харьковской области воруют поставляемые странами Запада лекарства, чтобы продать его в аптеках по завышенным ценам, а психотропные вещества продают через интернет.
ВСУ уничтожили половину Новой Каховки
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Последние обстрелы со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили половину жилого фонда Новой Каховки, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
«В Новой Каховке мирная жизнь была практически восстановлена, мы готовились к новому учебному году. Сейчас полгорода уничтожено именно из-за последних прилетов», – передает ТАСС слова Леонтьева в эфире канала «Россия-24».
Он отметил, что большинство ракет, выпущенных со стороны Украины по городу Новая Каховка в среду, сбиты российскими системами ПВО.
«Большинство ракет вчера было сбито, мы видим, что ПВО работает, значительное количество ракет уничтожается на подлете», – сказал Леонтьев.
Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. За три дня до удара Новую Каховку снимал американский коммерческий спутник Worldview-2.
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Союзные силы уничтожили склады ВСУ в Краматорске и Константиновке
Народная милиция ДНР сообщила, что совместно с ВС России уничтожила украинские склады вооружения в Краматорске и Константиновке, потери противника составили до тысячи человек и более 100 единиц военной техники.
«Народная милиция ДНР совместно с Вооруженными силами Российской Федерации точными ударами в районах населенных пунктов Константиновка и Краматорск поразили полевые склады вооружения», – следует из Telegram-канала Народной милиции.
Отмечается, что в рамках контрбатарейной борьбы также уничтожен взвод РСЗО в районе Николаевки.
Ранее сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.
Посол ЛНР: Взятие Северска открывает дорогу на Славянск
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«В Северске еще могут находиться какие-то вооруженные формирования противника, но через несколько дней нам удастся полностью зачистить эту территорию», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя взятие Северска под оперативный контроль союзными войсками.
«Взятие Северска под контроль открывает нам дорогу на Славянск. Дело в том, что этот город был промежуточным на пути из Лисичанска. И за последнее время ВСУ сумели переместить туда свои основные военные подразделения», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, эти формирования в короткий срок «сумели создать эшелонированную оборону». «Сделано это было на скорую руку в лесах. Однако, несмотря на это, нашим военным пришлось потратить достаточно много времени на то, чтобы выбить противника», – пояснил собеседник.
«На данный момент в городе ведутся фильтрационные мероприятия. Территория находится под контролем союзных войск. Но там еще могут оставаться какие-то вооруженные формирования, которые прячутся в подвалах и убежищах. Думаю, что за несколько дней нам удастся их обнаружить и ликвидировать», – рассказал Мирошник.
«Мы надеемся, что в ближайшее время станут известны цифры по потерям и раненым со стороны ВСУ. Хотя есть вероятность, что их не станут называть. Вместе с тем, я уверен, что их в живых осталось совсем немного. И они точно не представляют серьезной угрозы для союзных войск», – подчеркнул посол.
«Изначально нам было известно о 5–7 тыс. украинских бойцов, которые располагались в Северске. Однако в последние дни оттуда активно выводили боевиков ВСУ, а на местах оставались только формирования территориальной обороны, насильно мобилизованные украинским командованием», – заключил Мирошник.
Ранее первый заместитель главы мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил о взятии Северска под контроль союзными восками России и Донецкой народной республики. По его словам, после того как будут взяты Соледар и Северск, с восточного направления войска союзных сил практически беспрепятственно двинутся на Славянск и Краматорск, передает ТАСС.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Система ПВО сбила над Луганском воздушную цель
Воздушная цель сбита в небе над Луганском, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Над Луганском сбита очередная воздушная цель», – написал Марочко в своем Telegram-канале. В свою очередь помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил в своем Telegram-канале, что над Луганском работает ПВО.
В ночь на среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Как сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, силы ПВО сбили практически все ракеты, выпущенные украинскими войсками. Одна из тех, которую сбить не удалось, попала в полигон с боеприпасами, находящийся в пригороде столицы ЛНР. Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о новой тактике ВСУ по обстрелу Донбасса.
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В ДНР заявили о взятии под контроль большей части Северска
Союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска, сообщил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.
«Мы там уже находимся. Мы зачистили больше половины города, контролируем все подъездные пути и пресекли все логистические цепочки. И противник, который находится на территории Северска, остатки противника, которые находятся на территории Северска, это разрозненные группы, которые просто будут зачищаться дом за домом», – сказал Баевский в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
По его словам, противник уже не оказывает организованного сопротивления, и большая часть населенного пункта находится под контролем союзников.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
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Володин: Киев создает условия для того, чтобы государства Украина не стало
Решение киевских властей не участвовать в переговорах с Москвой снижает возможность сохранения государственности Украины, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Отказ киевского режима и их западных хозяев от мирных переговоров никак не влияет на планы и действия нашей страны. Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой», – заявил Володин на выступлении перед депутатами Народного собрания ЛНР, передает ТАСС.
Он добавил, что украинское руководство подобными шагами создает условия, чтобы Украины «как государства в перспективе не стало».
Ранее Володин советовал украинцам не спешить с изъятием учебников русского языка и литературы, чтобы к 1 сентября не пришлось их искать.
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Лукашенко обвинил политиков Украины в отказе от славянской идентичности
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Украина была потеряна для славянского мира, когда украинские политики отказались от славянской идентичности, задолго до специальной военной операции РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии в четверг XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».
«Но самый сокрушительный удар был нанесен восемь лет назад, восемь лет! Прямо в сердце славянского мира, в белорусско-российско-украинское братство. И как бы сегодня ни переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной военной операции – тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности», – приводит слова Лукашенко ТАСС.
Напомним, во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил важность указа российского лидера Владимира Путина об упрощенном приеме в гражданство России в связи с тем, что получить российское гражданство хотят многие украинцы.
В понедельник на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым возможность упрощенного получения российского гражданства распространяется на жителей всей территории Украины. 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины.
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Украина подожгла поля с пшеницей в Запорожской области
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Украинская сторона целенаправленно поджигает поля с пшеницей в Запорожской области, расположенные на линии боевого разграничения, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
«Боевики Зеленского, так же как и в соседней Херсонской области, перешли к тактике целенаправленного поджога полей с пшеницей, расположенных на линии боевого разграничения. Эти действия явно санкционированы их командованием, так как процесс запущен в двух регионах одновременно», – цитирует РИА «Новости» Рогова.
По его словам, сегодня в области идет уборка урожая, но аграрии испытывают острую потребность в комбайнах, которых катастрофически не хватает.
«Природа дала урожайность на 12-13% больше, чем обычно в украинские времена. Сбор урожая идет практически круглосуточно, но возможностей не хватает, поэтому сейчас мы ищем, где найти свободную технику в российских регионах», – подчеркнул Рогов.
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью.
Солдат НАТО заподозрили в обстреле освобожденных территорий Украины
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Переданными Соединенными Штатами Украине РСЗО HIMARS управляют военнослужащие США и Великобритании, заявил капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.
Он отверг утверждения западных союзников Киева о том, что они якобы обучают бойцов из бывшей советской республики. «Я на 250% уверен, что (стрельбой) из HIMARS и перезарядкой картриджей, вот этих пусковых установок на шесть ракет, занимаются американцы и англичане», – передает РИА «Новости» слова Ераносяна, сказанные экспертом в беседе с «Украиной.ру».
Капитан первого ранга объяснил, что украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчетов западных военнослужащих. При этом на каждую HIMARS может приходится до батальона бойцов ВСУ, стерегущих установку, утверждает Ераносян.
«Весь этот периметр охраняют украинские силы, но стреляют американцы, причем подготовленные. Я думаю, что это морская пехота, которая в Ираке получила хорошие навыки стрельбой с HIMARS. Именно они сейчас находятся на Украине», – указал специалист.
Он подчеркнул, что именно американские военнослужащие наносят удары из HIMARS по объектам на освобожденных территориях Украины.
Напомним, в понедельник украинские военные нанесли удары из РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. За три дня до удара Новую Каховку снимал американский коммерческий спутник Worldview-2. В результате этого удара два человека погибли, семь остаются пропавшими без вести.
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Минобороны: Украинские военкоматы заставляют мобилизованных отказываться от медкомиссии
Украинские военкоматы принуждают мобилизованных граждан, имеющих ограничения по здоровью, отказываться от прохождения медицинской комиссии, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, большое количество мобилизованных украинских граждан имеют ограничения по здоровью, но в военкоматах их принуждают подписывать отказ от прохождения специальной медицинской комиссии. Таким образом, практически все мужское население Украины, независимо от состояния здоровья, признается годным к военной службе», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.
Генерал подчеркнул, что это беззаконие происходит под руководством коррумпированных чиновников украинских военкоматов, которые без сожаления отправляют людей на неминуемую гибель. Он напомнил, что так действовали нацисты в последние месяцы Великой Отечественной войны, когда от безысходности своего положения бросали на оборону городов больных, стариков и подростков.
«Подобные действия в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение украинских властей к собственным гражданам и полное безразличие к их судьбам», – заключил Мизинцев.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Киева предписали диппредставительствам страны провести мобилизацию проживающих за рубежом украинцев, но сделать легально это невозможно.
Подразделения ВСУ начали самовольно оставлять позиции в районе Соледара и Северска
Некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
«Касаемо Соледара и Северска: наша разведка фиксирует самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1», сообщает ТАСС.
Марочко добавил, что «в двух этих населенных пунктах вооруженные формирования Украины, несмотря на то, что дооборудовали позиции в инженерном и фортификационном соотношении, они крайне невыгодны для них. Логичнее было бы для них отступить в крупную агломерацию города Артемовска».
По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) создают основное укрепление в Артемовске. При этом он подчеркнул, что в этом районе подразделения ВСУ недоукомплектованы, и до 60% личного состава в некоторых из них отсутствует.
Он также уточнил, что по направлению Артемовска, Северска и Соледара ведется плановая боевая работа.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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