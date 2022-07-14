Депутаты новой волны проинспектировали соцобъекты в своих округах

Депутаты новой волны продолжают инспектировать социальные объекты, а также реализуют новые решения, которые основаны на запросах граждан в текущей ситуации. В центре внимания ремонт социальных объектов, в частности школ, общежитий, детских садов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева проверила как проходит ремонт в одной из школ, вошедших в Народную программу. Депутат посетила Гимназию №99 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. В здании меняют окна, двери, ведут работы с вентиляционной системой, отоплением, канализацией. Завершить капитальный ремонт подрядчик обязан до конца текущего года.

«Будем смотреть все объекты, у нас члены партии распределены по всем муниципальным образованиям для того, чтобы контролировать ход работ. Нам важно внести коррективы, если подрядчик работает недобросовестно, чтобы он придерживался тех этапов строительства, которые заявлены в документации», – подчеркнула Рябцева, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов в рамках депутатского контроля посетил школу №2 им. Б.М.Ляха в Туапсе и оценил ход капитального ремонта.

«Все школы, где идет капитальный ремонт, находятся в фокусе депутатского контроля. Подрядчики часто грешат «гибким» графиком работ, когда сроки выполнения постоянно сдвигаются: то бетон не завезли, то арматуру не заказали, а она подорожала. К сожалению, есть такие примеры безответственного отношения. Но учебный процесс имеет четкие сроки – 1 сентября дети должны войти в светлые, отремонтированные классы, где будет комфортно учиться, и с благодарностью вспоминать потом это время», – отметил Алтухов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева проверит в Москве в районе Чертаново Северное, микрорайон ОПЖР, строительство детского сада на 125 мест и школы №1158 на 300 мест. Выдано разрешение на строительство, в настоящее время идут работы подготовительного периода.

В учебном учреждении разместятся вестибюль, пост охраны, медицинский блок, групповые ячейки, кабинет для занятий музыкой, физкультурный зал и служебные помещения. В каждой групповой ячейке будут своя раздевалка, игровая, спальня, санузел и буфет. Кроме того, предусмотрены кабинеты логопеда и психолога.

Заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов, планирует посетить ряд объектов, которые возводятся или ремонтируются в этом году. Так в частности близится завершение строительства детского сада на 60 мест в поселке Лайский Док Архангельской области, сейчас на объекте проводятся отделочные работы, планируется, что объект будет сдан в сентябре этого года. В том же поселке завершается внутренняя отделка социокультурного центра, парламентарий был на объекте в марте текущего года.

Помимо ремонта школ в рамках Народной программы активно идет благоустройство дворовых территорий. Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин, проконтролировал реализацию Народной программы «Единой России» в Удмуртии.

«Вместе с жителями Ижевска и подрядчиком осмотрели дворы на улице Татьяны Барамзиной, где в этом году было выполнено благоустройство. По двум из них замечаний нет, жителей все устраивает. На территории у дома № 64 активисты обратили внимание на ряд недочетов. Подрядная организация обязуется их исправить. Устранение возьму под личный контроль», - сказал Гарин.

Он добавил, что всего в 2022 году в Удмуртии будет благоустроено 75 дворов и 90 общественных пространств. Из них 20 дворовых территорий – в Ижевске. В столице республики работы завершат до конца октября.