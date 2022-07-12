В ДНР уверены, что присоединятся к России в статусе республики

Донецкая Народная Республика (ДНР) рассчитывает, что войдет в состав России в качестве республики, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Мы уверены и убеждены, что это все-таки будет Донецкая Республика, потому что мы имеем свой флаг и гимн. За эти государственные символы борются наши граждане сегодня», – сказала она, сообщает ТАСС.

Никонорова призвала не торопить события, отметив, что на данный момент приоритетом для ДНР является освобождение республики. «Мы будем смотреть на волеизъявление нашего народа, в соответствии с ним будем осуществлять нашу дальнейшую работу», – подчеркнула она, говоря о референдуме.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что ДНР может войти в состав Российской Федерации как отдельный субъект, сохранив в названии слово «республика».

В Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.