Девушка на BMW врезалась в надземный переход в Москве

В столице девушка за рулем BMW въехала в надземный переход, сообщила Госавтоинспекция города.

Авария случилась около 10.30 мск во вторник на Мичуринском проспекте, возле дома №45, девушка врезалась в две машины, водители которых ждали зеленого света светофора, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

BMW откинуло на пешеходную часть, машина врезалась в мачту освещения, а после – в парапет пешеходного перехода.

«В аварии никто не пострадал. Девушка – виновница аварии – пояснила, что отвлеклась от управления автомобилем..., материальный ущерб получили три единицы транспорта», – указали в Госавтоинспекции.

Ранее в Москве девушка на мотоцикле не справилась с управлением, мотоцикл опрокинулся, и она погибла под колесами проезжавшего грузовика.