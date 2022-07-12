Таможня Литвы за сутки не впустила из Калининграда 34 фуры

Сотрудники таможенного департамента Литвы за прошедшие сутки не впустили в страну из Калининградской области 34 фуры, груз которых входит в расширенный санкционный список ЕС, сообщило ведомство на своем сайте.

«В рамках контроля по обеспечению санкционных мер ЕС в Литву из [Калининградской области] России не были пропущены 34 фуры, которые перевозили грузы из санкционного перечня», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Согласно заявлению департамента, это были автомобильные детали, древесина и изделия из нее, мебель, машинное масло, стекло, алкогольные напитки.

В понедельник стало известно, что Литва запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.

Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Калининградские власти предлагают ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита.

В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, то ответ России будет достойным. В пятницу Захарова предупреждала, что Россия примет в отношении Литвы и ЕС жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.

Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.