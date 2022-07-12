Лукашенко рассказал, как обсуждал с Путиным планы Запада напасть на Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным стратегические планы Запада по нападению на Россию через Украину и через Белоруссию.

«В последнее время – и мы это подробно обсуждали вчера (по телефону – прим. ВЗГЛЯД) с президентом Российской Федерации – разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара … – через Украину и через Беларусь», – приводит его слова БелТА.

Заявление Лукашенко прозвучало во вторник в Минске на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.

Накануне в пресс-службе главы белорусского государства сообщили, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону вопросы калининградского транзита и поставки российских энергоносителей в Европу.