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Курс евро опустился ниже 1 доллара впервые с декабря 2002 года
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Курс евро к доллару опустился ниже 1 доллара впервые с декабря 2002 года, следует из данных Forex Capital Markets.
По данным на 12.46 мск, пара евро – доллар находилась на уровне 0,9999. К 12.50 мск данный показатель поднялся до отметки 1,0008, пишет ТАСС.
Во вторник рубль в начале валютных торгов на Московской бирже ослабел по отношению к доллару и укрепляется к евро. По данным на 10.07 курс доллара растет до 59,1 рублей (+0,34%), евро теряет 0,04%, опускаясь до отметки 59,2 рублей.
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Стала известна цель внеочередного заседания Госдумы
Госдума на внеочередном пленарном заседании 15 июля планирует рассмотреть законопроекты по поддержке граждан и экономики, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Совет Государственной думы сегодня принял решение о проведении 15 июля в 12.00 внеочередного пленарного заседания. На нем планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики», – сказал Володин, слова которого приводит ТАСС.
Как отметил спикер Думы, с 4 июля на рассмотрение Госдумы «поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив».
«Наша задача – не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также о социальной защите граждан и военнослужащих», – добавил Володин.
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Названы варианты реакции на спутниковые данные США для ударов ВСУ по территории России
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«Сбивать американские спутники, данные с которых передаются ВСУ, мы не можем, однако у нас есть и другие способы противодействовать этим угрозам. Уверен, американцы это понимают», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее хакерская группа RaHDIt сообщила, что американская разведка снабжает украинских коллег спутниковыми снимками, в том числе российской территории, для нанесения артиллерийских ударов.
«О том, что американская разведка снабжает украинские вооруженные силы данными со своих спутников, было известно практически с самого начала специальной военной операции. На эту тему даже были публикации в американских СМИ», – рассказал эксперт Центра анализа стратегий и технологий, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Какое-то время американцы об этом заявляли даже с гордостью, но потом они перестали привлекать внимание к теме, опасаясь неконтролируемой эскалации с Россией», – отметил собеседник.
«Сделать с американскими спутниками мы ничего не можем. Если бы это были украинские спутники, их можно было бы сбивать, для этого у нас есть инструменты. Но вот атака на орбитальную группировку США будет означать начало боевых действий против Штатов. На это мы не пойдем», – полагает эксперт.
«Поддержка американцами союзников данными спутниковой разведки была и много десятилетий назад. Но сейчас резко возросла ее эффективность и скорость предоставления данных. Все это превращает спутниковую разведку в важный фактор боевых действий», – рассказал Кашин.
«В этой ситуации сделать мы можем две вещи. Во-первых, более тщательно маскировать собственные Вооруженные силы – то есть обращать большее внимание на ПВО, маскировку, рассредоточение сил и так далее», – считает он.
«А во-вторых, предоставить доступ к данным нашей собственной космической разведки всем нынешним потенциальным противникам США, чтобы максимизировать возможные американские потери при любом конфликте», – добавил эксперт. «Это самые вероятные сценарии развития событий в будущем и, я думаю, американцы это прекрасно понимают», – отметил собеседник.
Кашин также полагает, что американцы на новые расследования хакеров не станут обращать внимание. «Но если там на самом деле имела место серьезная утечка американских секретных материалов из компьютерных сетей украинских вооруженных сил, то вновь открывшиеся факты могут затруднить передачу таких данных. Американцы будут вынуждены усилить меры предосторожности», – сказал он.
Накануне участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности заявил, что американская разведка снабжает украинских коллег данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным жителям.
«Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды. То, что их системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки, это тоже мы видим», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее хакеры также сообщили о добытых секретных оперативных документах о действиях украинской армии и об обстановке на фронте.
«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой «Берегини», очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим», – сообщил участник хакерской группы RaHDIt РИА «Новости».
При этом он подчеркнул, что такие данные российские хакеры продолжают получать при помощи «Берегинь» в режиме реального времени.
Напомним, на прошлой неделе хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине. Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более 11 тыс. сторонников националистических формирований Украины.
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Германия ответила на критику Зеленского за передачу России турбины для «Северного потока»
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Передача России турбины Siemens для газопровода «Северный поток – 1» не подпадает под санкции Европейского союза, поскольку они не касаются поставок газа, заявила представительница правительства Германии.
При введении санкций Евросоюз исходит из того, что они не должны нанести больше вреда ЕС и Германии, чем наносят России, приводит ее слова Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». Он сообщил, что украинскому МИДу «пришлось вызвать представителя Канады из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России». Он считает, что канадским властям не следовало совершать такой шаг. По его мнению, Европе нужно готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа».
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
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Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе для поляков
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Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса, сообщил глава Польши Анджей Дуда в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики 79 лет назад.
«Сегодня в этом можно видеть ситуацию, противоположную той (79 лет назад), когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе отбирая у них жизнь. Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение, говоря: «Вы тут на особых правах, приветствуем», – сказал Дуда, передает ТАСС.
Ранее Зеленский рассказал о достигнутой с руководством Польши договоренности упростить пересечение границы между странами.
Как написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевский режим, утверждая особый статус граждан Польши на Украине, передает им права на территории своего государства и легализует тем самым де-факто захват страны.
Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна намерена добиваться констатации Украиной правды о преступлениях в ходе Волынской трагедии.
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В Германии увидели угрозу потери целых отраслей и миллионов рабочих мест
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Дальнейшее сокращение поставок газа из России приведет к серьезному финансовому кризису, компании потеряют миллионы рабочих мест, заявила председатель Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими.
Она не исключила, что Германию ждет новый экономический спад.
«Опасность есть. Скатывание к рецессии необходимо предотвратить любой ценой – посредством ускоренной трансформации, инвестиционной стратегии государственного сектора и энергетической безопасности», – отметила она в интервью газете Handelsblatt, передает ТАСС.
По ее словам, в случае продолжения сокращения поставок газа Россией под угрозу попадут миллионы рабочих мест.
При этом она добавила, что нельзя «допустить развала целых промышленных регионов или отдельных отраслей».
Как отметила Фахими, если промышленные рабочие места исчезнут, то они назад не вернутся.
Ранее Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) сообщило о прекращении прокачки газа по «Северному потоку», остановленному для плановых профилактических работ.
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Силуанов подчеркнул токсичность долларов и евро для России
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Для России закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, сейчас невозможны, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Комментируя свое предложение возобновить валютные интервенции на сверхдоходы бюджета для удержания рубля от переукрепления, Силуанов отметил, что валюты недружественных стран для России сейчас «токсичны: наши резервы заморожены, активы бизнеса арестованы, вводятся ограничения на расчеты». Однако «с валютами дружественных стран проблем нет». При этом конкретные валюты для интервенций министр «не хотел бы называть», пишут «Ведомости».
Как заявил глава Минфина, он «не стал бы говорить, что доллар по 50 – это наша новая реальность». Он пояснил, что «сильный платежный баланс в результате снижения импорта, хороших поступлений от продажи энергоресурсов и ограничений по капитальным операциям давит на укрепление рубля». Силуанов указал, что это «негативно влияет на бюджет, ведь каждый рубль за доллар приносит нам примерно 130 млрд доходов», а экспортеры выражают беспокойство, так как экспортная выручка в рублях сокращается.
Из-за ограничений импорта Россия избежала развития «голландской болезни». По словам министра, «необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила».
При этом нет планов «переходить на бартер, но если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте», министерство «не будет этому препятствовать», сказал он.
Оценивая ситуацию с экспортом сырьевых товаров, Силуанов отметил, что «для России ситуация позитивная из-за высоких цен на энергоносители, но для остального мира ситуация скорее мрачная», страны Запада «хотели наказать Россию, но наказали себя».
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
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Стало известно, какие права получат поляки на Украине
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Законопроект, в котором перечислены льготы для граждан Польши на территории Украины, опубликовала постпред Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.
Законопроект предусматривает, что граждане Польши по новому закону смогут легально находиться на Украине на протяжении 18 месяцев.
«В разработанном по инициативе главы украинского государства законопроекте предусматривается, в частности, предоставление гражданам Польши и членам их семей возможности легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев с даты принятия закона», – говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского, передает ТАСС.
Если закон будет принят, то граждане Польши на Украине смогут трудоустраиваться без гражданства, получат госрегистрацию как налогоплательщики, соцзащиту, включающую право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности.
Также они могут вести хозяйственную деятельность на тех же условиях, что и граждане Украины. Получать образование на уровне граждан страны, в том числе за средства госбюджета.
Ранее глава Польши Анджей Дуда сообщил, что его украинский коллега внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса.
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Спецоперация на Украине выявила проблемы с американскими авианосцами
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Необходимость увеличить присутствие авианосной ударной группировки американских военно-морских сил в Европе на фоне конфликта на Украине вызывает сложности, учитывая техническое обслуживание авианосцев, заявил глава командования силами флота США адмирал Дэрил Коудл в интервью Defence News.
«В результате конфликта Украины и России ожидается увеличение потребности в авианосной ударной группировке США в Европе. Это беспокоит меня, учитывая текущее положение дел с авианосцами», – приводит его слова РИА «Новости».
Коудл отметил, что необходимость размещения авианосца или продление периода его нахождения даже на несколько месяцев вызывает целый ряд сложностей для военного командования.
«Это приводит к нарушению планов технического обслуживания класса, предусмотренных для авианесущих крейсеров, и нарушает планы работы судоремонтных предприятий. Состояние кораблей также не соответствует запланированному, и у судоремонтных предприятий нет достаточного времени, чтобы оценить влияние дополнительного периода эксплуатации на техобслуживание корабля», – пояснил адмирал.
Ранее военный эксперт, контр-адмирал Михаил Чекмасов заявил, что столкновения НАТО и России в Черном море не будет, несмотря на поставки Украине противокорабельных крылатых ракет и ежедневных многочасовых полетов разведывательной авиации альянса.
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Россия заявила о недостаточном давлении ЕС на Литву по калининградскому транзиту
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Евросоюз не задействует все рычаги, чтобы заставить Литву разрешить транзит грузов в Калининград, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь в эфире «Россия-24».
«Очевидно, что Евросоюз, на мой взгляд, скажем так, не задействует весь спектр инструментов и рычагов, чтобы заставить ...Вильнюс поступить так, как он должен был бы поступить, если Евросоюз действительно намерен выполнить то, о чем он говорил», – отметил дипломат, передает РИА «Новости».
В понедельник стало известно, что Литва запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу европейских санкций на них.
Позже губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Калининградские власти предлагают ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита.
В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, то ответ России будет достойным. В пятницу Захарова предупреждала, что Россия примет в отношении Литвы и ЕС жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. В понедельник он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
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В Крыму задержали подозреваемых в избиении военного за букву Z
В Судаке задержали подозреваемых в избиении российского военнослужащего за одежду с буквой Z, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Сейчас с ними работают правоохранительные органы», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Ранее Крючков сообщил, что на военного, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной. Поводом для конфликта, по словам советника Сергея Аксенова, стала одежда с буквой «Z». По его данным, напавших было трое. «Реакция будет запредельно жесткой», – заверил Крючков.
Буква «Z» как один из знаков отличия на российской военной технике стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
В Крыму неизвестные избили военного за одежду с буквой Z
Неизвестные избили в курортном городе Судаке на юго-востоке Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Неизвестные в Судаке избили военнослужащего, контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z», – рассказал РИА «Новости» Крючков.
По его словам, на военнослужащего, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной.
«Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой», – подчеркнул Крючков и добавил, что, по имеющейся информации, нападавших было трое.
Буква Z как один из знаков отличия на российской военной технике стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
Полянский указал на ответственность США за удар HIMARS по Новой Каховке
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Украинский обстрел Новой Каховки с использованием американской РСЗО HIMARS стал прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский подчеркнул, что такие «удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение», передает РИА «Новости».
Пентагон не стал комментировать информацию об использовании американских РСЗО HIMARS при ударе по Новой Каховке. В ведомстве заявили: «Мы рекомендуем вам обратиться в министерство обороны Украины».
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке заявил: «Комментариев по этому конкретному вопросу нет. В качестве общего комментария: мы выступаем против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий».
Напомним, украинские войска нанесли удар по Новой Каховке. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями, сообщается о десятках пострадавших, среди погибших – подросток-инвалид, многие десятки людей остались без крова, повреждены больница, рынок и жилые дома. В городе продолжаются пожары.
«Это были – по первой информации, завтра специалисты уже уточнят – но это были супервысокоточные американские ракеты HIMARS. Они сознательно были пущены в центр мирного города Новая Каховка», – заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
Отметим, что удар по складам с минеральными удобрениями был нанесен на фоне идущей на освобожденных территориях Украины уборке урожая, помощь в которой оказывает Россия.
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Украинская армия предприняла неудачное наступление в Запорожской области
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В Запорожской области войска Украины попытались провести наступление, но получили жесткий отпор, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что украинские войска «в последнее время активизировались в запорожском направлении». «Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области», – приводит его слова РИА «Новости».
Как заявил Рогов, украинские войска пытались «максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать».
Он отметил, что административный центр Запорожской области город Запорожье пока остается под контролем украинской армии. По его словам, «в Запорожье ждут освобождения, но боятся открыто высказывать свою позицию, так как сразу будут подвержены террору со стороны националистов». Рогов выразил уверенность в том, что город будет освобожден.
Рогов заявил, что «украинских диверсантов ждет плачевная и незавидная участь». Он сказал, что «все больше боевиков Зеленского, которые решаются посягнуть на мирную жизнь, ликвидируют при задержании». Кроме того, «готовится решение о конфискации имущества семей террористов и их пособников». Украинской разведке и СБУ становится все труднее подыскивать и вербовать людей для осуществления терактов и диверсий, сказал он, отметив, что «ценник резко вырос, но даже и за большие деньги люди не спешат идти на подобные задания, так как никто не хочет становиться смертником».
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска получили приказ президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями, сообщается о десятках пострадавших, среди погибших – подросток-инвалид, повреждены больница, рынок и жилые дома, многие десятки людей остались без крова.
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В Херсоне заявили о шутке премьера Нидерландов над Зеленским
Нидерландцы, вероятно, подшутили над президентом Украины Владимиром Зеленским, предлагая помощь в восстановлении Херсонской области, сказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Новое руководство вышедшего из-под контроля Киева региона готово выстраивать сотрудничество с этой страной напрямую, добавил он.
«Нидерланды – очень интересная страна, мне приходилось там бывать, это очень интересный народ. Возможно, в этом случае произошла шутка, а Зеленский продолжает играть роль представителя КВН. Но Нидерланды могут нам помогать. Я вам могу официально сказать, что мы, руководство Херсонской области, готовы дружить с Нидерландами», – передает ТАСС его слова.
Регион закупал у Нидерландов большое количество цветов. Глава региона предложил «разобраться без Зеленского», когда закончится военная спецоперация.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, что Нидерланды заинтересованы в том, чтобы участвовать в восстановлении Херсонской области.
В МИДе Узбекистана сообщили о подаче Белоруссией заявки в ШОС
Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены организации, заявил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.
«Сегодня это обращение Белоруссии направлено странам-членам. И если будет принято общее решение, а я думаю, так и будет, на Самаркандском саммите (ШОС) будет принято решение о том, чтобы начать процедуры о включении в члены ШОС Белоруссии», – заявил Норов на круглом столе в Москве, передает РИА «Новости».
Очередной саммит ШОС пройдет в сентябре в Самарканде.
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.