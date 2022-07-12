Москвичам рекомендовали снова носить маски в помещениях

Жителям Москвы в связи с ростом числа новых случаев коронавируса порекомендовали носить маски в помещениях и пройти ревакцинацию.

«Самым действенным способом борьбы с коронавирусом является вакцинация – рекомендуем москвичам, особенно из групп риска – пожилым людям и имеющим хронические заболевания, пройти вакцинацию или ревакцинацию для максимальной защиты. Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы «омикрона», – сообщается в Telegram-канале соцкомплекса столицы.

Также уточняется, что число новых случаев COVID-19 в Москве за неделю выросло на 57%. Однако при этом заболеваемость зафиксирована на самом низком уровне за историю пандемии – рост обусловлен распространением неопасного подштамма омикрона.

«Оперштаб: рост заболеваемости COVID-19 связан с распространением неопасного подштамма омикрона. В Москве, как и в большинстве европейских стран, наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Но уровень заболеваемости в городе на сегодня остается ниже, чем в Европе. За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей», – отмечено в публикации.

Напомним, 1 июля Роспотребнадзор снял все ограничения, введенные на территории России из-за распространения COVID-19, но предупредил, что при необходимости их действие может быть возобновлено. За неделю до этого показатель заболеваемости коронавирусом в России с середины февраля снизился более чем в 64 раза.

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