Минобороны: ВС России уничтожили взвод украинских РСЗО «Ураган» и «Град»

Взводы реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» Вооруженных сил Украины уничтожены российской армией, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В рамках борьбы уничтожены взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Константиновки, взвод реактивных систем залпового огня «Град» в районе Дзержинска и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» калибра 152 мм на огневых позициях в районе населенного пункта Новгородская Донецкой Народной Республики», – цитирует его ТАСС.

Конашенков добавил, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием наземного базирования по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории «Керамического комбината» в городе Славянск. «Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град», – уточнил он.

По его словам, истребителями Су-35с ВКС России в воздухе сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое Донецкой Народной Республики, а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополье Донецкой Народной Республики.

Конашенков сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены: три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мелитополь Запорожской области, Терновое и Веселое Харьковской области.

Кроме того российской ПВО были сбиты три ракеты «Точка-У», 20 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в Херсонской области,а также пять снарядов РСЗО «Смерч» в Харьковской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 242 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3995 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3127 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4128 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сводке российского военного ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, из которых обстреливали Донецк.

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