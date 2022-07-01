Спасатели нашли тело погибшего в разбившемся в Якутии Ан-2

«Сахалин–2» передали российской компании

В связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции, проводится смена оператора проекта «Сахалин–2», следует из указа президента России Владимира Путина. Акционеры нынешнего оператора – Газпром, британско-голландская Shell, японские Mitsui и Mitsubishi.

Президент подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Оператором «Сахалина–2» вместо Sakhalin Energy станет российское юрлицо, поскольку есть угрозы «возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера», «жизни и безопасности людей», а также «национальным интересам и экономической безопасности» России, передает РИА «Новости».

Угрозы возникли «в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами и физическими лицами обязательств, которые связаны с исполнением соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции, заключенного 22 июня 1994 года».

Правительство России сможет продать доли иностранных участников, которые те потенциально имеют шанс получить в новом операторе пропорционально долям в нынешнем Sakhalin Energy, если их передача в итоге не состоится, а вырученные средства за вычетом нанесенного ущерба будут переведены на спецсчет.

Соответствующий акционер не в праве распоряжаться средствами от продажи доли до завершения оценки нанесенного им ущерба (финансового, экологического, технологического). Деньги «списываются со счета», открытого «на имя акционера компании», связанного с юридическими и физическими лицами, «на которых... возлагаются обязательства по возмещению ущерба».

Новому ООО переходят все права и обязанности, а также имущество проекта, передает ТАСС.

Таким образом, правительство создает российское общество с ограниченной ответственностью, но учредителем общества не будет. Акционеры за месяц должны уведомить правительство о согласии принять доли в новом операторе. Имущество текущего оператора подлежит незамедлительной передаче в собственность России с одновременной его передачей в безвозмездное пользование новому ООО. К правоотношениям, связанным с реализацией соглашения, применяется российское право. Споры, вытекающие из правоотношений, связанных с реализацией соглашения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы, пишет «Коммерсант».

Иными словами, власти России принуждают иностранные компании согласиться на предложенные условия сохранения их участия в «Сахалине-2», в противном случае иностранные акционеры рискуют просто потерять свою долю, поясняет издание.

В документе говорится, что решение принято в связи «с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и «примкнувших» к ним государств и организаций, которые направлены на введение санкций против России, передает РБК.

Sakhalin Energy Investment Company Ltd. зарегистрирована на Бермудских островах. Нынешние акционеры Sakhalin Energy в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО. Акционерами компании являются Газпром (50% плюс одна акция), британско-голландская Shell (27,5% минус одна акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). В конце февраля Shell объявила о намерении выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал. Японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%) были не намерены выходить из проекта, передает «Интерфакс».

Как пояснял видный японский специалист по экономическим отношениям с Россией, хорошо знакомый с темой, японские участники проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» «занимаются только продажей нефтегазовой продукции этих проектов и обеспечением их финансами», они «не имеют отношения к добыче нефти, производству сжиженного природного газа». При этом поставки СПГ «с проекта «Сахалин-2» покрывают 8,8% потребностей Японии», которая «не сможет быстро найти другие ресурсы на замену».

По его словам, «главная проблема этих проектов заключается в том, насколько российские корпорации или привлеченные в проекты компании третьих стран, возможно Китая или Индии, смогут эффективно использовать применяемые там технологии». Будущая деятельность во многом зависит от того, насколько удастся поддерживать технический уровень добычи и переработки после ухода специалистов Shell.

В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Япония должна выйти из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» или изменить свое отношение к России: «Мы с вами будем добиваться того, чтобы либо Япония ушла, либо изменила отношение к нашей стране. А так получается: как прибыль, так партнеры; как санкции – недружественное отношение. Пускай выберут для себя что-то. А так за счет наших граждан, за счет страны решают свои проблемы и нам гадят», – передает «Дума ТВ».

Напомним, Япония категорически отказалась выходить из проекта. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, выступая в парламенте, заявил, что Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», даже если ей скажут пойти на такой шаг. «Сахалин-2» – это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить (из проекта), даже если нам скажут», – заявил он.

Японский премьер-министр Фумио Кисида также заявил, что Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», так как заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках.