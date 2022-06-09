«Волонтеры победы» пообещали учредить ежегодную премию в память о молодом тульском добровольце

«Это была хрупкая на вид, но очень сильная девушка. Даже в самое трудное время она находила возможность помогать другим людям. Лиза – пример истинного волонтера, бескорыстного, доброго, с чистым сердцем», рассказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко. Ранее стало известно о смерти в Тульской области 25-летнего волонтера Елизаветы Алешиной.

«Лиза Алешина пришла в движение более двух лет назад и стала координатором направления «Связь поколений» в «Волонтерах Победы» в Тульской области. В период пандемии она разносила медикаменты и продукты первой необходимости жителям Тулы. Несмотря на собственную тяжелую неизлечимую болезнь, помогала ветеранам, поздравляла их с праздниками. Говорила: когда помогаю, становится легче. Несколько месяцев назад Лиза потеряла маму и бабушку, но несмотря ни на что продолжала заботиться о других людях», – вспоминает Ольга Занко, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

«Знаю, что Лиза очень хотела поехать к нам на форум, в Москву, чтобы увидеться с друзьями и единомышленниками. Но переживала, что в поездке ей может стать плохо. Это был светлый и добрый человек. Пример истинного волонтера, бескорыстного, с чистым сердцем», – добавляет депутат.

Депутат приводит слова самой Лизы о ее отношении к движению: «Для меня волонтерство стало неотъемлемой частью жизни, уже более 12 лет я занимаюсь добровольчеством. У меня многие спрашивают, зачем мне это нужно? Зачем бесплатно работать? Для меня это порыв души, новые знакомства, общение, положительные эмоции, обучение и огромный опыт».

По словам Занко, в память об Алешиной в движении будет учреждена ежегодная премия «самому активному волонтеру». «Думаю, для тех ребят, кто вступил на путь добровольчества, она станет путеводной звездой. А мы будем помнить о ней всегда», – подытожила Занко.

О смерти Алешиной стало известно на этой неделе. «В течение длительного времени Лиза проходила лечение от лейкемии, а в феврале еще и перенесла ковид, который дал осложнение на сосуды. Организм был и так ослаблен продолжительной борьбой с онкологией и просто не выдержал нагрузки», – рассказала Занко.

Прощание с Алешиной прошло в среду в Тульской области. «Ей было всего 25 лет, в регионе она была самым активным добровольцем», – сообщает на своем сайте движение «Волонтеры Победы».