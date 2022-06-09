Адвокат по делу MH17 заявила о невозможности выполнять свою работу в суде

Защиту по делу о крушении рейса MH17 поставили в безвыходное положение, ей не дали шансов собрать доказательства альтернативных сценариев катастрофы, сообщила адвокат обвиняемого россиянина Олега Пулатова Баудевейн ван-Эйк.

«Суд постановил не проводить расследование альтернативных сценариев, о чем просила защита. С одной стороны, было заявлено, что защита не доказала правдоподобность этих сценариев, а с другой – все попытки провести расследование этих сценариев были пресечены», – сказала адвокат, передает РИА «Новости».

По ее словам, защиту поставили в «безвыходное положение», ей не дали возможность собрать оправдательные доказательства и выполнить свои задачи.

Напомним, в Нидерландах 9–10 июня идут последние слушания перед вынесением приговоров по делу о крушении MH17 над Украиной.

Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, так как они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР.

Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.