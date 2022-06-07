Эксперт предсказала новые «похороны» Бориса Джонсона

«Теперь Джонсон попытается доказать свою полезность. А чтобы отвлечь граждан Британии от внутренних проблем, внимание общественности будет смещаться на Украину и «российскую угрозу», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Кира Годованюк. Ранее британская пресса «похоронила» Бориса Джонсона несмотря на сохранение им лидерства в партии и правительстве.

«Результаты голосования по вотуму доверия, с одной стороны, говорят в пользу Джонсона, а с другой стороны – вызывают тревогу. «За» проголосовали 211 представителей партии, а «против» 148. Это значит, что вопрос о доверии к премьер-министру окончательно не закрыт», – сказала ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

По словам эксперта, Джонсону удалось сохранить свой пост только потому, что «лучшей кандидатуры, способной и удовлетворить интересы партии и решить накопившиеся проблемы правительства, просто нет». «Не стоит думать, что Джонсон сможет надолго остаться у власти. У него есть иммунитет всего на 12 месяцев. И по итогам этого года голосование может повториться, а его исход будет зависеть от обстановки внутри Британии», – рассуждает собеседница.

Годованюк также обратила внимание на то, что нынешнее положение Джонсона схоже с тем, в котором в 2019 году оказалась бывшая премьер-министр Тереза Мэй. «Не исключаю, что Джонсона ждет повторение сценария с Мэй, когда она изначально избежала отставки, а потом ей все же пришлось покинуть свой пост. При этом у Мэй были более стабильные позиции. Правда, нынешний премьер не согласится уйти добровольно», – считает эксперт.

В ближайшее время Борис Джонсон попытается сделать все возможное, чтобы остаться на посту премьер-министра, считает Годованюк. «Он будет активно демонстрировать свою полезность. И если ему не удастся доказать свою эффективность по внутриполитическим вопросам, он будет переводить внимание общества на внешнюю политику – Украину и «агрессию России», – отметила она.

Соответствующей стратегии Джонсон придерживается уже более трех месяцев, пояснила собеседница. «С февраля мы наблюдаем, как он пытается вести себя, словно Черчилль, который объединяет нацию в условиях военной угрозы для Британии. Но Джонсон не дотягивает до Черчилля. Тем не менее все проблемы внутри страны он переводит на разговор о внешней политике, и России стоит это учитывать», – заключила Годованюк.

Напомним, накануне состоялось голосование по вотуму недоверия премьеру Джонсону. Для сохранения своего поста ему необходимо было набрать как минимум 180 голосов. Джонсон заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов, сохранив посты лидера Консервативной партии и премьера. Голосование проходило тайно в Палате общин. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.

При этом британская пресса «похоронила» Джонсона. В частности, Financial Times указала, что свыше 40% депутатов партии Джонсона не хотят видеть его во главе консерваторов. По мнению издания, мятеж оказался куда серьезнее, чем ожидали на Даунинг-стрит. Один из оппонентов премьера заявил, что ожидает партизанской тактики от противников Джонсона – они будут саботировать голосования в парламенте: «Если он будет цепляться за власть, он втянет мятежников в партизанскую войну, так как они знают, что им нужно будет убить его, а не ранить».

Spectator не исключил, что правила партии могут пересмотреть и Джонсона лишат иммунитета от второго за год вотума доверия, если последует разгром консерваторов на довыборах в двух парламентских округах в конце июня. Уровень доверия к Джонсону среди тори сейчас ниже, чем у Терезы Мэй, Джона Мейджора и Маргарет Тэтчер после аналогичных голосований. Только Мейджор после подобного испытания продержался на посту достаточно долго, чтобы повести партию на следующие парламентские выборы, но закончились они для тори крупнейшим поражением столетия.

Бывший лидер Консервативной партии Уильям Хейг в колонке в Times посоветовал Джонсону уйти «таким образом, чтобы спасти партию и страну от агонии и неопределенности».

Авторы газетных материалов раз за разом прибегают к образу тяжело раненного зверя, разносящего запах смерти, и слетающихся стервятников с остро наточенными ножами. Daily Telegraph пишет, что Джонсон не станет по своей воле начинать среди консерваторов междоусобную войну, в которой не сможет выиграть. В его пользу играет то, что среди тори нет ярких политиков. Британские обозреватели припомнили цитату Хейга, который сравнил устройство Консервативной партии с «абсолютной монархией, ограничиваемой посредством цареубийства».

Guardian пишет, что «вотум о доверии лидеру партии тори 2022 года принес победу не Джонсону», который «ранен смертельно», а «оппозиционным партиям: лейбористам, либеральным демократам, «зеленым» и националистам». Комментируя положение самого Джонсона, ответственный редактор газеты Мартин Кеттл заявил, что «политики после такого не выживают».

При этом сам Джонсон использовал Украину для удержания власти.

По его словам, в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он «со всей ясностью заявил, что сильная позиция Соединенного Королевства сейчас нужнее, чем когда-либо ранее, так как на Украину оказывается все больше давления с тем, чтобы она согласилась на невыгодное ей мирное соглашение». Джонсон сказал, что «понимает тревогу тех, кто инициировал это голосование», но «сейчас не время для вялой и совершенно необязательной внутриполитической драмы и долгих месяцев метаний всей страны из стороны в сторону», передает ТАСС.

Он призвал Великобританию «поднять взгляд и посмотреть дальше своего носа». Как заявил премьер, «последствия» специальной военной операции России на Украине ощущают на себе не только украинцы, но и британские избиратели. Джонсон напомнил об успехах своего правительства. Он обещал снизить расходы на раздутый штат госслужащих, помогать бизнесу, ослабив государственное регулирование, а также сосредоточиться на проблемах простых британцев, в первую очередь доступности жилья и ухода за детьми, а также на росте цен. Джонсон намерен работать над снижением налогов и предпринять решительные меры по борьбе с инфляцией.

Он также призвал не «плясать под дудку СМИ», не «доставлять удовольствие противникам, выступая друг против друга». «Давайте покажем этой стране, что мы понимаем назревшую сейчас острую необходимость объединиться и служить народу. И если мы сможем это сделать, то поверьте, что бы там обо мне ни говорили, я смогу снова привести вас к победе, а настоящими победителями будут жители этой страны», – сказал Джонсон.

Напомним, Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года – накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, которые проходили в его резиденции во время коронавирусных ограничений, и отметил, что уходить в отставку из-за скандала не намерен.

Две трети британцев считают, что Джонсон должен уйти в отставку после скандала с вечеринкой.

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