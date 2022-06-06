В МИД ЛНР рассказали о наказании для украинских националистов

Украинские националисты, которых будет судить военный трибунал, понесут наказание согласно законодательству, в том числе в результате суммирования наказаний, заявила первый замминистра иностранных дел ЛНР, руководитель комиссии по фиксации и сбору доказательств преступлений военно-политического руководства Украины Анна Сорока.

«Наказание – содержание под стражей. Надо открыть уголовный кодекс и смотреть. Есть от 15 до 25 лет – разные сроки. В зависимости от суммирования квалифицирующих признаков, по которым будет вестись дело, и будет вынесен приговор. Совокупность этих статей и будет влиять на формирование общего срока», – заявила Сорока РИА «Новости».

Она напомнила, что некоторые статьи УК ЛНР предусматривают пожизненное заключение, тогда как на смертную казнь в республике действует мораторий.

Ранее Генпрокуратура ДНР передала в суд уголовное дело в отношении иностранных наемников: двух подданных Британии и одного подданного Марокко, им грозит смертная казнь.

Напомним, председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой народной республики Елена Шишкина сообщила, что промежуточный трибунал над украинскими боевиками может пройти в Мариуполе.