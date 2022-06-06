Мелитополь назвали временной столицей Запорожской области

В России оценили идею советника Госдепа о референдумах в Донбассе

«Слова Люттвака – это позитивный сигнал для России, он показывает, что часть западной элиты устала от украинского кризиса и готова идти на компромиссы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее в Госдепе заявили, что референдумы в ДНР и ЛНР остановят конфликт в Донбассе.

«Чем успешнее будут для России обстоять дела на фронте, чем дальше ВС РФ будут продвигаться в идущей сейчас битве за Донбасс, тем слабее будут позиции украинской стороны и тем больше заявлений, подобных словам Люттвака, мы будем слышать от западных политиков и экспертного сообщества», – пояснил американист Малек Дудаков.

По его словам, Москва надеется, что разум возобладает, и Запад официально предложит прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров как можно скорее. «Вероятно, это будет сделано, когда российские военные выйдут к границам народных республик. Очевидно, что сейчас Госдеп готовит почву именно к такому сценарию. «Вы не наступаете дальше – а мы готовы зафиксировать итоги будущих референдумов в ДНР и ЛНР, если они пройдут под наблюдением международных специалистов», – считает аналитик.

Впрочем, не исключено, что Запад предложит начать диалог, когда армия России дойдет до Днепра, добавил собеседник. «Другое дело –­ нужно ли нам сейчас идти на компромисс? Или военно-политическое руководство РФ решит освобождать другие территории Украины и уже потом садиться за стол с лучшими картами. Вопрос открытый», – добавил политолог.

Что касается вопросов на референдуме, то, по словам Дудакова, Запад не согласится на предложение вхождения Донбасса в состав России, но одобрит предоставление республикам либо независимости, либо очень широкой автономии в составе Украины.

Ранее политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что проведение референдумов в Донецке и Луганске может положить конец украинскому кризису. «Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию – это что-то из области фантастики», – цитирует его РИА «Новости». При этом эксперт подчеркнул, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.

Накануне сообщалось, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники сообщил, что союзники, в частности, рассматривают итальянский план, который предполагает нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и запуск украино-российских переговоров о будущем Крыма и Донбасса.

«Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США «ничего об Украине без Украины», – утверждает телеканал, цитируя неназванных западных чиновников, которые говорят о растущей обеспокоенности тем, что происходящее на Украине «может затянуться потенциально на годы, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров».

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