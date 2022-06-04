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Володин: Арсенал средств по сдерживанию России исчерпан
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Анализируя шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что арсенал средств по сдерживанию России исчерпан.
«Анализируя его, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран.
«Для Российской Федерации возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить 22 миллиарда долларов в год. Но из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется «в плюсе», – отметил спикер ГД.
Володин заметил, что Европа «из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы» будет «переплачивать более 250 млрд евро ежегодно», не считая дополнительных затрат «на переход предприятий на новые марки нефти».
«Вашингтон делает все, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны. Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их еще более зависимыми от США. Желает управлять странами, которые ранее стремились к большей самостоятельности. Теперь эти государства вряд ли могут даже думать об этом. Проблем им прибавилось», – резюмировал Володин, добавив, что преодолев все санкции, Россия станет только сильнее.
Напомним, в пятницу Совет Евросоюза окончательно утвердил шестой пакет санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины.
Новые санкции ЕС предполагают частичный и постепенный отказ от поставок российской нефти. Так, «ЕС принял решение запретить покупку, импорт, трансфер сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской сырой нефти займет шесть месяцев, восемь месяцев – для продуктов нефтепереработки», – указано в документе.
Тем не менее китайские СМИ утверждают, что западная коалиция против России становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а развязанная ею экономическая война терпит неудачу.
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Эксперт оценил перспективы антироссийской сделки между США и Саудовской Аравией
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«Отношения США и Саудовской Аравии в последние годы охладевают. Саудиты видят ненадежность Штатов и переориентируются на выстраивание взаимоотношений с Китаем и Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден планирует посетить Саудовскую Аравию, чтобы добиться снижения цен на нефть и «наказать Россию».
«Попытки США вести переговоры с Саудовской Аравией продолжаются долгое время. При этом отношения между странами находятся на очень низком уровне. У Саудовской Аравии для этого есть достаточно много причин», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Саудовская Авария была возмущена попытками заключения иранской «ядерной сделки» и возмущалась публичными заявлениями Байдена по поводу убийства журналиста Джамаля Хашогги, поскольку тот называл наследного принца бин Салмана убийцей», – отметил эксперт.
«Возмущалась Саудовская Аравия и тем, что сейчас рассекречиваются документы о причастности Эр-Рияда к терактам 11 сентября. Да и в целом саудиты недовольны общим охлаждением отношений в эпоху Байдена», – считает он.
«При этом сейчас Америке позарез нужна нефть, Штатам нужно как-то решать энергетический кризис. В этом году уже шесть делегаций дипломатов и разведчиков съездили в Эр-Рияд и теперь возможно состоится поездка самого Байдена, но это пока окончательно не решено», – отмечает эксперт.
«Штаты переживают, что принц Салман может как-то отомстить Байдену, издеваясь над ним во время встречи. В США не исключают, что в последний момент саудиты откажутся подписывать заранее подготовленное соглашение. Это будет сильный удар по репутации Байдена», – полагает Дудаков.
Для России же никаких рисков нет. «ОПЕК объявила о том, что они наращивают добычу нефти, но это носит скорее виртуальный характер. Мы слышали заявления самой Саудовской Аравии о том, что у них нет возможности хранить и транспортировать избыточную нефть. Поэтому мы видим скорее разрешение странам ОПЕК добывать нефти больше, но далеко не все из них согласятся это делать, особенно в нынешней ситуации», – отмечает он.
«В то же время у нас улучшаются отношения с Саудовской Аравией, особенно на фоне того, что Эр-Рияд старается переориентироваться от США в сторону Китая и России», – продолжил собеседник.
«С другой стороны, у США имеется долгий опыт взаимного сотрудничества с Саудовской Аравией. Но сейчас Саудовская Аравия пытается наладить контакты с другими странами, другими мировыми державами и видит, что на Америку нельзя положиться», – заключил Дудаков.
Ранее стало известно о том, что президент США Джо Байден планирует отправиться на Ближний Восток в конце июня, чтобы среди прочего встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Об этом сообщает агентство Reuters и газета Guardian.
Как отмечает британская газета, визит Байдена в Саудовскую Аравию знаменует собой отход президента США от своего предвыборного обещания изолировать Эр-Рияд и превратить ближневосточную монархию в изгоя из-за убийства обозревателя Джамаля Хашогги.
Таким образом, заключает издание, желание снизить цены на нефть и тем самым урегулировать топливный кризис внутри США на фоне грядущих выборов в Конгресс США для Байдена оказалось приоритетнее, нежели проблематика прав человека в Саудовской Аравии.
«Байдену придется заплатить политическую цену за поворот в отношении Эр-Рияда, особенно со стороны его сторонников, которые видят в этом предательство обещания администрации Белого дома поставить права человека во главу внешней политики», – констатирует Guardian.
При этом сразу несколько западных СМИ сообщили об условиях, при которых Саудовская Аравия согласится нарастить добычу нефти. По данным New York Times, эмбарго на импорт российской нефти, согласованное лидерами стран ЕС в рамках шестого пакета санкций, может спровоцировать перестройку мирового энергетического порядка, при котором Россия ослабит позиции в экономическом отношении, а поставщики топлива, такие как Саудовская Аравия, обогатятся. Эр-Рияд, например, в 2022 году может пойти на рекорд и заработать 250 млрд долларов на экспорте нефти.
В то же время Financial Times указывает, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно снизится из-за наложенных на нее западных санкций. Кроме того, по данным FT, последние визиты высокопоставленных делегаций со стороны Вашингтона «помогли улучшить отношения» между США и Эр-Риядом.
Также накануне стало известно о том, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти и хотят покупать по ценам ниже рыночной. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Как следует из его слов, страны Запада ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти».
Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что «власти США пытаются исправить созданную ими проблему и насытить мировой рынок нефтью». «Но согласится ли Россия на такие условия? – задается вопросом собеседник. – Вполне возможно, что Москва сама откажется поставлять нефть Вашингтону, если стоимость топлива, предложенная США, не будет адекватной. «Сложно представить, чтобы Индия и Китай покупали сырье по 70–80 долларов за баррель, а в США по 50 долларов», – подчеркнул специалист.
На этом фоне 1 июня МИД Саудовской Аравии заявлял, что Эр-Рияд доволен сотрудничеством с Москвой в рамках ОПЕК+. Как говорится в сообщении МИД РФ, Сергей Лавров и его коллега Фейсал Бен Фархан Аль Сауд «дали высокую оценку уровню взаимодействия в формате «ОПЕК плюс», а также отметили стабилизирующий эффект, который оказывает на мировой рынок углеводородов плотная координация между Россией и Саудовской Аравией на этом стратегически важном направлении.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии».
Вучич поговорил с украинскими беженцами в Сербии на русском языке
Президент Сербии Александр Вучич посетил лагерь для украинских беженцев в городе Вране, пообщался с детьми на русском языке и вручил им подарки, сообщили местные СМИ.
Перед президентом построились 15 детей и подростков. «Вам нравится здесь?» – обратился к детям Вучич по-сербски. Дети ответили ему по-русски «да». После этого президент также перешел на русский: «Я не говорю по-украински, но я все понимаю по-русски, все еще бегло не говорю, но все понимаю», передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.
Разговор шел на русском языке. Вучич вручил детям подарки, поиграл с ними в футбол и сфотографировался.
В обращении к собравшимся Вучич снова перешел на русский язык. В свою очередь, посол Украины в Сербии Владимир Толкач обратился к собравшимся на македонском языке, после чего переводчица перевела его речь на украинский. После этого Вучич извинился за нарушение протокола и заметил: «Сразу видно, кто из каких частей Украины, кто-то говорит только на русском, кто-то только на украинском, а кто-то на русском и на украинском».
В ходе посещения центра Вучич пообещал беженцам медицинскую помощь и возможность трудоустройства.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не может на данный момент вводить санкции в отношении Москвы.
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KFC выпустила рекламу с приглашением украинок в постель в Германии
Украинцев в соцсетях возмутила фотография рекламы сети ресторанов KFC в Германии, на которой «дедушка с логотипа» полковник Сандерс лежит на кровати, откинув край одеяла, а ниже размещена надпись: «Цып с Украины очень ждут в Германии».
Украинцев возмутили фотографии рекламного постера сети ресторанов быстрого питания KFC в Германии, которые появились в соцсетях.
На рекламе «дедушка с логотипа» полковник Сандерс лежит на кровати, откинув край одеяла, а ниже написано: Chicks from Ukrainian are very welcome to Germany. («Цып с Украины очень ждут в Германии»). Также на рекламе присутствует логотип сайта бронирования отелей Booking.com. Между тем ряд пользователей отметили, что «место, отведенное Украине западным сознанием, указано очень четко».
Напомним, в апреле в эстонском парламенте заподозрили украинских беженок в намерении заниматься проституцией в ЕС. В том же месяце российские силовики обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Украинки достигли интимного слияния с Европой.
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Путин назвал самый простой способ вывезти зерно с Украины
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Вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».
«Что касается вывоза украинского зерна – мы не препятствуем этому», – сказал Путин, сообщает официальный сайт президента.
Российский лидер пояснил, что существует несколько способов вывоза этого зерна: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а самое простое – через Белоруссию. Последний вариант самый простой, дешевый, так как зерно поступит сразу в порты Прибалтики, однако для этого нужно снимать санкции с Белоруссии, отметил Путин.
По его словам, президент республики Александр Лукашенко «ставит вопрос именно так». «Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Белоруссию, никто не мешает», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что Запад перекладывает продовольственные проблемы «с больной головы на здоровую», когда возлагает ответственность за них на Россию. Российский лидер также добавил, что в случае разминирования украинских портов Россия не будет пользоваться этим, чтобы предпринять атаки с моря.
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Американский генерал призвал срочно отправить Украине истребители
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Командующий Национальной гвардией Калифорнии генерал Дэвид Болдуин выразил мнение, что власти США и страны Запада должны как можно скорее рассмотреть вопрос о поставке Украине истребителей, в том числе американского производства, сообщило издание Politico.
Командующий калифорнийской Нацгвардией, которая ранее занималась обучением украинских военных, заявил, что лучшим «краткосрочным решением» стала бы отправка самолетов советского производства МиГ, которые есть у восточноевропейских союзников Вашингтона. По его словам, этот вариант представляется целесообразным, поскольку украинские летчики «уже обучены обращению с ними», передает ТАСС.
«[Самолеты] МиГ – это лучшее краткосрочное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это вариант, который должен быть изучен как можно скорее», – добавил Болдуин.
По его словам, с момента начала российской специальной военной операции на Украине представители Национальной гвардии штата Калифорния помогали Киеву формировать запросы Пентагону на поставку украинской стороне различных вооружений. Также, как проинформировал Болдуин, военнослужащие калифорнийской Нацгвардии, в особенности летчики, на ежедневной основе контактируют с украинскими военными, чтобы обмениваться с ними идеями и соображениями по поводу тактики ведения боевых действий.
В четверг постпред России при ООН Василий Небензя в СБ ООН обвинил страны Запада в совершении военного преступления из-за поставок Украине вооружений, которые используются Киевом для обстрела мирных кварталов Донбасса.
Напомним, в марте Варшава предложила США забрать польские МиГ-29 в Германию. Ранее американские СМИ сообщили, что Польша может передать Украине «советские самолеты», взамен получив от США американские истребители F-16. По словам источников, такой шаг стал бы ответом на призыв Киева закрыть небо над Украиной. США поддержали возможность передачи Украине советских самолетов из Польши. Вопреки этому Польша опровергла сообщения о решении передать Украине боевые самолеты.
В начале марта украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
Истребители МиГ-29 стоят на вооружении армии Польши с 1989 года и находятся на 22-й тактической авиабазе в Мальборке и 23-й базе в Минске-Мазовецком. Первые самолеты были приобретены в СССР, последующие получены из Чехии и Германии.
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Молдавия намерена купить у Запада противотанковые ракеты и дроны-камикадзе
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Молдавии необходимо новое вооружение, и власти могут обсудить с партнерами закупку противотанковых ракет и дронов-камикадзе для оборонных целей, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый в эфире телеканала Jurnal TV.
«Любая военная помощь, которая будет получена Молдавией, будет использована для обороны. У нас, к примеру, нет танков, закупать их и содержать для нас очень дорого, лучше было бы развивать возможности борьбы с танками, это могут быть ракеты или дроны-камикадзе, которые стоят дешевле... из наших возможностей закупать, содержать технику и управлять ей мы и будем исходить при обсуждениях помощи с партнерами», – цитирует РИА «Новости» Носатого.
Он рассказал, что сейчас Молдавия получает бронежилеты, каски, средства коммуникации, системы оповещения, нелетальное оружие. При этом Носатый считает, что оружие молдавской армии тоже нужно, поскольку имеющееся устарело.
«У нас в армии есть чуть больше 6,5 тыс. военнослужащих, армия оборудована тем, что осталось с советских времен, – это техника 60-х, 70-х и 80-х годов прошлого века, которой место в музее, правда, в последнее время мы получали кое-что от партнеров, в первую очередь я имею в виду США», – добавил министр.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что власти республики ведут предварительные переговоры с западными партнерами о поставках в страну летального оружия.
До этого глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии.
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Отказ ЕС от российской нефти назвали «тихим ужасом» для Германии
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Решение стран ЕС начать поэтапный отказ от импорта российской нефти стало «тихим ужасом» для министра экономики ФРГ Роберта Хабека, страны ЕС ожидает рост инфляции и ценовой шок, заявил глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф.
Как считает эксперт, для Европы это может стать «худшим из возможных сценариев», поскольку европейские компании и потребители уже скоро начнут страдать от высоких цен на ресурс, которые с высокой вероятностью будут расти и дальше, передает РИА «Новости».
«Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы. Это может увеличить госдолг», – заявил Вольф в беседе с журналом Spiegel.
Экономист считает, что эмбарго лишь в долгосрочной перспективе уменьшит доходы России от продажи нефти. В свою очередь, глава аналитического центра Energy Comment Штеффен Букольд прогнозирует, что Москва найдет новых покупателей, преимущественно в Азии.
«Для Урсулы фон дер Ляйен, президента Еврокомиссии, это был «важный шаг вперед», для министра экономики ФРГ Роберта Хабека – «тихий ужас», – говорится в публикации.
В пятницу Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России, включающий поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти. К концу года ЕС рассчитывает отказаться от 92% российской нефти. На этом фоне стоимость барреля нефти Brent превысила 121 доллар.
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СМИ: Китай запросил встречу с США на уровне глав Минобороны
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КНР формально запросила встречу с США на уровне министров обороны в июне в Сингапуре, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
Согласно этим данным, американская сторона в ходе предстоящих контактов с представителями Пекина намерена сфокусировать внимание на «управлении конкуренцией» между двумя странами, передает РИА «Новости».
Речь идет о международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-Ла диалог», проведение которой намечено с 10 по 12 июня в Сингапуре. Форум призван предоставить делегатам из нескольких десятков стран возможность в очном порядке пообщаться с мировыми лидерами в сфере оборонной политики.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость.
МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, в ведомстве отметили, что Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня.
Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.
Американист Малек Дудаков пояснил газете ВЗГЛЯД, что «заявления о готовности США вступить в военный конфликт с Китаем – грандиозная провокация, которая может вынудить Китай действовать военными методами, чтобы избавить себя от угрозы со стороны союзников Вашингтона».
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Санкции ЕС против России затронули десятки финских компаний
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Ограничения на поставки России определенной продукции химической промышленности, предусмотренные принятым Евросоюзом шестым пакетом антироссийских санкций, затронут около 70 финских компаний, говорится в сообщении финской таможни.
В ведомстве отметили, что «санкции на экспорт [в Россию] продукции химической промышленности затрагивают около 70 финских компаний, в годовом исчислении речь идет об экспорте стоимостью около 20 млн евро и более», передает ТАСС.
Согласно «Официальному журналу ЕС», в котором в пятницу были опубликованы соответствующие правовые акты, запрещается экспорт товаров и технологий, которые могут быть использованы для усиления обороны и безопасности РФ. Например, в Россию нельзя будет поставлять 80 химических компонентов из-за того, что, как считают в ЕС, они могут быть использованы для создания химоружия.
Напомним, в пятницу Совет Евросоюза окончательно утвердил шестой пакет санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины.
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Путин: Объем экспорта зерна с Украины – ни о чем в мировом масштабе
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Объем потенциального экспорта украинской пшеницы оценивается в 20 млн тонн, а это «ни о чем» в общемировом объеме продовольствия, реальные же возможности этой страны еще ниже, заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас нам говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 млн тонн. 20 млн тонн по сравнению с тем, что производится в мире – 800 млн тонн, – это сколько? Это 2,5%. Но если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20% <...>, это значит, что 20 млн тонн украинской пшеницы – 0,5%. Ни о чем», – подчеркнул президент в ходе интервью телеканалу «Россия–1», передает пресс-служба Кремля.
По словам Путина, речь идет о потенциальном экспорте, а реальные возможности Киева еще ниже.
Так, пояснил Путин, на сегодняшний день в том числе американские официальные органы говорят о том, что Украина могла бы экспортировать около 6 млн тонн пшеницы.
«По данным нашего министерства сельского хозяйства, это не 6, а примерно 5 млн тонн. Но даже, допустим, 6. И – это данные нашего Минсельхоза – 7 млн тонн кукурузы. Мы понимаем, что это немного», – отметил он, уточнив, что, например, Россия экспортирует около 37 млн тонн зерна.
В ходе беседы президент также заявил, что разгон инфляции был связан с непродуманными действиями США по вливанию средств в экономику, а никак не с действиями России на Украине.
Действия Запада по обвинению России в создании продовольственного кризиса он назвал перекладываем «с больной головы на здоровую». Глава государства отметил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться еще с февраля 2020 года.
По словам Путина, вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска. А заявления о том, что якобы Россия блокирует вывоз зерна с Украины, глава РФ назвал блефом.
Ранее председатель Африканского союза Маки Салл заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность содействовать экспорту украинского зерна.
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ЕС ввел санкции против главы ВГА Херсонской области
Европейский союз объявил персональные санкции в отношении руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо.
Санкции введены и в отношении заместителя Сальдо Кирилла Стремоусова, передает РИА «Новости» со ссылкой на официальный документ ЕС.
Сальдо обвиняется в поддержке российского присутствия в регионе и формировании комитета спасения за мир и порядок, который сотрудничает с Россией.
«Сальдо поддерживал и приветствовал проведение политики, подрывающей территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», – отмечается в тексте.
Ранее глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо сообщал, что началось насыщение экономики Херсонской области рублем, в регионе используются две валюты.
Замглавы региона Кирилл Стремоусов отмечал, что Херсонская область намерена в скором времени стать полноценным российским субъектом.
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ЕС окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций
Совет Евросоюза в пятницу окончательно утвердил шестой санкционный пакет против России в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в распространенном заявлении Совета.
«Совет ЕС принял сегодня решение ввести шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против России и Белоруссии», – передает РИА «Новости» суть документа.
В заявлении отмечается, что юридический документ будет опубликован позже в официальном журнале ЕС. Санкции могут вступить в силу после его публикации, тогда же станут известны списки фигурантов персональных ограничительных мер.
Уточняется, что ЕС расширяет запрет на предоставление специализированных услуг по передаче финансовых сообщений SWIFT еще на три российские кредитные организации: Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, а также на Белорусский банк развития и реконструкции.
Кроме того, шестой пакет санкций включает запрет на предоставление консалтинговых, аудиторских и пиар-услуг для России, а также облачных интернет-сервисов, пишет ТАСС.
«ЕС запретит предоставление в Россию бухгалтерских, пиар- и консультационных услуг, а также облачных сервисов», – отмечается в нем.
Помимо прочего, новые санкции ЕС предполагают частичный и постепенный отказ от поставок российской нефти. Так, «ЕС принял решение запретить покупку, импорт, трансфер сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской сырой нефти займет шесть месяцев, восемь месяцев – для продуктов нефтепереработки», – указано в документе.
Тем не менее китайские СМИ утверждают, что западная коалиция против России становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а развязанная ею экономическая война терпит неудачу.
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Путин: Политики ЕС и США получали неквалифицированные советы в сфере энергетики
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Европейская комиссия последние несколько лет ведет недальновидную политику в энергетической сфере, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого был показан в пятницу по телеканалу «Россия-24».
Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ, заявил глава российского государства, сообщает сайт президента.
Путин отметил, что попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись.
«Я лично считаю, что многие политические силы и в Штатах, и в Европе начали спекулировать на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, за изменение климата, начали продвигать эту «зелёную повестку» в том числе в энергетике, – сказал Путин. – Вроде бы всё и хорошо, но нехорошо только, когда даются неквалифицированные, не имеющие никакого под собой основания рекомендации о том, что нужно делать в сфере энергетики, завышаются возможности альтернативных видов энергетики: солнечной, ветровой, не знаю, какой угодно другой, водородной, – это перспектива, наверное, но сегодня этого нет в должном объёме, должного качества и по нужным ценам. И в то же время начали принижать значение традиционных видов энергии, в том числе и прежде всего углеводородов».
В результате, по словам президента, это привело к тому, что банки перестали давать кредиты, потому что на них оказывают давление. «Страховые компании перестали страховать соответствующие сделки. Перестали выдавать местные власти участки земли для расширения производства, сократили строительство транспорта специализированного, в том числе и трубопроводного. Всё это привело к недоинвестированию в мировой энергетический сектор, а как результат – повышение цен. Пожалуйста, в прошлом году недостаточно было ветровой нагрузки, ветер не тот, как ожидали, зима затянулась – и сразу цены полетели вверх», – заявил глава государства..
Он отметил, что европейцы не прислушались к настоятельным просьбам России сохранить долгосрочные контракты на поставку природного газа: «Это имело своё значение негативное для европейского энергетического рынка: цены поползли вверх. Россия здесь абсолютно ни при чём».
«Но как только цены на газ, скажем, поползли наверх, сразу же увеличились цены на удобрения, потому что часть этих удобрений производится в том числе за счёт газа. Всё взаимосвязано между собой. Как только поползли цены на удобрения, многие предприятия, в том числе в европейских странах, стали нерентабельными, начали закрываться вообще – и объём удобрений на мировом рынке резко упал, а цены, соответственно, выросли, причём цены выросли драматично, можно сказать, совершенно неожидаемо для многих европейских политиков», – рассказал президент.
«Но мы об этом предупреждали, и это вообще никак не связано ни с какой военной операцией России на Донбассе, не имеет к этому вообще никакого отношения», – пождчеркнул глава государства..
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
К 1 июня 2022 года число европейских компаний, которым Газпром прекратил поставки газа из-за отказа к переходу на выплаты в рублях, выросло до шести.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто потеряет от отказа стран Европы от российского газа.
США решили изменить стратегию нацбезопасности из-за ситуации на Украине
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Соединенные Штаты вносят изменения в готовящуюся новую версию стратегии национальной безопасности из-за событий на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ходом работы над документом источники.
По словам осведомленных источников, опубликовать новый вариант стратегии власти США планировали еще в январе, однако рост напряженности вокруг Украины заставил их пересмотреть планы. Сейчас в текст вносятся правки, призванные отразить произошедшие в мире изменения. Сроки публикации все еще не определены и возможны дальнейшие корректировки, передает ТАСС.
В начальном варианте документа, отмечает Bloomberg, акцент делался на обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что отражало намерения Белого дома сосредоточиться на противостоянии Китаю. Теперь же значительное внимание уделено также Европе. При этом в тексте отмечается, что проблемы безопасности в этих двух регионах мира тесно связаны между собой.
По сложившейся традиции каждая новая администрация в США представляет стратегию национальной безопасности, отражающую ее приоритеты и цели во внешней политике.
В четверг постпред России при ООН Василий Небензя в СБ ООН обвинил страны Запада в совершении военного преступления из-за поставок Украине вооружений, которые используются Киевом для обстрела мирных кварталов Донбасса.
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Отметим, в феврале президент РФ Владимир Путин предупреждал о последствиях возможного военного конфликта России и НАТО. Напомним также, в июне 2021 года, вскоре после первой встречи президентов РФ Владимира Путина и главы администрации США Джо Байдена, большинство американцев назвали Россию противником Соединенных Штатов.
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Москва пообещала жесткий ответ, если США не нормализуют условия работы российских СМИ
Москва ответит самым жестким образом, если Вашингтон не нормализует условия работы российских СМИ в США, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
«Если работа российских СМИ – операторов, журналистов – не будет на территории США нормализована, неизбежно последуют самые жесткие ответные меры», – передает РИА «Новости» ее слова.
Захарова рассказала, что для этих целей в понедельник 6 июня в пресс-центр МИД будут приглашены руководители московских представительств всех американских СМИ для разъяснения им последствий враждебной линии их правительства в сфере СМИ. «Ждем с нетерпением, чай, кофе, печенье за нами», – отметила она.
Ранее на брифинге представитель МИД России заявила, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся в этом странам, но мешают антироссийские санкции Запада. Также она назвала дезинформацией заявления о том, что Россия препятствует вывозу зерна с территории Украины морским путем.
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